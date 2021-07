Azzurri izbacili Crvenu furiju nakon penala: Italija je prvi finalista Evropskog prvenstva, Morata i Olmo tragičari u timu Španije! (VIDEO)

U prvoj polufinalnoj utakmici Evropskog prvenstva, u kojoj su se sastali Italija i Španija, nije bilo pobjednika nakon regularnih 90 minuta i produžetaka (1:1), a nakon izvođenja penala Azzurri su bili bolji sa 4:2 i tako se plasirali u finale smotre najboljih evropskih selekcija.

Prvo uzbuđenje na susretu viđeno je u četvrtoj minuti kada je Barella pobjegao i lijepo je gađao, a lopta je pogodila stativu, međutim prethodno je sivran ofsajd. Španci su željeli preuzeti veliki posjed i tako slomiti Italijane, koji su u 15. minuti predali loptu Torresu na 35 metara, a on je krenuo prema golu i šutirao malo pored gola.

Crvena furija veliku priliku imala je u 25. minuti kada je Dani Olmo bio je na 11-12 metara od gola, a prvi pokušaj je blokiran, dok je drugi odbranio Donnarumma. Španci su češće pokušavali, ali uglavnom su to bili neprecizni udarci. Insigne je u 45. minuti ostavio loptu Emersonu, koji je pogodio okvir gola i nije bilo pogodaka u prvom dijelu.

Španci su prvi imali dobru situaciju u drugom poluvremenu preko Busquetsa, koji je u 53. minuti šutirao malo preko gola. Odmah na drugoj strani zaprijetili su Italijani preko Chiese, no odbranio je Simon. Posla je imao i Donnarumma u 58. minuti kada je snažno šutirao Oyarzabal, međutim rezultat je ostao nepromijenjen.

Italija je došla do prednosti u 60. minuti nakon sjajne kontre. Immobile nije došao do lopte i uzeo ju je Chiesa te sjajno pogodio u suprotni ugao za 1:0. Španci su promašili zicer u 65. minuti. Oyarzabal je bio potpuno sam i promašio je glavom. Dvije minute poslije Olmo je zaprijetio, ali lopta je otišla nekoliko centimetara pored stative.

Berardi je i odlične pozicija 16 metara jako loše šutirao, tako da Simon nije imao problema na golu. Crvena furija je uspjela izjednačiti. Poslije duplog pasa sa Olmom u 81. minuti, Morata je izašao na Donnarummu i pogodio za 1:1. Do kraja regularnih 90 minuta nije bilo promjene rezultata, tako da se otišlu u produžetke.

Nije mnogo toga viđeno u produžecima. Opasno je bilo u 98. minuti pred golom Azzurra kada je Olmo šutirao iskosa iz slobodnjaka, a Donnarumma je to uspio odbiti i lopta je došla do Morate koji se nije najbolje snašao i pucao je pored gola. Lopta je bila u mreži Simona u 110. minuti, no sviran je ofsajd Berardiju i rezultat se nije mijenjao do kraja, tako da se pristupilo izvođenju penala.

U prvoj seriji penale nisu realizovali Locatelli i Olmo, a potom su pogađali Belotti i Bonnuci na jednoj, a Moreno i Alcantara na drugoj strani. U četvrtoj seriji pogodio je Bernardeschi, a Donnarumma je odbranio Morati. Potom je Jorgino pogodio za pobjedu Italije od 4:2.

(Kliker.info-SC)