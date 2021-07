Bajramska poruka reisa Kavazovića : Budite pri ruci svom bratu, svom komšiji i svakom svom sugrađaninu koji ne pokazuje neprijateljstvo prema nama

Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović danas je povodom Kurban-bajrama uputio bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori.

Agencija MINA poruku reisu-l-uleme prenosi u cijelosti:

“Draga braćo i sestre, prijatelji, poštovane komšije i sugrađani,

sutra, u utorak 20. jula 2021. godine prvi je dan Kurban-bajrama. To je dan žrtve, vrijeme u kojem pokazujemo svoju spremnost da žrtvujemo nešto drago za drugoga, a u ime i za ljubav našeg Gospodara. Vrijeme kad se sjećamo Ibrahima, a.s., i njegove spremnosti da se odazove pozivu Božijem ali i spremnosti da žrtvuje ono najdraže. Vrijeme je ovo kad obnavljamo sjećanje na Allahovu milost – kad je On na Ibrahimovu spremnost uzvratio svojom milošću i sina mu zamijenio velikim kurbanom.

Eto, to je smisao i naših kurbana: da činom njihovoga žrtvovanja izrazimo poštovanje prema Božijoj riječi, da ispunimo Njegovu zapovijest i da ljudima olakšamo i u njihova srca unesemo radosti. Bajram i nije bajramom ako takva osjećanja ne prožmu naša srca, ako radost ne zahvati i one u našoj blizini.

Braćo i sestre, dragi prijatelji,

iza nas su ostale duge godine borbe za pravdu, za dostojanstvo čovjeka, za mir i za sigurnost za sve. Borba je bila teška i mukotrpna, no, hvala Bogu, nikada nismo odustali od nje. Nadam se i vjerujem da ćemo sada preći u jednu drugu fazu – fazu stabilizacije, relaksacije i općeg boljitka. Molim vas da i vi učestvujete u tome, jer je svačiji prilog u tu svrhu dragocjen. Stoga, budite pri ruci svom bratu, svom komšiji i svakom svom sugrađaninu koji ne pokazuje neprijateljstvo prema nama.

Bajramski dani su i dani međusobnog posjećivanja. Posjetite naročito one bolesne, obradujte siromašne i usamljene. To je Allahu drago, duboko ukorijenjeno u našoj tradiciji, ali i nešto što se u ovom vremenu počelo zanemarivati. Pozivam vas da to oživimo, u tome je velik berićet.

U ovim danima prisjetit ćemo se svojih umrlih, naročito onih koje smo nedavno izgubili. Običaj je da u ovim danima posjetimo mezarja i proučimo im Fatihu, Allahu uputimo dovu da ih uvede u Svoju milost i oprosti im grijehe. Tako ćemo i njih, na ovaj način, uključiti u našu bajramsku radost.

Neka nam Bog Dragi primi svaku bajramsku žrtvu. A On prima ono što se uradi u Njegovo Ime.

Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam nastupajuće dane Kurban-bajrama.

Posebno čestitam našoj braći i sestrama u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i u bošnjačkoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama.

Bajram šerif mubarek olsun!”

(Kliker.info)