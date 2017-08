Bajramska čestitka reisa Kavazovića : Neka nas Božija riječ zbližava i neka nas pokornost Njemu ujedinjuje

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein ef. Kavazović uputio je danas čestitku i prigodnu poruku u povodu Kruban bajrama.

Čestitku poglavara IZBiH, prenosimo u cjelosti:

„U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

Draga braćo i sestre, dragi vjernici. U ovim trenucima naše su misli s hadžijama u Mekki. Ponosni smo na njih i zajedno s njima izgovaramo riječi veličanja našeg Gospodara Allaha Uzvišenog. S njima smo jedno. Ta naša jedinstvenost u vjeri neka pređe i u stvarnost činjenja. Neka nas to vjerovanje zbliži, neka hadž bude naše okupljalište i zborište, mjesto nade u bolje sutra svih ljudi na zemlji. Ove godine je hadžska mjesta pohodio veliki broj naših hadžija. Iz njihova pregnuća crpimo pouku i mi koji nismo otišli. Zajedništvo u kojem će biti i čistota njihove vjere inspirativni su za nas u brojnim našim naporima. Stoga, budimo zajedno, budimo jedno.

c. Pozivam sve vjernike u našoj prelijepoj zemlji da oslušnu ovaj glas i da spoznaju njegovu ljepotu u vremenu zaglušujuće buke razjedinjavanja i destrukcije. Muslimansko hodočašće i Kurban bajram su i naše prisjećanje na Božijeg poslanika Ibrahima (a.s.), i njegove blagoslovljene sinove, Ismaila i Ishaka. To je i podsjetnik na korijene svih objavljenih vjera: judaizma, kršćanstva i islama.

Te poruke zajedništva treba da izgovaramo i stalno ponavljamo, ne bi li se čule. Zato će muslimani sutra Bajram podijeliti sa svojim bližnjima i svima koji žive u duhu ibrahimovskog zajedništva.

Neka Allah Uzvišeni primi obrede naših hadžija i neka se svojim porodicama vrate čisti od grijeha. Neka primi njihove i naše molitve za nas i našu domovinu. Neka primi i naše kurbane, naše uzdanice u dobrima ovoga i onog svijeta. Kurban bajram čestitam svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji i u bošnjačkoj dijaspori. Želim da ga u miru, sreći i berićetu dočekaju sa svojima najbližim i najdražim. Bajram šerif mubarek olsun!“, navedeno je u poruci reisa Kavazovića.

