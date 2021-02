Arman Zalihić: Vi ste izdajnici, napustite vijeće! Salem Marić: Glasajte za Guzina i ja izlazim! (Video)

Nakon što je prekinuta sjednica Gradskog vijeća u Centralnom dnevniku Face TV kod Senada Hadžifejzovića došlo je do verbalnog sukoba vijećnika Armana Zalihića iz SDP-a i Salema Marića iz SDA.

Marić: Priče od davnina su da je SDA prodala Mostar! Nije prodat Mostar! SDA nikad nije niti će prodati Mostar! To govore političke stranke iz Sarajeva, tako sebe pripremaju za 2022. godinu! To je udar na Izetbegovića i SDA! Unose nemir i nered u koaliciju u bh. blok! Naši odnosi su bili dobri dok se nisu počeli miješati iz Sarajeva! Neka se okane Mostara i bave svojim poslom! Ne interesuje me Sarajevo, kao što Konakovića ne interesuje ništa drugo osim Sarajeva!

Zalihić: HDZ je 2004. godine došao sa 7 na 17 glasova, sad je ista situacija! Kandidovali su Guzina i ne odustaju! Zašto bh. blok nije mogao dati kandidata, zašto nismo mogli dati zajedničkog kandidata?! Ovo je nastavak priče koju slušamo 12 godina! Znali smo da je Kordić mlađi od Guzina i da će biti izabran za gradonačelnika! Da ste htjeli napraviti iskorak dogovorili bi vlast s HDZ-om i bh. blokom! Članovi biračkih odbora Koalicije za Mostar sun as pokrali na izborima! Sramna je odluka CIK-a što se nisu ponovili izbori u Mostaru! Da li je istina da je vama dodano 950 glasova?

Marić: Nisam došao da se svađam s tobom, Armane! Ne tražim svađu, već jedinstvo! Mi smo najveća koalicija, pet političkih stranaka. Zašto niste s nama u koaliciji?

Zalihić: Zato što ne želimo!

Marić: Imate li boljeg kandidata?

Zalihić: Imamo, Irmu Baraliju!

Marić: Pokazala je kako je bolja. Ja sam bio za usvajanje amandmana Lane Prlić!

Zalihić: Niste!

Marić: Jesmo, ne znaš! Nije tačno!

Zalihić: Imate 950 glasova koje niste osvojili! Da smo išli po tome, upitno bi bilo da li biste bili vijećnik!

Marić: Sumnjam da je namjerno napravljen spin međunarodne zajednice i naših iz Mostara, i nekih iz SDA, da se razvali koalicija za Mostar! Ima tu i SDP-a.

Zalihić: Ma, vi nas ne zanimate!

Marić: Pozivaj na zajedništvo bolan!

Zalihić: Vi ste najveći teret oko vrata Zlatku Guzinu. Podnesite ostavke!

Marić: Znaju građani Mostara ko je Salem Marić, predsjednik najjače političke stranke u Mostaru!

Zalihić: Pa vi ste odgovorni!

Marić: Tužilaštvo će dokazati!

Zalihić: Nadam se da će se uključiti Tužilaštvo! Na 14 biračkih mjesta bio sam u minusu tri glasa!

Marić: Svjesno se išlo na ključne ljude koalicije da se ukaljaju, da im se kaže da su lopovi! Ti meni da sam lopov?! Nemoj Armane da ja kažem i za privatni život i za neke stvari!

Zalihić: Slobodno, šta hoćeš! U koaliciju HDZ-SDA je ušao i SNSD!

Marić: Nemoj se provaljivati! Vijećnik iz reda srpskog naroda koji je glasao za Kordića će nositi svoje breme. Ti si se kleo da ćeš glasati javno!

Zalihić: Glasat ću javno kad se steknu uslovi.

Marić: Ja hoću da mi imamo Guzinu za gradonačelnika!

Zalihić: Nećete!

Marić: Ama hoćemo! Nek kažu što neće da glasaju za Guzinu. Ti si glasao za Kordića.

Zalihić: Ama, to je vaš spin. Zvali smo vas na dogovor, da zajedno damo kandidata! Irmu nisu prihvatili za gradonačelnika zbog interesa, novca, tendera…

Marić: Nismo zbog dostojanstva! On samo priča o novcu, firmama, to zna SDP da su s HDZ-om dogovorili da će nas skinuti s vlasti! HDZ im je ponudio mjesto gradonačelnika, da bi prihvatili 7:5 omjer ministara u kantonalnoj vladi!

Zalihić: To je laž! Neistina! O čemu pričate?!

Marić: Ma pusti ba, hajde! To je spin, imate predsjednike iz Sarajeva koje svi portali prenose kad se oglase!

Zalihić: Zvizdić je vaš glasnogovornik za pregovore!

Marić: Nemate mogućnosti da uđete u nešto ozbiljnije, mi vas zovemo da budete s nama!

Zalihić: Nećemo! Vi ćete biti s HDZ-om, radili ste šta ste radili. Kordić prolazi kao mlađi kandidat, taman svi glasali za Guzina! Snimao sam moje i tvoje razgovore!

Marić: Hajde, da čujem! Rekao si da ćeš glasati za Zlatka!

Zalihić: Ma o čemu Vi pričate? Ja ne mogu da vjerujem dokle ide ovaj bezobrazluk. Podnesite Vi ostavku, izađite iz vijeća!

Marić: Hoću! Samo vi glasajte za gradonačelnika, ja se kunem da izlazim iz vijeća!

Zalihić: Napustit će vijeće svi koji su davali preferencijalne glasove!

Marić: To ne odlučuješ ti! Šta si se svezao preferencijalnih glasova, zaboravi to!

Zalihić: Ako on napusti gradsko vijeće, ulazi SDA u vijeće! Ima i u SDA poštenih.

Marić: Šta ti je, šta si se svezao referencija? Dobro bolan, izaći ću iz vijeća, čuješ li šta ti kažem? Daj, glasaj za Guzina!

Zalihić: Izađite! Ma nemojte spinovati! Nije ovo kafić, ovo je politička emisija.

Marić: Onda se ponašaj ozbiljno!

Zalihić: Vi se ponašajte ozbiljno! Ići ćemo na Sud!

Marić: Jel’ to vi mene prepadate?

Zalihić: Salem nikoga nije zaposlio, nije postavljao direktore, sve je krasno u Mostaru.

Marić: Pozvali smo bh. blok na razgovor, pitali šta vas interesuje osim pozicije gradonačelnika. Mi vam nudimo šta hoćete, potpredsjednika vijeća, umjesto mene?

Zalihić: To je korupcija!

Marić: Birajte šta hoćete od pozicija koje SDA ima u Mostaru, samo glasajte za Zlatka Guzina! Objasni ljudima što nećeš!

Zalihić: Ne želimo vlast s Koalicijom za Mostar!

Marić: Šta vas interesuje u vlasti da podržite Guzina?

Zalihić: Što niste rekli: 20 godina smo vladali s HDZ-om, Mostar je u katastrofalnom stanju, evo vama gradonačelnik.

Marić: Neće u vlast, a hoće da bude gradonačelnik!

Zalihić: Mi smo demokratska stranka, ako bi imali gradonačelnika bili bi vlast.

Marić: Predstavnik Srba u Mostaru čeka instrukcije iz Banje Luke!

Zalihić: Isto kao i vi.

Marić: Mi imamo apsolutnu podršku od Izetbegovića i stranke. Eto dokle ste došli, kako možete tako plitko razmišljati? Ovdje je, čovječe, pitanje budućnosti građana Mostara.

Zalihić: Ma o čemu Vi pričate? Pa vi nećete da glasate za Baraliju. Budućnost građana srpske nacionalnosti u Mostaru zavisi od odnosa HDZ-a i SDA!

Marić: Izdajnici su ako ne glasaju za Guzinu!

Zalihić: Vi ste izdajnici! Pokazali ste to u prethodnih 20 godina! Irma bi prošla, mlađi je kandidat. Zato su je eliminisali u prvom krugu, pa napravili prekid sjednice!

Marić: Ne treba nam Milivojević, samo Čavar, da imamo 18 ruku!

Zalihić: Ma pusti Čavar, nije ni bila na sjednici!

Marić: Reci zašto nećeš da podržiš Zlatka?!

Zalihić: Živi bili pa vidjeli! Kordić će biti gradonačelnik, ovaj čovjek potpredsjednik gradskog vijeća.

Marić: Sve sam svoje dao za Mostar, ne interesuje me Federacija!

Zalihić: Nakaradna sjednica, nije se radilo po statutu i Poslovniku. Vidjet ćemo šta će reći OHR, može vratiti sve na početak!

Marić: Senade, ovo je smiješno. Šta će OHR vratiti? Daj da završimo da Zlatko bude gradonačelnik.

Zalihić: Nećemo u koaliciju!

Marić: Mi vam nudimo šta hoćete u gradu Mostaru! Stavit će nekog drugog ako ne bude Guzin, razumiješ li, pa pomozi bolan, znamo se. U srijedu trebamo imati gradonačelnika, bez obzira ko će biti. Nema više razloga za odgađanje, neće oni kupovati vrijeme! Pa pomozi da ne budem potpredsjednik Vijeća i glasaj za Zlatka! Ja sam došao prijateljski da razgovaram, on je pod nabojom. Poslali smo poruku da ne možemo ništa dogovoriti, ja mislim da možemo. Moramo se izdići iz ličnih animoziteta!

Zalihić: Molio sam Vas prije izbora da se ne kradu glasovi bh. bloka!

Marić: Imali smo korektnu saradnju, šta je sad sporno?

Zalihić: Jasno je da ste krali na izborima!

Marić: Ima Tužilaštvo! Možemo li poslati finu poruku građanima Mostara, eto molim te?! Da kažemo bh. blok i Koalicija za Mostar će podržati Zlatka Guzina.

Zalihić: Ma vas nema na sljedećim izborima, bit ćete politička prošlost!

Marić: Tražili ste od OHR-a da bude tajno glasanje!

Zalihić: Ne može se silovati statut i Poslovnik! Šta je sporno?

Marić: Neće OHR do srijede ništa uraditi! Osjećam da ćete ipak glasati za Zlatka!

Zalihić: U koaliciju ne ulazimo s vama, bit ćete politička prošlost. Kod nas je birao narod, a kod vas brojači!

Marić: I kod vas isto, bolan!

