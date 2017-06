Bakir Hadžiomerović o imenjaku Izetbegoviću : Potpuno je izgubljen

Gosti novog izdanja Crvene linije s Vladom Marićem večeras su bili novinari Bakir Hadžiomerović, Vlado Vurušić i Zlatko Minić.

Na početku emisije, gosti su govorili o Aleksandru Vučiću i njegovoj novoj funkciji u srbijanskoj političkoj realnosti. Hadžiomerović je kazao da je novi predsjednik Srbije zanat ispekao u ”Miloševićevo vrijeme” koje je ocijenio najsramnijim dobom srpske historije.

”Nađite mi političara ono što misli? To je toliko prljav posao na ovim prostorima i nemam tu vrstu demokratske kulture kod zvaničnika da govore ono što misle. Što se tiče Vučića, on je još jednom dokazao da se radi o majstoru ceremonije. On je zanat pekao u Miloševićevo vrijeme u najsramnije vrijeme srpske historije. Kad god se u BiH nametao lider iz susjednih republika, u BiH se plaćala krvava cijena. Nijedan predsjednik se nije odrekao te tapije koju je postavio Milošević – da je vladar svih Srba s obje strane Drine. Ono što je problem Srbiji je što i Hrvatska želi biti lider u regiji. Bojim se da će se preko BiH ponovo prelamati bitka između zvaničnog Zagreba i zvaničnog Beograda. A kad god je tako bilo, građani BiH su plaćali najveću cijenu”, ispričao je Bakir Hadžiomerović u Crvenoj liniji N1 televizije.

On je potom govorio o Bakiru Izetbegovića i njegovoj ulozi u aktuelnom političkom momentu.

”Kad se govori o Izetbegoviću, svaki je komentar suvišan, u ravni je s Nikolićem i oni bi bili savršen par. Osoba koja je u stanju da slaže kompletnu svjetsku javnost je izgubila svaki realan kradibilitet za bilo kakvu argumentiranu raspravu. Govorimo o čovjeku koju je vlastitu suprugu postavio da vodi kompletan zdravstveni sistem. Mislim, kada bi se napravila neka analiza, to je član Predsjedništva koji je najmanje putovao. Njega ne treba tretirati ozbiljno. On je potpuno izgubljen na toj poziciji. 25 godina je na vlasti i on nanosi ogromnu štetu BiH. Ne bih komentirao nijedan njegov stav. Najbolje je prešutjeti. Glupost je nekad bolje prešutjeti. Iz matematičkih razloga izbore će izgubiti oni koji se suprotstave SDA. Dodik? Ako izuzmem KGB-ovsku karijeru siguran sam da nije više vremena proveo u hodnicima od ovih susreta s Dodikom. Dodik je ovdje potpuno nebitan i bilo bi svejedno da je bilo ko drugi na mjestu predsjednika RS-a”, naglasio je Hadžiomerović.

Gost N1 televizije u zagrebačkom studiju bio je Vlado Vurušić. On je primijetio da je BiH važna za Hrvatsku iz mnogo razloga, prije svega zbog dužine granice koju ove dvije države dijele.

”BiH je u svakom slučaju važna za Bosnu i Hercegovinu zbog velike granice koju dijele. Bez uvrede, BiH nije funkcionalna država. BiH nije prijetnja Hrvatskoj, ali je to zemlja koja je naslonjena na Hrvatsku. Veliki broj Hrvata tamo živi. Mislim da unatoč svemu tome da Hrvatska nema do kraja izgrađenu politiku prema BiH, pogotovo prema Republici Srpskoj. Stalno se govori o federalizaciji, o većim pravima za Hrvate. Čitav niz pitanja koja u svakom slučaju jesu suštinska i koja se moraju riješiti, ali u prvom redu morali bi se riješiti u BiH. Najveći broj Hrvata u BiH ne gledaju Sarajevo kao glavni grad. Kada paša kiša u Zagrebu oni otvaraju kišobrane. Hrvatska još uvijek nije sama načisto s obzirom na to kako će se ponašati Brisel”, kazao je Vurušić dok je Zlatko Minić u beogradskom studiju komentarisao ulogu Milorada Dodika u srbijanskoj politici.

”Mislim da Dodikov glas ne znači mnogo u Srbiji. On se šlepao uz svaku vlast u Srbiji. Nikolić mu može nedostajati, a Vučić u nekim trenucima može biti opasan za Dodika jer u jednoj igranci može igrati između Brisela i Moskve. Ukoliko Brisel bude zatezao Vučića i ako on bude mogao Dodika korsititi kao monetu, on će to korisititi. Čini se da su to igrači koji se jako dobro poznaju”, zaključio je on.