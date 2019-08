Austrijski Der Standard tvrdi : Hrvatska predsjednica “politički bliska ekstremnim nacionalistima”, vodi kampanju za reizbor huškanjem protiv BiH

Austrijsti Der Standard objavio je članak u kojem se navodi kako hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović za potrebe svoje kampanje za reizbor “vodi antimuslimansku kampanju” i “huška na susjednu Bosnu i Hercegovinu”.

“Gdje god može, ne govori o vlastitoj zemlji, već o susjedima. Mnogi hrvatski političari imaju fiks-ideju da se trebaju miješati u stvari Bosne i Hercegovine”, piše na početku članka u Der Standardu te se navode Kolindine izjave iz Jerusalem Posta koje su prošle sedmiceizazvale buru u odnosima između Hrvatske i BiH.

Članak u Jerusalem Postu

U članku piše da je Kolinda demantirala svoje izjave, kao i da je Jerusalem Post izbrisao jednu rečenicu iz originalne verzije članka, ali da u BiH Kolindi “rijetko tko vjeruje” jer je “predsjednica poznata po tome da pokušava diskreditirati BiH i muslimane koji u njoj žive”.

Austrijski list podsjeća na Kolindine izjave iz 2016. kada je “lažno tvrdila da u BiH ima 10hiljada islamističkih terorista”, koji su “sigurnosni rizik za cijelu regiju”.

Bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović smatra da Kolinda “širi laži” o BiH, dok je lider židovske zajednice u BiH Jakov Finci istaknuo da Kolinda ima problema s činjenicama te da je rekla nešto što “apsolutno nije istinito”.

Kolindina ekstremno nacionalistička politika

Der Standard navodi i rezultate istraživanja Center for Insights in Survey Research iz 2017. po kojima je 29 posto bosanskohercegovačkih Bošnjaka izjavilo da BiH vide kao dio Zapada, dok je to reklo 17 posto bh. Hrvata i 15 posto bh. Srba. Nadalje, Bošnjaci najviše podržavaju ulazak BiH u EU (65 posto), a tek onda slijede Hrvati (59 posto) i Srbi (18 posto).

Bošnjaci imaju i najpozitivniji stav prema SAD-u, čiji utjecaj kao pozitivan ocjenjuje 64 posto Bošnjaka, 56 posto Hrvata i samo 26 posto Srba. Među Bošnjacima ima i najviše onih koji podržavaju BiH kao sekularnu državu, dok su Hrvati najreligiozniji te je čak 51 posto ispitanih Hrvata u BiH izjavilo da “prihvaćaju sve što naučava njihova religija”.

List na kraju konstatira da je Kolinda “politički bliska ekstremnim nacionalistima”.

(Index.hr)