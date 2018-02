Asim Sarajlić potvrdio: Još tri zastupnika napustila Klub SDA

Kantonalnog odbora SDA Sarajevo Asim Sarajlić za N1 je govorio o stanju u ovoj stranci nakon što je sve stranačke funkcije i SDA napustio Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo.

Ranije se o cijelom slučaju oglasio Kantonalni odbor SDA Sarajevo koji je uputio zahtijev Konakoviću da, obzirom da je odlučio napustiti SDA, podnese i ostavku na poziciju predsjednika Vlade KS. Postupak premijera KS opisali su kao “sebičan potez preambiciozne i nezahvalne osobe kojoj je bitnija lična promocija od interesa i stabilnosti Bosne i Hercegovine i njenog glavnog grada”.

O cijelom slučaju je danas za našu televiziju govorio predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo Asim Sarajlić.

“Odluku o smjeni Konakovića donijet će Kantonalni odbor SDA. Ja sam tokom vikenda imao konsultacije sa svim predstavnicima općinskih odobra u KS, te sam im dao rok od 48 sati da analiziraju stanje, koji su to ljudi koji po saopštenjima Konakovića i ekipe napuštaju SDA”, kazao je Sarajelić za N1.

On je naveo da je stanje u kantonalnoj organizaciji SDA stabilno.

“U narednih 48 sati zasjedat će Izvršni i Kantonalni odbor i mi ćemo donijeti svoje odluke. Ovo što on radi je nemoralno, da na ovakav način istupa za ljude za koje je imao priliku da glasa i da da svoje mišljenje. Kada je riječ o smjeni direktora ViK-a, on je u svojoj elaboraciji hvalio ZOI i gospodina Hubijara. Očito da on vodi lične ratove i da postupa po matrici koja je ranije utvrđena. Neke kolege su me na ovo upozoravale još ranije, da do ovoga može da dođe”, kazao je Asim Sarajlić, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Sarajevo

On je potvrdio informacije da Klub SDA u Skupštini KS uz Konakovića napuštaju još tri zastupnika.

“Ja sam jutros od šefa Kluba zastupnika u Skupštini KS informiran da su Klub napustila trojica zastupnika. Okerić, Ademović i Mekić. I tu treba vidjeti jesu li tu lični motivi ili interesi, je li ih premijer nečim zadužio, o tome će biti polemike u javnosti. Ono što vam danas mogu reći da je njihov potez nemoralan. Da stranci koja vas podržava od 2014. okrenete leđa zaradi ličnih interesa, okrenete leđa gospodinu Izebegoviću, okrenete leđa organu čiji ste član, u organu koji, podsjećam, Konakoviću dao 30 puta jendoglasnu podršku i njemu i Vladi. To je žalosno, ja ga ponovo pozivam da da ostavku. Bilo bi moralno da ga vrati”, naveo je Sarajlić.

Inače, u srijedu će zasjedati Predsjedništvo SDA, nakon koje bi trebalo biti poznato hoće li u Skupštini KS biti pokrenuta procedura za smjenu Elmedina Konakovića.

