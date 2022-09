Simon Dorante-Day, čovjek koji tvrdi da je tajno ljubavno dijete kralja Charlesa i Camille, otkrio je da razmišlja o pokretanju tužbe protiv kraljevske obitelji.

Ovaj 56-godišnji stanovnik Queenslanda u Australiji je za 7NEWS izjavio kako je sada spremniji nego ikad odvesti Charlesa pred sud radi DNK testiranja.

Dorante-Day je rekao: “Tamo je došlo do rasprave između suca, mene i njegovog odvjetnika o pravnom statusu Charlesa i je li monarh zaštićen zakonom ili je iznad zakona. A, odgovor na to je bio ne – rekli su mi da ne vidimo razlog zašto bi on bio iznad zakona.

I drugo, Camilla i njena obitelj sigurno nisu iznad zakona. Dakle, ta je rasprava već bila riješena.”

Dodao je da uprkos tome što je kralj Charles nedavno preuzeo prijestolje, to nije usporilo njegove napore u sagledavanju zakonitosti slučaja.

Rekao je: “Vratit ću se na Obiteljski sud. U svojoj konačnoj odluci kad sam zadnji put bio pred sudom, sudac mi je rekao da ako se vratim s dokazima koji su uredno i uredno pečatirani, onda nema razloga za poricanje zahtjeva za DNK test, a Charles i Camilla će morati odgovoriti na to.”

Ranije ove godine, on je tvrdio da je napisao pismo pokojnoj kraljici tražeći od nje da potakne svog sina da sudjeluje u DNK testiranju. Međutim, kraljica nije odgovorila.

Simon godinama tvrdi da je sin Charlesa i Camille, tvrdeći da mu je to rekla baka na samrtnoj postelji.

Prema Simonu, on je začet dok je kraljevski par bio na putovanju u Australiju 1965, što znači da su Charles i Camilla bili tinejdžeri – zvanično, upoznali su se 1970. Međutim, Simon inzistira na tome da su bili povezani puno prije toga.

Rođen je u Portsmouthu u Velikoj Britaniji 5. aprila 1966, a usvojen je s osam mjeseci nakon što je Camilla navodno smatrala da postaje prevelik da bi ga skrivali od javnosti. Opet, sve je to prema riječima 56-godišnjeg inženjera.

Simonovi djed i baka radili su za kraljicu i princa Philipa na jednom od njihovih kraljevskih imanja, što je, kako on kaže, navelo par da ga udome i odgajaju kao svog.

