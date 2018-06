Azem Vllasi u Pressingu : Poređenje Kosova i RS je budalaština, Vučić je najveći politički folirant u regiji

Azem Vllasi, advokat, savjetnik predsjednika Kosova Hashima Thacija za odnose sa zemljama regije, Titov omladinac, visoki državni i partijski funkcioner u doba Jugoslavije, govorio je u Pressingu na N1 o ubistvu lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, Kosovu, poređenju sa bh. entitetom Republika Srpska.

On je kazao da poređenja između Kosova i RS-a su budalaštine i da je to neozbiljno. Smatra da ne postoji nikakva šansa da se na Kosovu imitira RS.

– Mislim da čovek koji je to rekao neozbiljan. Kakve su to usporedbe i budalaštine – da se RS uključi u rješavanje problema između Kosova i Srbije. Te varijante su apsurdne. Čuli smo priču da ako ode Kosovo, onda da se RS pripoji Srbiji. To su gluposti i neuporedive stvari. Kosovo ima svoj kulturni i etnički identitet. To je multietnička država gdje su Albanci većina. Kao što i Bosna ima svoju tradiciju i povijest od ranog srednjeg veka. RS je nastala, zato tako insistiraju, kada je objavljen rat u Bosni – da Bosna nestane kao država i da nestane bošnjački narod. Da se naruši kulturni i etnički identitet države – kazao je Vllasi.

Kazao je da ne postoji “šansa da se na Kosovu imitira RS”.

– Srba na Kosovu ima do 90.000 ili 100.000. Manjina su u sjevernom delu. Većina njih, oko 60 posto živi u drugim krajevima Kosova. Šta bi to značilo u ostalim dijelovima Kosova za Srbe, da zadrže autonomiju kao neka srednja mjesna zajednica u Srbiji? Nema nikakvih uslova da to funkcionira kao nekakva autonomna jedinica. Sljedeći je cilj Beograda da se formira neka zajednica opština sa srpskom većinom. Mi smo zbog Ahtisarija napravili četiri ili pet općina gdje ima izvjesne koncentracije Srba. Beograd zna da nema promjene granice. Ako Srbima treba još nešto kroz asocijaciju opština, onda se Srbija nema tu šta miješati. Dali smo im sve potrebno. To je zajednica kosovskih opština, a u Beogradu su to zamijenili u zajednica srpskih opština. To je poruka da nema mjesta za druge, ma nemoj! Nema nikakve šanse da se na Kosovu imitira entitet RS – smatra Vllasi.

I sam Azem Vllasi ranjen je u atentatu u martu prošle godine u Prištini. Govoreći o atentatu na Ivanovića u januaru ove godine u Kosovskoj Mitrovici, Vllasi je kazao da su na njega nasrnuli amateri dok su na Olivera Ivanovića, nažalost, ubili pravi profesionalci. Vllasi je atentat koji je preživio nazvao “izazivanjem haosa na Kosovu” i uznemirenjem javnosti još uvijek mlade države.

– Ivanović je bio meta određenih srpskih krugova, o tome je i sam govorio. Na njega je atentat izveden tako da nema šanse da preživi. U Mitrovici se svašta događa. Ivanović je sam tih dana u javnim istupima govorio da je bezbjednosna situacija na sjeveru Mitrovice užasno teška. Četiri godine prije njega ubijen je njegov kum. Oliver Ivanović nije bio poslušan beogradskim vlastima. On je pripadao onoj liniji kosovskih Srba koji su imali stav da će slušati Beograd, da će biti u dobroj saradnji, ali da trebaju biti u dijalogu sa Albancima, radi rješavanja svojih problema i normalnijeg življenja. Ivanović je bio žestoko napadan od beogradske propagande – kazao je Vllasi.

Kako je naveo, niko od Albanaca nije imao interesa niti potrebe da puca na Ivanovića.

– Ja sam duboko uvjeren da su Srbi pucali na njega. Radi se o naručenim ubojstvima od nekih krugova. To su čudne igre, ali sračunate na stalno odražavanje tenzija i po mogućnosti novo razbuktavanje tenzija na Kosovu. Dva atentata nemaju veze. Što se tiče naručilaca, moguće da imaju veze – naveo je on.

Koji su to krugovi? Lokalni, reigonalni ili svjetski?

– Prije svega, vlasti u Beogradu, je zainteresovana za rovito stanje na Kosovu, da bude nefunkcionalna, nestabilna, da stalno budu tenzije, da dokažu da to nije nikakva država. Srpski krugovi koji su sada na vlasti, a ustvari proizašli iz političke škole Miloševića, imaju za cilj da se održi pitanje Kosova, da tvrde kako to nije riješeno, kako je Kosovo južna srpska pokrajina.

Zašto nema nikakvih rezultata istrage u slučaju ubistva Olivera Ivanovića?

– Naši istražni organi su to uzeli kao prioritetno pitanje. Međutim, nijedan drugi trag ne vezuje se za Kosovo. Tragovi vode preko granice u Srbiju, da li dalje, ne znamo. Saradnja kosovskih istražnih organa i Srbije bi brže rasvjetlila taj slučaj. Svi signali govore da su atentatori na Olivera Ivanovića za manje od pola sata bili van Kosova, dakle u Srbiji, a moguće i van Srbije.

Aleksandra Vučića je okarakterisao kao “jednim od najvećih političkih foliranata u regiji”. Mišljenja je da se Vučić razočarao onda kada je uvidio da su zapadne države pri stavu da je Kosovo država. Protumačio je šta to znači “kompromisno rješenje” za Kosovo u percepciji srbijanskog predsjednika.

“Kada kaže da treba kompromisno rešiti pitanje, da ne može neko da dobije sve, a neko da izgubi sve, treba reći koji kompromis očekuje. Ahtisarijev plan je zadnja linija kompromisa koji smo učinili zbog srpske zajednice koja borji pet posto stanovništva, da bi se ublažili odnosi sa Srbijom. Prema našem Ustavu, srpska zajednica na Kosovu je bolje komodirana nego bilo koja nacionalna manjina”, konstatirao je Vllasi.

(Kliker.info-N1)