Bahatost i pohlepa se vraćaju kao bumerang : Hrvatski iznajmljivači spuštaju cijene, a rezervacija opet nema

Uzaludna su bila upozorenja turističke struke kako treba biti mudar s cijenama, ne pretjerivati s neopravdanim poskupljenjima, pa poslije toga ići sa snižavanjima jer to može biti kontraproduktivno. Poručivao je i ministar Gari Cappelli cijelo proljeće kako ne treba ulaziti u cjenovnu utrku s konkurencijom, nego podizati kvalitetu. Uzalud.

Nervoza je bila jača, usporene rezervacije za juli i august zbog kojih je puno slobodnih termina u hotelima i apartmanima, unijele su paniku i strah od praznih kreveta, pa se ovih dana na gotovo svim turističkim rivijerama, izuzev rijetkih iznimaka, mogu naći hotelske sobe, apartmani i kreveti na popust.

Sniženja koja se na svakoj prodajnoj platformi mogu vidjeti, ovisno o količini straha vlasnika ili direktora prodaje, kreću se od 10 do čak 37 posto za neke termine usred jula i augusta.

No, sve se to događa u potpuno krivo vrijeme, na pragu “špice” kada cijelo Sredozemlje vrvi sličnim “last minute” ponudama, pa se one iz Hrvatske utapaju u moru sličnih.

Najbolje ide Splićanima

Već i površan pregled popunjenosti i slobodnih kapaciteta u drugoj polovici jula na najvećim platformama za rezervacije smještaja u Hrvatskoj pokazuju kako svugdje ima slobodnih soba. I to ne malo, nego je 30 i više posto još uvijek praznih kapaciteta.

U hotelima i u obiteljskim apartmanima od Istre do krajnjeg juga Jadrana ovog trenutka može se naći smještaj za bilo koji termin špice sezone u julu i augustu. Ako sada poželite rezervirati tjedan odmora u drugoj polovici jula , bez problema možete birati.

Podaci kažu kako je na Makarskoj rivijeri sada rezervirano 78 posto kreveta, u Biogradu i Zadru 75 posto, Šibeniku 72 posto kapaciteta, Korčuli 86 posto, Bolu 80 posto… Bolje od drugih stoje Split s 93 posto rezerviranih soba, te Hvar i Dubrovnik s 90 posto rezerviranih svih kapaciteta.

Kada se zna da se rezervacije bez akontacije (čemu najčešće pribjegavaju iznajmljivači da bi privukli goste) mogu otkazivati bez penala do dva tjedna prije termina dolaska, jasno je da će i neki od trenutno popunjenih u međuvremenu primiti otkazivanje dolaska. Najčešće zato što su gosti našli nešto jeftinije.

Iako u velikim hotelskim tvrtkama gotovo unisono tvrde kako su zadovoljni trenutnim stanjem rezervacija, da ono nije baš tako blistavo pokazuju oglašene akcije i sniženja. Jer, tko daje nešto na sniženje ako može prodati po punoj cijeni?!

A broj precrtanih starih cijena i crvenim brojkama upisanih novih sniženih u hotelima i apartmanima na Jadranu je svakim danom sve veći.

Iako će takvo stanje većina operativaca pokušati opravdati svjetskim trendom usporenog bookinga koji doista uzima maha, činjenica je da kada je Hrvatska u pitanju, dio razloga leži i u nerealnom podizanju cijena smještaja za ovu godinu, koje su čak i tamo gdje baš ništa nije uloženo za 10 do 20 posto veće nego lani.

Takve ih, očito, tržište nije moglo “progutati” pa su svjetski putnici odlučili ostaviti Hrvatsku da strepi za svoju sezonu do posljednjeg trenutka. I upravo to se događa ovih dana kada nove rezervacije dolazaka za juli i august stižu na kapaljku, a one postojeće pune su rupa u zauzetosti.

Nerealni i bahati

– Istina je da prodaja zaostaje za lanjskom u ovo vrijeme i ponudili smo sniženja, ali ako naš vlasnik hotelske kuće smatra da nižom cijenom može privući goste, mi snižavamo. To je stvar poslovne politike svakog vlasnika i nitko nema pravo nikome zamjerati što daje popuste, jer je najskuplji prazan krevet.

Bolje bi bilo da toga nema i da smo sve kapacitete prodali po punoj cijeni kao lani, ali kad već nismo zbog niza razloga, mi sami tražimo izlaz iz te situacije. I gubitak i dobitak će biti samo naš problem – objašnjava logiku “akcijskih cijena” direktor prodaje hotelske kuće na zadarskom području.

– Činjenica je da neki tek sada dolaze pameti kad vide loše rezervacije, pa cijene koje su tobože “snizili” su zapravo normalne cijene koje su morali imati i prije. Mora nam se dogoditi jedna godina u kojoj ćemo se suočiti sa stvarnošću, jer smo opijeni turističkim uspjesima proteklih godina postali nerealni i bahati.

Ne govorim o vrhunskim hotelima i apartmanima s 5 zvjezdica u koje se puno uložilo, nego o prosječnima u kojima se pretjeralo s cijenama za unificiranu ponudu, i to nam se sada vraća. Zar je normalno da u gotovo nepoznatom malom otočnom mjestu noćenje u hotelu sa skromne tri zvjezdice, koji deset godina nije renoviran, noćenje stoji 250 eura u julu i septembru ?! – pita se hotelijer s Makarske rivijere, naglašavajući kako oni koji nude kvalitetu i odgovarajuću cijenu nemaju tih briga.

Najbolji hoteli s 4 i 5 zvjezdica vrhunske usluge su najbolje popunjeni i za špicu, baš kao što su najbolje radili i u predsezoni. Jednako tako je i s luksuznim vilama i kućama za odmor s bazenom, koje po dobrim cijenama imaju popunjenost iznad 200 dana i gotovo ni jedna nije “na sniženju”.

Puno veće brige imaju osrednji apartmani i stanovi koji se ni po čemu ne izdvajaju iz tisuća sličnih.

– Problem je što su ljudi godinama u apartmanima dizali cijene bez ulaganja, samo temeljem potražnje, a ove godine to više ne prolazi. Gosti sada točno znaju kakva je situacija s bookingom, prate stanje na tržištu kod nas i drugdje i vide koliko je slobodnog mjesta i kakve su cijene. Zato čekaju i odgađaju rezervacije, tražeći uvijek povoljnije.

Mislim da neće biti velike drame oko špice sezone, sve će se to na kraju vjerojatno ipak popuniti, ali dugoročno valja razmišljati kako dalje i gdje griješe oni koji nemaju goste. Mogla bi ovo za neke biti godina triježnjenja u turizmu – kaže Tomislav Fain, predsjednik Udruge hrvatskih putničkih agencija (UHPA).