Azmir Husić i privrednici iz SAD-a organizovali podjelu 50 tona brašna za povratnike u Podrinju

Predsjednik Tuzla Cityja Azmir Husić, koji je i predsjednik Udruženja građana Podrinje, u saradnji sa Bosanskim islamskim centrom Bowling Green Kentucky organizovao je podjelu najmanje 50 tona brašna za povratnike u Podrinju.

Udruženje na čijem je čelu Husić u saradnji s privrednicima iz Sjeverne Amerike, koji su većinom iz Kentuckyja, podijelit će povratničkim porodicama u Srebrenici, Bratuncu, Milićima, Zvorniku i Vlasenici po 25 kilograma brašna.



“Ja sam predsjednik Udruženja građana Podrinja i mi smo posljednje četiri godine održavali veliki iftar u Konjević Polju. S obzirom na to da ove godine neće biti organizovanog iftara zbog pandemije koronavirusa odlučili smo se na ovaj potez. To su do sada finansirali privrednici iz Sjeverne Amerike, većinom iz Kentuckyja. Ljudi koji žive u Podrinju su nam sada rekli da teško dolaze do brašna i susretali su se s tim problemom u posljednje vrijeme. U organizaciji Udruženja građana pokrenuli smo ovu akciju. Za sada je osigurano 50 tona, a vjerujemo da će biti na kraju oko 70 tona”, rekao je Husić za Klix.ba.

“Mi koji živimo na ovom prostoru želimo se zahvaliti gospodinu Husiću. Nije ovo prvi put da on pomaže. Radi to čistog srca i tu nam je pri ruci uvijek”, rekao je Eniz Merdžić koji će pomoći u organizaciji podjele brašna povratničkim porodicama.



Podjela će se prema njihovim riječima vršiti “od kuće do kuće” kako bi se izbjegla veća okupljanja zbog pandemije koronavirua. Akcija podjele brašna trebala bi početi već sutra.

(Klix.ba)