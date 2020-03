Asmir Begović iz Milana: Nisam siguran da svi razumiju koliko je loša situacija

Asmir Begović, golman Bornemoutha koji se nalazi na posudbi u AC Milanu govorio je za Mirror o životu u karantinu zbog korona virusa. Begović je Milano opisao kao “grad duhova”.

Milano je u Lombardiji, koja je najgore pogođena epidemijom korona virusa. Normalan životni tok – kao i fudbal ugašen je u ovom dijelu svijeta. Asmir Begović, koji živi u centru Milana rekao je kako jedino supermarketi rade.

“Ulice su puste. Supermarketi jedino rade. Možete nabaviti malo hrane i odmah nazad kući. Nevjerovatno je. Ovo je veliki grad, ovo što se događa je filmski. Nikada nisam vidio ništa slično. Nisam siguran da svi ljudi razumiju koliko je loša situacija”, kazao je Begović, koji se nada da će se stvari vratiti u normalu čim prije.

Među igračima Milana nema zaraženih, iako je puno talijanskih i europskih klubova potvrdilo kako ih ima u svojim redovima.

“Sve se jako brzo dogodilo pa smo u samo nekoliko dana došli od odluke da se igra bez restrikcija, pa onda pred praznim tribinama i na kraju do otkazivanja utakmica i prekida Serije A. Nakon te odluke čitav grad je zatvoren. Stigla je odluka da restorani ne rade iza 18 sati, a potom i da ništa ne radi. Ne smijemo trenirati do 23. marta, no čini mi se da će se taj rok i produžiti “.

Begović se strogo pridržava pravila, ali i otktiva čime krati vrijeme u “kućnom pritvoru”.

“Strogo se pridržavam pravila, svi moraju tako raditi. Čudno mi je bez treninga, pokušavam raditi neke druge stvari. Gledam Netflix, ali i to će mi brzo dosaditi. Snimam neke podcaste, pokušavam se okupirati bilo čime i ne misliti o ovoj situaciji. Strpljivo čekam da se život normalno nastavi” zaključio je razgovor za Mirror Asmir Begović.

Sjeverna talijanska regija Lombardija, najžešće pogođena korona virusom, pokazuje prve znakove usporavanja širenja zaraze, izjavio je u ponedjeljak guverner Attilio Fontana.

U tom vrlo gusto naseljenom području u kojem se nalazi i financijska prijestolnica Milano do sada je od virusa Covid-19 umrlo 1.218 ljudi od njih sveukupno 1.809, a broj zaraženih je dosegnuo brojku od 24.747 u cijeloj Italiji.

(Kliker.info-Reprezentacija.ba)