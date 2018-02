Bakir Izetbegović kod Stankovića : Neko je u Bruxellesu raširio priču da mi težimo islamskoj državi u BiH (VIDEO)

Gost emisije Nedjeljom u dva je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u govorio je o sastanku u Briselu.

Na pitanje je li zadovoljan sastankom u Briselu, Izetbegović je rekao da nije ali daa bišta posebno nije ni očekivao.

“Nisam ništa posebno očekivao. Kada vas pozove predsjednik EPP-a, dakako da ću se odazvati. Bilo je naivno očekivati da ćemo riješiti taj problem jednim susretom, ako nismo proteklih 11 godina”, rekao je Izetbegović.

“Neko je u Bruxellesu raširio priču da mi težimo islamskoj državi u BiH. To je trebalo potkopati našu poziciju. Onda je to nažalost gospodin Dragan Čović, član Predsjedništva BiH, ponovio tamo – da je problem u BiH krajnja bošnjačka desnica koja pravi probleme i koja želi islamsku republiku u BiH”, dodao je.

To je teška manipulacija kojoj je namjera potkopati bošnjačku poziciju. To je narod koji je zaista dobrohotan, prati europske standarde, želi mir u BiH i na Balkanu, a napravio je toliko kompromisa i pretrpio udaraca, izjavio je Izetbegović. To je bila nefer i nepametna izjava od nekoga koji očekuje strateško partnerstvo i suradnju Hrvata i Bošnjaka. Jer, Hrvati i Bošnjaci u BiH još uvijek žive izmiješano. Oko 60% Hrvata u BiH živi izmiješano s Bošnjacima. Manipulacije i nefer tvrdnje ne mogu voditi tome da se relaksiraju odnosi i da se naprave iskoraci jednih prema drugima, istaknuo je.

Odgovarajući na pitanje o izbornom zakonu te mogućnosti da predstavnici Hrvata u Predsjedništvo BiH i Dom naroda BiH budu izabrani bošnjačkim glasovima, Izetbegović je kazao da se ta priča predimenzionira.

“Teza je da od 17 Hrvata koliko ih ima u Domu naroda Federacije BiH, Bošnjaci namjeravaju izabrati šest Hrvata. Od toga se napravila fama. Od 17 Hrvata je 14 iz HDZ-a i HDZ-a 1990. Onda se nama imputira da namjeravamo nešto. Nikada nismo pretendirali izabrati hrvatskog člana Predsjedništva. Dapače, trudili smo se da taj problem riješimo zajedno”, rekao je Izetbegović.

Izetbegović u emisiji Nedjeljom u 2 govorio je o kandidaturi Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH. Kako je kazao, on to ne bi uradio da je na Komšićevom mjestu.

Što će se dogoditi ako Željko Komšić ponovo bude izabran u Predsjedništvo, bilo je pitanje urednika i voditelja Aleksandra Stankovića.

“Mislim da se to neće desiti, mislim da će se kandidovati, ali da neće proći. Da sam na njegovom mjestu, ja to ne bih radio iz razloga koje ste vi naveli. Međutim, šta će se desiti ako bude izabran? Ništa posebno. Imat ćemo člana Predsjedništva, a Hrvati imaju niz pozicija sa kojima mogu da zaustave faktički sve što hoće”, kazao je Izetbegović.

Kako je kazao, moguće je da će doći do promjene Izbornog zakona kada je u pitanju federalni Dom naroda.

“Ako se i to ne postigne, onda će Centralna izborna komisija vjerovatno izaći sa rješenjem i bit će izbora”, naveo je Izetbegović.

On je dodao da se međunarodna zajednica se već angažira kada je u pitanju Izborni zakon.

“Traže neko rješenje koje će biti svima prihvatljivo. Sve što se dogovore, što neće poremetiti ovaj balans, za nas je prihvatljivo. Do sada je uvijek SDA išla naprijed i trpila političku štetu, a nije uspjela da riješi stvar. Ovaj put će to drugi raditi”, kazao je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u.

Izetbegović je rekao da Bošnjaci “žele relaksaciju odnosa, za razliku od Hrvata”.

“Ne ide da dižu krst iznad Mostara. Možete li misliti kako bi se osjećali Hrvati da im stavite mjesec i zvijezdu. Nemojte tjerati bošnjačku djecu da uče hrvatski, da im je glavni grad Zagreb i davati svjedočanstva sa šahovnicom, što se dešava u srednjoj Bosni”, naveo je Izetbegović.

(Kliker.info-SB)