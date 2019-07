Bakir bira Bakira : Za predsjednika SDA samo jedan kandidat?

Prijedlog Statuta Stranke demokratske akcije predviđa da mandat jedne osobe bio to predsjednik stranke, ministar ili načelnik kojeg je delegirala SDA može trajati 12 godina. Prema aktuelnom Statutu propisana su dva uzastopna mandata, a izmjenama koje će biti usvojene 14. septembra omogućava se i treći mandat.

Kako javlja NAP Iz SDA ističu da se najznačajnije promjene tiču učešća žena i mladih u organima stranke. Kada je riječ o broju funkcija koje se mogu obavljati unutar stranke propisano je da to mogu biti same dvije pozicije.

Ukida se funkcija zamjenika predsjednika, a umjesto osam bit će devet potpredsjednika. Dva potpredsjednika moraju biti iz bh. entiteta Republika Srpska, kao i jedna žena.

Kako je pojašnjeno zbog racionalizacije stranačke strukture ukidaju se kantonalni odbori, a ostaju skupštine i izvršni odbori na kantonalnom, regionalnom, općinskom nivou i u Brčko Distriktu.

Iako je bilo predviđeno smanjenje broja regionalnih odbora u RS-u sa šest na tri, zbog otpora u stranci broj RO se nije mijenjao.

Novi predsjednik SDA birat će se po istim kriterijima kao i do sada i to tako da ga kao kandidata predloži 30 članova GO, tri kantonalna ili regionalna odbora i 15 općinskih odbora.

Izborna komisija sastavlja listu, te se bira tajnim glasanjem osim ako nije samo jedan kandidat kada se glasanje može obaviti i javno. Upravo je to i mogući scenario 7. Kongresa SDA odnosno da aktuelni predsjednik Bakir Izetbegović bude i jedini kandidat. On je u svojim medijskim istupima već najavio da se i dalje vidi na čelu SDA. Prije sjednice Glavnog odbora kazao je da niko od potpredsjednika stranke nije zainteresiran za mjesto predsjednika.