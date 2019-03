Avdo kod Čavke : Novinar ‘Žurnala’ saslušan u Tužilaštvu BiH u ‘slučaju selefij'e’

Avdo Avdić, novinar portala Žurnal, koji je razotkrio aferu u vezi s navodnim vrbovanjem selefija za obavještajni rad za potrebe Hrvatske, ispitan je u ponedjeljak u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.

Nakon toga je izjavio da tužioca Olega Čavku uopće nije interesirao upad hrvatske obavještajne službe, već ga je, kaže, samo pitao odakle mu informacija o ruskom utjecaju u Bosni i Hercegovini.

Avdić je rekao da je tužioca Čavku zanimalo “s kim se sastaje po kafanama”, prenose agencije.

Avdić je ispitan u svojstvu svjedoka, iako je, kako prenosi sarajevski portal Klix.ba, poznato da, prema Zakonu o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, novinari ne mogu biti saslušani kao svjedoci.

‘Ruski utjecaj u BiH’

Avdić je potvrdio da je na svjedočenje doveden i H. Č., pripadnik selefijskog pokreta iz Zenice, koji je ranije potvrdio Žurnalu da je skoro četiri mjeseca sarađivao s hrvatskim obavještajcima.

On je ranije rekao da su mu prilikom vrbovanja prijetili zabranom ulaska u Hrvatsku, a za dobro izvedenu akciju prebacivanja naoružanja obećavali su mu posao u Hrvatskoj za njega i njegovu porodicu.

“Tužilac me je držao pola sata da čekam ispred, prethodno je doveo svjedoka inicijala H.Č. Rekao je u hodniku da čak na njega vrše pritisak. Nakon toga je Čavka pustio mene unutra. Ispitivao me o mojim kontaktima, izvorima i kretanjima po ugostiteljskim objektima u Sarajevu i ono što je ključno – pitao me odakle mi informacije o ruskom utjecaju u Bosni i Hercegovini. Znači, nije me pitao ništa o ovom slučaju, o upadu obavještajnih službi iz Hrvatske”, rekao je Avdić nakon saslušanja.

Dodao je da nije želio otkriti svoje izvore za ovu priču.

“Nisam želio otkriti svoje izvore. Tužilac može pitati šta želi, a ja imam pravo ne odgovoriti… Interesiralo ga je gdje se krećem i s kim se nalazim u Sarajevu. Kazao sam da se poznajem s ovim ljudima s kojima sam slikan u kafani isto kao i sa gospodinom Čavkom, s kojim sam se družio”, dodao je on.

Kako je saslušana osoba H.Č.

Avdić se, potom, zapitao kako tužilac zna identitet osobe inicijala H.Č.

“Vrlo interesantno, nijedan svjedok nije otkrio identitet osobe inicijala H.Č., a ta osoba je danas privedena, dovedena na saslušanje. Kako je gospodin Čavka znao o kome se radi, vjerovatno od gospodina [Petra] Martića, direktora hrvatske obavještajne službe, možda je Čavka od njih dobio informacije”, dodao je on.

Avdić je u Tužilaštvo pozvan radi davanja iskaza u krivičnom predmetu koji se odnosi na navodni obavještajni upad Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu i vrbovanje bh. državljana za obavještajni rad za potrebe Hrvatske.