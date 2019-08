Azem Vlasi upozorava : Vučić cilja da preko Dodika uzme pola Bosne za Kosovo

Politički analitičar iz Prištine Azem Vlasi kazao je za Vijesti.ba kako nijedna američka administracija, bez obzira ko je činio, neće učiniti ništa što bi narušilo status Kosova kao nezavisne države.

Vlasi je u intervjuu za Vijesti.ba govorio o posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Washingtonu, odnosima između Prištine i Beograda, američkom angažmanu na Balkanu, teritorijalnim pretenzijama Srbije prema BiH…

Kako gledate na nedavnu službenu posjetu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Washingtonu?



VLASI: Vučić je u Washington išao da otuda srpska javnost čuje da je Kosovo kao nezavisna država nesporna činjenica te da finale sporazuma o normalizaciji odnosa podrazumijeva da Srbija prizna Kosovo kao državu. Nijedna Administracija u Washingtonu, pa ni ova Trumpova, neće tražiti od Kosova da Srbiji dadne nešto što bi narušilo status Kosova kao drzaže sa sadašnjim ustavnim statusom, granicama i teritorijom. Amerikanci kažu “dogovorite se” ali do međusobnog priznanja mora doći.



Kako komentirate njegovu izjavu da je nemoguće da Albanci dobiju sve a Srbi ništa?



VLASI: Kada Vučić stalno ponavlja da do priznanja Kosova od strane Srbije neće doći dok ne bude “nekog kompromisa koji znači da i Srbija i Srbi dobiju nešto a ne samo Albanci” ne misli on samo na neki djelić teritorije Kosova jer Srbiji to ne treba, a niti će to dobiti od nas, niti pak samo na kosovske Srbe koji imaju više nego bilo koja nacionalna manjina u nekoj evropskoj državi. On namjerno i ne precizira šta bi to Srbija i Srbi htjeli. A ustvari cilja na pola Bosne koji se zove entitet RS.



Ne vodi on za džaba Dodika na svaku seosku crkvenu slavu po Srbiji. Kao što ni Dodik ne radi tako uporno na rušenju Bosne i protežiranju teze da ako će Srbija priznati Kosovo onda će i RS tražiti otcepljenje od Bosne. To je ista politika sa kojom se 1992. godine krenulo u rat i zločine za nestanak Bosne. Mislim da to niko razuman u svijetu neće dopustiti pa ni Rusija neće podržati takvu mračnu opciju.



Analitičari ističu da se SAD vraćaju u punom kapacitetu na Balkan. Može li to pridonijeti konačnom rješenju problema između Srbije i Kosova?



VLASI: Amerikanci se moraju iz strateških razloga vratiti Balkanu. I to ne samo radi normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Prije svega da ne bi dopustili Rusiji da uporištem na svoju saveznicu Srbiju upropasti sve ono ogromno što su Amerikanci uložili za mir i stabilnost na Balkanu već dvadeset pet godina. A nestabilnost u našoj regiji ugrozilo bi i stabilnost Evrope te time i prestiž SAD u Evropi.



Kakva nas budućnost na ovim prostorima očekuje nakon posljednjih dešavanja oko neformiranja vlasti u BiH, napada na Srbe u Hrvatskoj, stalnim napetostima na relaciji Beograd-Priština…?



VLASI: Zavisi prije svega od nas. To znači da političke elite odnosno vlasti u svakoj od država u našoj regiji imaju glavnu odgovornost za očuvanje unutrašnje stabilnosti, etničkih prava, vladavinu zakona i sigurnosti svih građana. Istovremeno da porade na normalizaciji međudržavnih i dobrosusjedskih odnosa. Tu mislim prije svega na Srbiju jer je ona pokrenula spiralu zla još 1989.godine na Kosovu pa ratove u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu.



Milošević je kao glavni pokretač toga zbačen sa vlasti, završio pred Sudom za ratne zločine u Hagu, ali se u Srbiji niko nije nikome izvinio zbog toga što bi bitno pokrenulo proces pomirenja. Naprotiv, na vlasti su ljudi izrasli iz njegove politike i vremena. I ne samo da se nisu makar verbalno ogradili od njegove zločinačke politike već hoće i spomenike da mu podižu, a one koji su pred Haškim tribunalom osuđeni za zločine tretiraju kao heroje. To znači, iako u izmijenjenim okolnostima nastavak velikosrpske politike.



Kako iz današnje perspektive vidite budućnost BiH?



VLASI: Nad BiH mora se povratiti jedna forma blagog međunarodnog protektorata koji bi vršila Evropska Unija uz aktivnu podršku SAD. Cilj i zadaća tog protektorata treba biti da zaštiti državni integritet BiH od Milorada Dodika i Dragana Čovića, a da pri tome osigura ravnopravnost Bošnjaka, Srba i Hrvata i svih građana kojima je BiH zajednička država bez rezervne države izvan nje. To bi trajalo dok na vlast ne dođu političke snage posvećene jedinstvenoj BiH prihvatljivoj za sve svoje građane. To je realno i moguće jer oni koji rade na tome da BiH prikažu nemogućom misijom svoje narode guraju u sukobe iz ‘92.godine”.

Haris Ljevo