Azem Vlasi: Saradnjom slobodoumnih ljudi protiv ‘aveti koja kruži regijom’ (Video)

Azem Vlasi, gost uvodničar na današnjoj redovnoj nedjeljnoj sesiji nezavisne asocijacije intelektualaca ‘Krug 99’, založio se za saradnju zdravih snaga u regiji iz političkih nevladinih, intelektualnih krugova, kakvih ima i u Srbiji, kako je naveo, ali ne u smislu fronta slobodoumnih ljudi protiv Srbije, nego protiv aveti kleronacionalizma koja se u kontinuitetu nadvija nad regijom a u najnovije vrijeme u postizbornim dešavanjima u Crnoj Gori, dirigovano od političkih istomišljenika iz Beograda.

Žestoki protivnici predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića zapravo nisu opozicija kakva se inače viđa u parlamentarnim životima, već su protiv onoga što se Đukanovićevo ime veže za obnovu crnogorske državnosti, za približavanje države evropskim integracijama i već uspostavljanom članstvu u NATO paktu; za građanski koncept crnogorskog društva sa solidno riješenim statusom manjina, mišljenje je Azema Vlasija.

Ukoliko takva dojučerašnja opozicija kao kleronacionalistička, plus teokratska struja predvođena Amfilohijem Radovićem, preuzme vlast u Crnoj Gori, uz pomoć četiri mandata koalicije Dritana Abazovića, to će biti destabilizirajući činilac ne samo prilika u toj državi već i regionalnih, odnosno situacije u Bosni i Hercegovini, smatra on.

Stoga je, po Vlasijevom mišljenju, izuzetno važno da u regiji, u formi stvaranja intelektualnog fronta protiv ‘aveti koja kruži regijom’, sarađuju slobodoumni ljudi iz svih sfera, nevladinog sektora, intelektualci i drugi koji znaju i osjećaju da budućnost nije u sukobima.