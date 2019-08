Bakir Izetbegović : Nema članstva BiH u NATO, dok za to ne sazri odluka i u RS (Video)

“Mislim da je upravo prenos nadležnosti i sve ono na što se u ovom času žali gospodin Dodik, urađeno u njegovom vremenu i da je SNSD digao ruku za sve to što bi sada da vrati nazad. To je sve učinjeno u saradnji s nama ” istakao je predsjednik SDA Bakir Izetbegović u intervjuu BN televiziji.

Lider SDA podsjeća da su Dodik i SNSD glasali za prenos nadležnosti sa nivoa RS na državni nivo.



“Mislim da je upravo prenos nadležnosti i sve ono na što se u ovom času žali gospodin Dodik, urađeno u njegovom vremenu i da je SNSD digao ruku za sve to što bi sada da vrati nazad. To je sve učinjeno u saradnji s nama, naravno. Mi smo bili zainteresovani da ima više države i gospodin Dodik je sarađivao na taj način”.



“Mislim da je u Prudskom sporazumu bio spreman da se ide na neke četiri regije koje bi u stvari relativizirale samu entitetsku liniju. Prudski sporazum nije bio dobro definisan, ali Tihić mi je rako da su to bile četiri regije koje bi relativizirale. Nestala bi praktično entitetska linija”, napominje Izetbegović.



Dodik uporno izaziva krize u BiH, kategoričan je predsjednik SDA.



“Možda se dobrom dijelu Srba u RS sviđa ta njegova politika, koja je pomalo inadžijska, kapriciozna, drska, svašta kaže predstavnicima međunarodne zajednice. Ljudima se to može svidjeti. To je kao saharin, sladi a ne hrani, jer kad prođe 10-15 godina te politike, kad podvučete crtu, vidjećete da vam je napravio medveđu uslugu, dakle da ste osiromašili, da su mladi ljudi otišli, da nema ko da hrani te penzionere. U ovom času najniža penzija u Evropi je u RS. Je li se može živjeti od toga da se ponovo obećava da će se pocijepati BiH, a neće, jer iza toga stoje međunarodne snage, bošnjački narod, koji će to braniti na svaki način. Mirovni sporazum, ne možete to porušiti. Možete samo dalje unesrećivati narod, obećavati mu da će biti završeno nešto. Ne dobiti to, a dobiti dalje potonuće u niskom standardu, niskim platama i penzijama, odlasku mladih ljudi, u jednu atmosferu koja goni ljude iz ove države”, zaključio je Izetbegović.



On poručuje da je potrebno napraviti drugačiju atmosferu u BiH, da je evropski put trenutno najvažnija stvar, dok NATO put može čekati.



Nema članstva BiH u NATO, dok za to ne sazri odluka i u Republici Srpskoj, kaže u intervjuu za BN televiziju predsjednik SDA. Prema njegovim riječima, BiH se ne može vraćati unazad. Donijete su odluke, strategije i zakoni, zbog čega se mora poštovati Ustav i vladavina zakona u BiH.



“Dodik predlaže da se vratimo nazad, da idemo u rikverc, unazad, iz MAP-a koji je aktiviran prije devet – deset godina, da se vratimo u poziciju Partnerstva za mir sa NATO-om. Mi smo prošli tu fazu, to je iza nas. Ne možemo se vraćati nazad. Možemo da se krećemo naprijed, samo je pitanje kojom brzinom i šta je sadržaj tih godišnjih programa i planova koje ćemo slati. On može biti jako redukovan, ne posebno ambiciozan. Između ostalog, dužni smo vremenom doći do toga da izdvajamo dva odsto BDP-a za Oružane snage. Mi to u ovom času sigurno ne možemo uvesti. Dakle, kada ćemo doći do tih procenata, do intenzivne saradnje sa NATO-om, kada ćemo doći do momenta kada ćemo odlučivati da li ćemo u NATO. To može biti za tri, pet, petnaest godina. To zavisi od nas, ali ne možemo se vraćati unazad. Moramo raditi u okviru koji je zakonski, a intenzitet može biti umanjen”, ističe Izetbegović.







On napominje da je potrebno napraviti kompromis na osnovu onoga što je već dogovoreno sa političarima iz Republike Srpske.



“Oni koji su digli ruke za Zakon o odbrani, za strategije koje govore o kretanju BiH ka članstvu u NATO savez. Među njima, naravno prvi Milorad Dodik, pa Radmanović, koji je rekao da treba sve učiniti da se što prije krećemo u tom smjeru. Dakle, digli su ruke za to, doneseni su zakoni, donesene strategije, odluke. Mi njih moramo poštovati, samo je pitanje intenziteta, brzine kretanje. I nema članstva ako nema volje za to članstvo, ali se zakoni moraju poštovati”, podsjeća predsjednik SDA.



On je potvrdio da neće biti novog Savjeta ministara BiH bez prihvatanja Godišnjeg nacionalnog programa.



“Za to je potreban kompromis, koji će obuhvatiti i volju srpskog naroda, predstavljenu kroz Ustav i zakone BiH”, kategoričan je Izetbegović.



“Što se mene tiče, Savjet ministara može biti imenovan već ove sedmice, ako pronađemo valjan kompromis koji će poštovati Ustav i vladavinu zakona. Jer ako bi odustali, dozvolili da entitet diktira, komanduje državi, tada bi se porušila brana, otvorila bi se Pandorina kutija i ko zna šta bi bilo sljedeće. Jednostavno, bilo bi bezakonje. Moglo bi se svaki put sa švedskog stola kazati pa mi sad ovo nećemo, sad hoćemo, pa usvojili smo to, pa dogovorili smo se, ali mi to nećemo. I onda bi se tako vratili unazad, da nešto nećemo, ne prihvatamo, odustajemo do Dejtonskog mirovnog sporazuma”, kaže predsjednik SDA.



Komentarišući da političare RS u zajedničkim institucijama BiH obavezuje odluka Narodne skupštine RS o vojnoj neutralnosti, Izetbegović kaže da je članom tri Dejtonskog mirovnog sporazuma definisano da entitet ne može “komandovati” državnom nivou.



“Ona može njih politički da obaveže, ali, direktno zakonski ne. I RS je upravo predstavljena preko tih zastupnika, od Milorada Dodika na naniže. Ja nemam ništa protiv takvog stava, ali s druge strane valja ispoštovati Ustav BiH i pozitivne zakone za koje su oni digli ruke. Naravno da to zvuči pomalo kontroverzno, ali iz te kontroverze valja napraviti neki kompomis koji će nama omogućiti da niko nikome u ovoj zemlji ništa ne nameće, ne komanduje, da dominira u ovoj zemlji, nego da se krećemo unutar onoga što smo se dogovorili ranije, ali kojim intenzitetom o tome ćemo valjda ćemo nastaviti pregovore i razgovore”, ističe Izetbegović.



Formiranje Savjeta ministara i federalne Vlade moglo bi početi u oktobru ili novembru, smatra Izetbegović.







(BN TV)