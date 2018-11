Automafija uputila prijetnje Zoranu Čegaru: Poručili su mi da će mojom glavom igrati lopte na Palama

Milan Lazarević sa Pala, sin Stjepana Brace Lazarevića, je prepriječio put vozilu koje se kretalo u pravcu Sarajeva i vozaču rekao da poruči Zoranu Čegaru, načelniku Sektora uniformisane policije FUP-a, te još nekim visokim policijskim dužnosnicima u Sarajevu da će “njihovim glavama igrati lopte na Palama”.

Ovu informaciju potvrdio je u telefonskom razgovoru Čegar, koji je kazao da je od svog dežurnog operativnog upozoren da su mu upućene ozbiljne prijetnje u vezi sa automafijom.

– Prijetnje je uputio Milan Lazarević, a nije prijetio samo meni već i drugim visokorangiranim policijskim dužnosnicima. Ne znam zašto bi meni upućivao ove prijetnje, jer ja nisam ni radio na ovom predmetu. Kasnije sam povezao da bi to moglo imati veze sa jednim drugim predmetom, nešto što smo radili poslije ubistva policajaca…ali to sad otvara neka druga pitanja: Šta će poduzeti tužilaštvo i nadležni organi? Jel’ se to pravi sad neka lista za odstrel? Šta mogu očekivati građani kad kriminalci ovako prijete policiji? – pita se Čegar.

Prema nezvaničnim informacijama, osim Čegaru, prijetnje su, navodno, upućene i policijskom komesaru Uprave policije MUP-a KS Mevludinu Haliloviću.

– Očekujem da to lice bude pozvano i ispitano i sankcionirano. Nije problem što se prijeti meni, ja znam način kako da se zaštitim i ja ću se zaštiti, ali gdje to sve vodi? Ko može garantovati nekom običnom građaninu da kad sutra pošalje dijete u školu, neko mu ga neće oteti i tražiti 10.000 KM za njega? – kaže Čegar.

Milanov otac Stjepan Braco Lazarević, vlasnik motela “Alpina” na Palama, te istoimene građevinske firme, uhapšen je u maju ove godine u akciji “Nasljednik” koju su izveli pripadnici SIPA-e zbog sumnje u trgovinu narkoticima. On je u martu 2006. godine ranjen dok je, u restoranu “Ribnjak” u naselju Toplik, sjedio s kumom Ratomirom Ratom Spaićem (49), koji je tada likvidiran.

Kako javlja Dnevni list Milanova dva brata su mrtvi. Miroslav Lazarević je ubijen u mafijaškom obračunu 2016. u Istočnom Sarajevu. Važio je za osobu iz kriminalnog miljea, a u listopadu 2009. godine osuđen je na tri mjeseca zatvora i novčanu kaznu od 5.000 maraka jer je kao član automafije od Vilima Karlovića iznudio 2.000 eura za povrat “mercedesa”, vlasništvo Ministarstva odbrane BiH, koji je ukraden u Sarajevu. Grupa je otkrivena u akciji Specijalnog tužilaštva RS 2007., a Lazarević je tada izbjegao hapšenje i dvije i po godine bio u bijegu. Tužilaštvu se predao u listopadu 2009. godine i presuda mu je izrečena nakon što je sklopio sporazum o priznanju krivice.

Član iste kriminalne grupe bio je i njegov pokojni brat Savo Lazarević, koji je osuđen na tri godine zatvora. Savo je pod sumnjivim okolnostima preminuo u maju 2009. Pronađen je mrtav u terencu iznad hotela “Turist” na Palama, s pištoljem u desnoj ruci i prostrelnom ranom na glavi. Iako se spekuliralo da je ubijen, slučaj je zaključen kao samoubistvo.