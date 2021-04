Bakir Izetbegović: Ako bude rata, spreman sam stati ispred ljudi (VIDEO)

Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da ne može reći da neće biti rata, kao što je uradio njegov otac, pa je došlo do ratnih sukoba. Ističe da to ne ovisi samo o “Aliji i Bakiru”.

U intervjuu za O kanal Izetbegović je, između ostalog, govorio i o ovoj temi koja se proteklih dana izdigla na površinu nakon pojave non papera koji se tiču i navodnog plana za podjelu BiH.

“Mome ocu su prebacivali kada je kazao ‘mirno spavajte, neće biti rata’. Onda je bilo rata. Ja to izgovoriti neću. Jer ne ovisi to ni samo o Aliji ni o Bakiru”, izjavio je.

Izetbegović kaže da je spreman stati pred ljude ukoliko dođe do ratnih sukoba.

“Apsolutno. Radije bih danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom Bosne i Hercegovine. Definitivno. To vam govorim danas, za ramazan. Dakle, nema govora da će to napraviti. Mogu početi, ali neće znati kako će to završiti”, poručio je Izetbegović.

(Kliker.info-Press)