Arnaut poručio Izetbegoviću: “Lako je tuđim parama sadaku davati”

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Damir Arnaut uputio je danas Amandman na Ustav BiH kojim bi se omogućilo smanjenje, a zabranilo povećanje, plata i drugih naknada funkcionerima u državnim institucijama.

Arnaut u obrazloženju podsjeća da Ustav BiH sadrži anahronu odredbu da naknada za funkcionere u institucijama BiH, odnosno izabrane i imenovanje zvaničnike i njihove savjetnike, ne može biti umanjena za vrijeme trajanja njihovog mandata. ”

S obzirom da su te iste institucije predložile i usvojile Budžet i prateće akte kojima se u jeku globalne finansijske krize njihova primanja povećavaju i do 500 KM mjesečno, a vojnicima i policajcima samo 80KM, neophodno je amandmanski djelovati na Ustav BiH i umjesto sadašnje zabrane smanjenja, zabraniti povećanje naknada funkcionera,” kaže Arnaut.

Arnaut dodaje da je ova intervencija na Ustav BiH sada posebno neophodna zbog jučerašnjeg enormnog povećanja ionako previsokih funkcionerskih plata.

“Ako se ovaj amandman ne usvoji do 2. decembra, ove povećane plate državnih poslanika, ministara i njihovih savjetnika neće se moći smanjivati naredne četiri godine. Zbog toga posebno licemjernim smatram današnju izjavu Bakira Izetbegovića da će on i drugi zvaničnici SDA ‘do kraja ovog mandata’ tu razliku uplaćivati u humanitarne svrhe. A šta ćemo sa idućim mandatom, ne samo SDA-ovaca, već i vaših saveznika u ovom harčenju budžeta, SNSD-a, HDZ-a i DF-a”?, pita Arnaut i dodaje: “Jasno je da vas neće biti u ministarskim foteljama, ali će neki od vas uzeti poslaničke i delegatske mandate. I zamislili ste da iz opozicionih klupa naredne četiri godine primate ove uvećane plate? Uradit ćemo sve da do toga ne dođe”, rekao je.

Arnaut podcrtava da mu je dosta SDA “sadaka politike” i poručuje: “Dok sam ja u proteklih 8 godina ukinuo bijeli hljeb i komisijske naknade i time sistemski uštedio preko 10 miliona u budžetu, SDA i DF funkcioneri su se patetično, preko medija, te bez bilo kakvih provjera, navodno odricali raznih privilegija, od Bakirove otpremnine, preko Adilovog paušala, do Željkove jubilarne nagrade. A dotle su vaši koalicioni partneri Majkić, Čović, Bariša, i Nikola sa brojnim prikolicama isti taj novac uredno inkasirali. Lako je tuđim parama sadaku davati, ali mi ćemo ovo trajno i sistemski riješiti, u korist porodilja, invalida i drugih ranjivih kategorija”, zaključuje Arnaut.

(Kliker.info-agencije)