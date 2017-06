Bajramska hudba reisa Cerića : Upamtimo, nikad nijedan narod nije uništen izvana, već iznutra

Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajram-namaz imamio i bajramsku hutbu održao reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić.Tradicionalni vaz kazivao je Zijad ef. Ljevaković, direktor Gazi Husrev begove medrese u Sarajevu.Centralna bajramska svečanost održana je u Gazi Husrev begovoj džamiji u Sarajevu, gdje je bajram-namaz imamio i bajramsku hutbu održao reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Cerić.

Tradicionalni vaz kazivao je Zijad ef. Ljevaković, direktor Gazi Husrev begove medrese u Sarajevu.Agencija ONASA u cjelosti prenosi bajramsku hutbu reisu-l-uleme Islamske zajednice u BiH:"Neka je hvaljen Allah Uzvišeni Koji je na nebu sazviježđe stvorio i u njima dao Svjetiljku i Mjesec koji sija! Allah čini da se noć i dan smjenjuju, to je pouka za onoga koji hoće da razmisli ili želi da bude zahvalan! (Kurʼan, 25:60-61) Allah je Zemlju prostro i po njoj nepomične planine razbacao i učinio da na njoj sve s mjerom raste! Allah vam iz zemlje daje hranu, kao i onima koje vi ne hranite! Ne postoji ništa čije riznice Allah ne posjeduje, a od toga Allah daje samo onoliko koliko je potrebno!

Allah šalje vjetrove da oplođuju, a iz neba spušta kišu da imate šta piti – vi time ne raspolažete! Samo Allah daje život i smrt, i samo je Allah vječan! I samo Allah zna koji su vam prethodili, i samo Allah zna koji će poslije vas doći! (Kurʼan , 25: 19-24)

Draga braćo i sestre,

Nakon ramazanskog posta, naša duša je spremna osjetiti i naš razum razumijeti da je svijest, kao sposobnost mišljenja i rasuđivanja o objektivnom svijetu, temeljni sastojak svemira na isti način kao što su to prostor i vrijeme. Ne čine li fizički svijet, njegove zakonitosti i svijest onih koji to opažaju integralnu cjelinu? Cjelovit opis stvarnosti zahtijeva sve tri dimenzije, jer bez ničijeg opažanja svemira, kao takvog, svemir je zapravo mrtav.

Zbog toga Stvoritelj svemira podstiče čovjeka da svoj život na Zemlji ne svodi na puko vegetiranje, već da aktivira svoju svijest kao sastavni dio objektivnog svijeta. To je pravi smisao ibadeta posta – da čovjek probudi, da čovjek oživi svoju svijest: – Post vam je propisan kao i onima prije vas ne biste li postali svjesni tj., ne bi li vam se duša otvorila i ne bi li vam se razum probudio da zapazi ljepotu i veličinu Allahovog stvaranja i održavanja svemira i ljudskog života u njemu Stoga, draga braćo i sestre, dozvolimo da nam duša i dalje ostane budna i svjesna, kao u ibadetu posta, da je ovaj svijet Allah stvorio i osigurao mu postojanje preciznim zakonima, koje On čuva i održava Svojom voljom i svojim kudretom bez umora i bez dosade Allahu ne dojadi održavanje nebesa i Zemlje. On je svevišnji, veličanstveni! (Kurʼan, 2:255).

I dozvolimo da nam razum zapazi da zvijezde poput Sunca proizvode energiju kroz stapanje hidrogenskih atoma u jedinstveni helijski atom. Tokom, te reakcije, 0.007 procenata mase hidrogenskih atoma pretvara se u energiju. Međutim, ako bi taj procenat bio 0.006 ili 0.008 život u svemiru bi bio nemoguć Manji procenat bi svemir ispunio samo atomima hidrogena a veći procenat bi svemir ostavio bez tih atoma, odnosno bez vode, a to znači da ne bi bilo zvijezda poput Sunca.

Od samog stvaranja svemir je pažljivo doveden u ravnotežu između stalnog širenja i trenutnog nestanka. Da je svemir sadržavao više materije, dodatna gravitacija bi napravila imploziju. No, da je sadržavao manje, svemir bi se tako brzo širio da ne bi bilo moguće formiranje galaksija. Atomske jezgre su zajedno uvezane takozvanom jakom silom. Ako bi ta sila bila malo jača, svi protoni svemira bi se sparili i tako ne bi bilo atoma hidrogena, koji su gorivo za dugovječne zvijezde. U tom slučaju ne bi bilo vode niti bi postojala bilo koja poznata forma života.

Tako je to sa fizičkim svijetom i njegovim zakonitostima, koje je Svemoćni, Sveznajući i Mudri Stvoritelj, Allah dželle dželaluhu, ustanovio činom stvaranja svemira bez našeg prisustva i znanja i koji te zakonitosti održava bez našeg dodira i utjecaja. Allah nas je oslobodio brige o zakonitostima fizičkog svijeta, ostavio nam je jedino svijest o njima. Ta svijest o savršenim zakonitostima fizičkog svijeta podrazumijeva svijest o potrebi savršenih zakonitosti duhovnog svijeta, a to su moral i etika, to su Allahovi zakoni koji su objavljeni Musau, a.s, na Sinaju, a koji su potvrđeni posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu, a.s., kao deset Allahovih imperativa, koji trebaju biti uvezani "jakom sviješću", kao što su atomske jezgre uvezane "jakom silom".

I kao što je "jaka sila" pokorna svom Stvoritelju taman onoliko koliko treba da se uveže atomska jezgra, tako isto "jaka svijest" treba biti pokorna svom Gospodaru taman onoliko koliko treba da se uveže ljudska jezgra kako bi čovječanstvo imalo mir i sigurnost života na Zemlji, kao što živa bića imaju vodu za život u svemiru. Allah Svemogući je osigurao vodu za život u svemiru, ali je ostavio čovjeku da na Zemlji osigura mir kroz "jaku svijest" koja treba se očitovati u spoznaji i primjeni moralnih vrijednosti od kojih su najvažniji deset Božijih zapovijedi, odnosno deset Božijih vasijjeta kao trajnih zakonitosti duhovnog svijeta.

Draga braćo i sestre, svjestan da je ovo moja posljednja ramazanskobajramska hutba, koju vam govorim sa ovog časnog mjesta sa šerijatskim ovlastima reisu-l-uleme i vrhovnog poglavara muslimana u BiH i Bošnjaka u svijetu, koristim se svojim pravom i obavezom da vas podsjetim na deset Allahovih vasijjeta, zapovijedi, kao deset uvjeta za duhovnu i moralnu obnovu našeg naroda, kojem ovdje i sada hoću reći: "Genocid je završen, mi se moramo dizati iz njegovog pepela", a to ćemo moći, ako Bog da, ako budemo imali "jaku svijest" o Allahovom pozivu sljedbenicima ranije Objave u kojem se kaže: ُReci im, Muhammede, dođite da vam kažem šta vam vaš Gospodar propisuje!

Prvo –Da Allahu ni na koji način druga ne pripisujete!

Drugo–Da roditeljima dobročinstvo činite!

Treće –Nemojte ubijati djecu iz straha od siromaštva, jer Allah daje nafaku i vama i njima!

Četvrto –Nemojte biti nemoralni ni javno ni tajno!

Peto –Nemojte ubiti nevina čovjeka! – To su vam vasijjeti, zapovijedi, da ih upamtite i nikad ne zaboravite!

Šesto –Nemojte se ni približavati imetku jetima, osim na najbolji način da im pomognete sve dok ne budu punodobni!

Sedmo –- Kad bilo šta vagate, budite pravedni i precizni, jer Allah čovjeka duži samo ono što može ispuniti!

Osmo –Kad govorite, govorite pravo pa makar se radilo o vašim najbližim!

Deveto – I držite se zavjeta kojeg ste Allahu dali! To su vam vasijjeti, zapovijedi, da ih se uvijek sjećate!

I deseto –To je moj Pravi put pa ga slijedite! Nemojte slijediti druge puteve, koji će vas udaljiti od ovog puta i jedne od drugih! To su vam vasijjeti, zapovijedi, da ih uvijek i na svakom mjestu držite u svojoj svijesti! (Kurʼan , 6: 151-153).

Prvi vasijjet, zapovijed, je najvažniji zato što nas potiče na svijest o Jednom Bogu, Koji nije rodio, Koji nije rođen, Kojem ništa i niko nije ravan, Koji je sveprisutan, svemilostiv i sveobuhvatan. Ta svijest je sastavni dio realnosti svemira kao što su prostor i vrijeme, vijednosti bez kojih ne bi bilo ni svemira ni nas u njemu. To je Bog Uzvišeni Koji nam je udahnuo svoga duha i tako omogućio da imamo svijest o Njegovom prisustvu.

Nakon genocida svi smo postali svjesniji svoje vjere, kulture i nacije i svi smo sad spremniji braniti se i boriti se za svoje pravo na slobodu, imetak i čast. Shvatili smo da je čvrsta vjera u Jednoga Boga, kao "jaka svijest" o sebi i svom porijeklu, najsnažnija odbrana i najsigurnija borba protiv genocida, jer Bog se odaziva onima koji zazivaju Njegovu milost. Nemojmo zaboraviti da su nas decenijama prije genocida učili da zaboravimo Boga, da zaboravimo svoju vjeru i tradiciju, da se deislamiziramo, pa im sad smeta što se vraćamo Bogu, što se vraćamo svojoj vjeri i tradiciji, što se islamiziramo na način "jake svijesti" o zajedničkoj nam sudbini.

Razumljivo je da je drugi Allahov vasijjet, zapovijed da volimo i poštujemo svoje roditelje, jer onaj koji ne voli svoje roditelje kako će voljeti svoje komšije. Zato je ljubav i poštovanje prema roditeljima odmah uz ljubav i poštivanje Stvoritelja, pa onda i ljubav i poštovanje prema komšijama. To su uvezane vrijednosti od kojih nastaje uzvišena vrijednost ljubavi prema čovječanstvu, koje danas pati od mržnje koja se pretvara u zločin protiv čovječnosti.

Dakako, ljubav djece prema roditeljima podrazumijeva i ljubav roditelja prema djeci, pa je, stoga, treći vasijjet, zapovijed da se ne ubijaju djeca iz straha od siromaštva, jer svako ima svoju nafaku. Ovu zapovijed treba čuti naša omladina, ali i oni koji imaju vlast i moć da im osiguraju uvjete da se na vrijeme žene i udaju i tako formiraju porodicu u kojoj će se rađati zdrava djeca za sreću i uspjeh naše nacije. Draga omladino, nemojte se plašiti svog i života svog potomstva. Svako ima svoju nafaku i zato nemojte da vam ljubav prema kućnim ljubimcima bude jača od ljubavi prema vlastitom rodu. I nemojte da vam kuće budu velike sa malo djece. Sa mnogo djece mala kuća može postati velika, dok sa malo djece velika kuća može ostati pusta.

Ako smo suočeni s nemilosrdnim mitom i korupcijom u našem društvu, onda je četvrti Allahov vasijjet imperativ prvoga reda, a to je jaka moralna svijest da se ne smije uzimati tuđi hak ni javno ni tajno. Ne postoji ni revizorska ni policijska kontrola koja je u stanju pratiti svakog javnog službenika u državi, u bolnici, u prodavnici, u školi i na fakultetu da li svoj posao radi savjesno i odgovorno ako javni službenik nema moralnu svijest i savjest da zna razliku između harama i halala, između nepoštenog i poštenog rada, između nemoralnog i moralnog obraza. Upamtimo, nikad nijedan narod nije uništen izvana, već iznutra zbog narušenog morala i zato je uvjet svih uvjeta našeg oporavka moralni preporod, koji podrazumijeva borbu protiv mita i korupcije, protiv laži i klevete, protiv krađe i pohlepe, protiv javnog i tajnog nemorala.

Nikad kao danas nije bilo važno imati svijest da je ubiti nevina čovjeka najveći grijeh. Nažalost, nikad kao danas nije bilo više ubijanih nevinih ljudi od Sirije pa do Burme. Ali ubijanje nevinih nije samo ubijanje hladnim oružjem. Ljudi se danas ubijaju i nebrigom za osnovne uvjete njihovog života. Zato je važno da danas i ovdje naglasimo peti Allahov vasijjet, a to je da su gladni i nezbrinuti u našoj zajednici i društvu na savjesti svih nas.

Naravno, Uzvišeni Allah nas upozorava u šestom vasijjetu na prava jetima, jer njihov imetak je kao vatra koja prži ako se približimo da je sebi uzmemo. Zato ne diraj imetak jetima i sebi ruke od jetimskog hak a. A kad vagaš ljudima i o ljudima, budi pravedan i uradi onako kako bi uradio samome sebi, jer, Alejhisselam, kaže: – Niko od vas neće biti pravi vjernik sve dok ne bude žilio svom bratu ono što želi samome sebi. A svi želimo da nam se pràvo vaga, pa zato i ti kad vagaš ljudima, vagaj im pràvo, jer to je sedma Allahova zapovijed.

I kad govoriš, govori pravo pa makar se to odnosilo na tvoju rodbinu, jer istina je uvjet za mentalno zdravlje pojedinca a pravda je uvijet za moralno zdravlje društva. Narod čiji pojedinci govore istinu i bore se za pravdu pobijedit će laž i nepravdu. Zato, učim dovu Allahu uzvišenom da mom narodu podari volju da uvijek i na svakom mjestu bude svjestan osme Allahove zapovijedi, a to je da govori istinu i bori se za pravdu.

Deveta Allahova zapovijed je da svoj zavjet Bogu, kojeg ponavljamo u šehadetu, a to je da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed, a.s., posljednji Allahov poslanik – ispunjavamo tako što ćemo ga prenositi na svoje potomstvo i čuvati jedninstvo dina i ummeta kao uvjet za uspjeh na ovome i spas na drugome svijetu.

Allahov deseti vasijjet, zapovijed, je da svi zajedno slijedimo jedan put, jer ako svako od nas bude išao svojim putem, razbit ćemo se u sitne čestice, koje mala sila može začas otpuhati. No, koji je to jedan i Pravi put za nas ovdje i sada? Naravno, to je put islama, kojeg su naši preci prihvatili prije šesto godina, to je put Gazi Husrev-bega, koji ovdje izgradi hajrate, to je put Alije Izetbegovića, koji nas je poveo i vodio od ropstva do slobode, to je put naših šehida, koji su svojim životima svjedočili vjeru i slobodu našeg naroda, to je put našeg jedinstva u odbrani i borbi protiv genocida, to je put naše budućnosti u kojoj će svako naše dijete znati ko mu je prijatelj a ko neprijatelj, to je put našeg ponovnog rađanja iz pepela genocida.

Draga braćo i sestre, to su vam deset Božijih zapovijedi koje sam vam želio prenijeti danas sa ovoga časnog mjesta s namjerom da ih upamtite i nikad ne zaboravite u svom životu. A sad mi dozvolite da vama ovdje u Gazi Husrev-begovoj džamiji, kao i vama koji nas gledate na malim ekranima i slušate preko radija u domovini i dijaspori, te svim našim komšijama s kojima ovdje i sada dijelimo sudbinu – da vam svima kažem da sam sa ljubavlju i ponosom obnašao najvišu vjersku dužnost reisu-l-uleme u Bošnjaka muslimana.

Uvjeren sam da sam to radio iskreno i predano uvijek i na svakom mjestu s "jakom sviješću" o Bogu, o svom narodu, o svojim komšijama i o čovječanstvu. Molim Allaha Uzvišenog da mi oprosti grijehe, a vas molim da me se sjećate s dovom i da posvjedočite na Sudnjem danu da sam vam danas vjerno prenio ovih deset Allahovih vasijjeta, zapovjedi za vaš uspjeh na ovome i spas na drugome svijetu.

Bože, budi s nama, a ne protiv nas! Bože, sretno okončaj kraj našeg života, uvećaj naše nade, u zdravlju spoji naše dane i noći, naš put i naša očekivanja upiši u Tvoju milost, polij grijehe naše Tvojim oprostom, pouči nas da ispravljamo naše mahane, uvećaj nam pobožnost, obdari nas znanjem da čitamo nove znakove iz Tvoje vjere! Bože, mi se u Tebe uzdamo i na Tebe oslanjamo!

Bože, učvrsti nas na Pravome putu, spasi nas od grijeha zbog kojeg ćemo se kajati na Sudnjem danu, olakšaj nam dunjalučke terete, opskrbi nas životom časnih i poštenih ljudi, oslobodi nas i udalji nas od zla zlih ljudi, Tvojom milošću udalji naše očeve, i naše majke, i našu braću, i naše sestre od vatre, o Savršeni i Svepraštajući, o Plemeniti i Svezaštićujući, o Sveznajući i Svemoćni.

Hurmetom šehida molimo Te, Bože, da nam grijeh nestane, da nam briga prestane, da nas bolest ostavi, da nas strah napusti, da nas siromaštvo ne prati, da nas bijeda ne vidi, da nas lijenost ne uhvati, da nas krivi put ne prevari, da nas prijatelji ne zaborave, da nas neprijatelji ne progone, da nas izdajnici ne prodaju, da nam narod bude slobodan, da nam domovina bude ponosna, da nam dom bude siguran, da nam društvo bude pošteno, da nam povratak kući bude uspješan, da borba za istinu i pravdu bude trajna, da nam zajedništvo u vjeri bude omiljeno, da nam život s komšijama bude dragovoljan.

O Allahu, o Allahu, o Allahu, o Svemilosni, Ti Koji si početak za sve početke i kraj za sve krajeve, Ti Koji si savršena moć, Ti Koji si milostiv prema nemoćnim – miskinima, Ti Koji si najmilostiviji od svih milostivih – Ti si Allah, jer drugog boga osim Tebe nema, slava neka je Tebi, mi smo nepravedni prema sebi, Bože, neka je salavat i selam na poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu porodicu i njegove ashabe, i neka je naša zadnja dova: – Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova! Amin!

Braćo i sestre,