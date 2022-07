Bajramska hutba reisa Kavazovića : “Pokazali smo cijelom svijetu i Evropi našu uzoritost, kako se viteški bori za vrijednosti zajedničkog života”

Sjećanja na genocid u Srebrenici i zločine u Prijedoru i dolini Sane ne blijede. Pokazali smo cijelom svijetu i Evropi našu uzoritost, kako se viteški bori za vrijednosti zajedničkog života, onoga kakav bi svi trebali živjeti, poručio je reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović u hutbi tokom bajram-namaza kojim je danas počeo jedan od najvećih muslimanskih praznika Kurban-bajram.

Centralna bajramska svečanost Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajramsku hutbu kazivao reis Kavazović.

“Jutros, u našim džamijama, okupljeni smo onako kako su se naše hadžije okupile oko Kabe u Mekki, vraćajući se iz dolina Arefata i Muzdelife. I oni, baš kao i mi ovdje, žude da se približe Allahovoj milosti. I njihov hadž i naši kurbani nose u sebi značenje svjesne žrtve, za spas duše i dovu za spas drugih nama dragih osoba. Hadž i kurban nas približavaju Bogu, oni nas vraćaju sebi i drže u vezi s drugima. Ništa na ovom svijetu nije tako uzvišeno kao namaz, dova iz duše i srca vjernika u dolinama Arefata i Muzdelife, pokraj Kabe, Allahovog hrama na zemlji”, kazao je Kavazović.

Prema njegovim riječima, u obredima hadža i kurbana za sve ljude je velika i trajna poruka o zajedničkoj sudbini i porijeklu.

“Suština vjere je u zahvalnosti Bogu, u izobilju kao i u oskudici, u rahatluku kao i u iskušenjima. Bogobojaznost je kruna ibadeta, a do nje se stiže vrijedno radeći i tražeći opskrbu na halal način. Božiju naklonost, pažnju i ljubav postići će oni koji budu ponizni kada im bude data moć i koji budu skromni kada im bude dato bogatstvo. Za onoga koji bude poznavao suštinu stvari, onaj kome bude data velika mudrost, podjednako je i biti i ne biti, i imati i nemati. Moć i bogatstvo su u Božijim rukama, a u našima su poniznost, umjerenost, skromnost i darežljivost”, rekao je reis Kavazović.

Istakao je da pitanje morala nije pitanje nekolicine ljudi, ono je pitanje svih nas, a prije svega, odgovornih ljudi u jednom mjestu.

“Nismo mi u tome nikakav izuzetak. Institucije i ustanove kulture, koje finansiramo iz naših poreza koje država ubire, ne mogu se ponašati kao odmetnička mjesta za koja ne važe pravila javnog morala. Svaka vlast je obavezna poštovati javni moral, u protivnom, mi nismo dužni poštovati takvu vlast, niti odluke koje ona donosi. U onoj zajednici ljudi, u kojoj se grubo krše dva moralna zahtjeva na kojima svaka zajednica počiva: da se svačije pravo poštuje i da se granica nemorala ne prelazi, takva zajednica će doživjeti tešku sudbinu”, poručio je Kavazović.

Istakao je da je veći grijeh od samog grijeha promovirati ga, učiniti javnim i na njega se pozivati.

“Ne može se jedan nemoral opravdavati drugim. U našoj zajednici, u sredinama u kojima živimo, sve više postaje običaj da onaj koji govori o nepoćudnom ponašanju u javnom prostoru skoro u pravilu biva osuđen i izvrgnut javnom linču. Za nas muslimane to je neprihvatljivo ponašanje i mi ćemo na njega ukazivati. To su naše dužnosti i obaveza”, naglasio je Kavazović u bajramskoj hutbi.

Istakao je da su “mudri ljudi kazali da su četiri stvari velike i važne, makar izgledale sitne i beznačajne: mali dušmanin, mala vatra, mala bolest i mala mudrost, znanje.

“Narod koji potcjenjuje svoje dušmane jednog dana će biti iskušan njihovim zlom. Oni dolaze različitim putevima, ekonomskim, političkim, kulturnim, medijskim. Niti jedan nebranjeni prolaz od njih nije siguran. Ko potcjenjuje malu vatru koju neprijatelj pali, riskira da u njoj i sam izgori. Ne potcjenjujmo svađu među nama koja može prerasti u sukob, čiji plamen se neće moći zaustaviti bez žrtava. Oni koji sukobe potpiruju i mržnju šire moraju biti odstranjeni iz javnog života. Svaku bolest, tjelesnu ili moralnu, treba liječiti u njenom začetku. Korupcija, nepotizam i populizam su opake bolesti u koje društvo, kada ogrezne, teško može bez ozbiljnih posljedica ozdraviti. Zato, ne potcjenjujmo one koji na njih upozoravaju, jer bez dobre dijagnoze nema ni znanja kako da dođemo do lijeka”, rekao je reis Kavazović.

Prema njegovim riječima, da bismo tri spomenute pojave spriječili, potrebno nam je znanje i mudar pristup svakoj od njih, jer, kako Kur'an kaže, ne postoje vječni dušmani, jer i oni, ako nađu svoj interes, mogu prijatelji postati.

“Naš narod je svojom hrabrošću prebrodio mnoge nevolje i iskušenja. Mnogo je rana na našem tijelu i duši koje nosimo i liječimo, ali je naš obraz ostao čist. Sjećanja na genocid u Srebrenici i zločine u Prijedoru i dolini Sane ne blijede. Pokazali smo cijelom svijetu i Evropi našu uzoritost, kako se viteški bori za vrijednosti zajedničkog života, onoga kakav bi svi trebali živjeti. Kako smo to sve izdržali, to samo mi znamo. Evropa kojoj pripadamo ignoriše nas, iz straha, jer u nama vidi svoje lice. Ali nije sve do njih, mnogo toga i više je i do nas.

Mi trebamo istrajavati u našoj hiljadugodišnjoj tradiciji dobra i plemenitosti, razvijati naše vrijednosti dobrote i komšiluka, ne osvrćući se na druge i ne očekujući od njih ništa. Ništa im i ne dugujemo, preživjet ćemo kao i do sada, oslanjajući se na vlastitu snagu i vlastiti izbor. Ova naša borba nije ništa drugo nego borba da nas se ne odvoji od naše zemlje i tradicije, pa da nestanemo. O tome se ovdje radi, moramo toga biti svjesni. Ja vjerujem u hrabrost, inat i prkos našeg naroda, koji nas je i dosada spašavao. Život je jedno veliko putovanje u nepoznato. Niko ne može predvidjeti vjetrove i oluje. Ono što možemo jeste da gradimo vlastiti brod, s hrabrim i pouzdanim ljudima koji će znati kormilariti kroz oluje i tjesnace. Svi moramo dobro otvoriti oči, ne smiju nas ponijeti emocije, kratkoročni interesi i kratka pamet”, poručio je reis Kavazović.

Kako je kazao, “danas ćemo prinijeti naše kurbane, žrtvu koja nas podsjeća na poslanika Ibrahima, a.s., i njegova sina Ismaila“.

“Neka Bajram u nama probudi spremnost da slijedimo put vjere i put dobra koji ona utire i koji nas usrećuje. Radujmo se dobru koje ćemo činiti i sebi i drugima u ovim danima. I neka ono bude trajni izvor naše snage i spremnosti da se odlučno i jako suprotstavimo zlu koje neprestano vreba. U ovim danima iskažimo poštovanje prema žrtvama genocida u Srebrenici. Neka naša vjernička žrtva bude upotpunjena stalnim sjećanjem na ovo planetarno zlo koje je našem narodu počinjeno i neka u nama probudi snagu i odlučnost da mu se suprotstavimo i da ga u budućnosti porazimo. Pozivamo i naše komšije da nam se u tome pridruže, da neizmjernu bol i tugu, koju ćemo u ovim danima nositi, podijele s nama. Vjerujemo da će nam svima biti lakše”, istakao je Kavazović.

Svima želi da dane Kurban-bajrama provedu u krugu svojih porodica, s komšijama i prijateljima.

“Radost Bajrama podijelimo s onima koji su usamljeni, tužni i u nevolji. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini čestitam nastupajuće dane Kurbanskog bajrama. Posebno čestitam našoj braći i sestrama u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, na Kosovu, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i u bošnjačkoj dijaspori, te svim muslimanima i muslimankama. Bajram šerif mubarek olsun”, zaključio je reis Kavazović.

