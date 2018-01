Azra Hadžiahmetović : Nedostaju nam ljudi poput Silajdžića

Azra Hadžiahmetović, članica Stranke za BiH i zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kazala je za N1 da je Haris Silajdžić, osnivač i bivši predsjednik ove stranke, ”osoba izvanrednih sposobnosti”, ali nije ponudila odgovor na pitanje da li će se on vratiti na političku scenu.

Ona je, gostujući u Novom danu N1 televizije, kazala da se u BiH osjeti nedostatak ovakvih ljudi.

‘‘Pa to je stvar gospodina Silajdžića. Ja moram reći da je on osoba s izvanrednim sposobnostima, jednako s još nekoliko ljudi koji su bili itekako prisutni na bh. političkoj sceni, a danas nisu. Nedostatak takvih ljudi, njihovih vizija, dobro se osjeti u BiH. I građani to osjete”, ocijenila je gošća N1 televizije.

(Kliker.info-N1)