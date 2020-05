Arijana Saračević-Helać : “U ovoj državi je očito problem ukoliko se ohrabrite i usudite pročitati neki od javno dostupnih dokumenata”

Arijana Saračević-Helać, poznata bh. novinarka, iznijela je niz tvrdnji i informacija o aferi “Respiratori” i aktuelnim dešavanjima u našem društvu.

Podsjetimo, Saračević-Helać je došla u posjed dokumenta koji dokazuje da je Kadrija Kolić, advokat načelnika FUCZ-a Fahrudina Solaka, prodao automobil MUP-u KS i to za milion KM.

Nakon što je advokat Kolić demantirao sve tvrdnje kazavši da su laž, Arijana Saračević-Helać se ponovo oglasila na svom Facebook profilu.

Njenu objavu na ovoj društvenoj mreži prenosimo u cijelosti:

“U ovoj državi je očito problem ukoliko se ohrabrite i usudite pročitati neki od javno dostupnih dokumenata.

Ja sam, dakle, gostujući na N1 samo citirala dijelove Odluke MUPa KS o izboru najpovoljnijeg dobavljača za kupovinu vozila za posebne namjene.

Dakle, pročitala sam javni dokument u kojem stoji da je MUP KS proveo javnu nabavku vozila za posebne namjene koje kosta 1 mil KM.

Rekla sam da je dobavljač advokat Kolić jer je pravno gledano Kolić suvlasnik firme KM Trade. I nisam prvi novinar koji je njegovo suvlasnistvo vezao za firmu.

Nije mi stoga jasno čemu reakcije i komesara Selimovića i advokata Kolića? Možda bi bilo dobro da kada već reaguju javnosti objasne kako je rađena ta nabavka, kako je rok za dostavljanje ponuda bio 3.januar 2020. a praznik je 1. i 2. januar ili kako je ta nabavka provedena u suprotnosti s odredbama Zakona o javnim nabavkama odnosno ponuđač nije dostavio potpunu ponudu i NE ISPUNJAVA USLOVE IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE i stoga je istu PONIŠTIO URED ZA ŽALBE. MUP je dakle SUPROTNO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA uradio ovu nabavku i odabrao ponuđača firmu KM Trade. NABAVKA JE ZAUSTAVLJENA ZAHVALJUĆI UREDU ZA ŽALBE.

Ja sam novinar 30 godina i imam svoj dignitet i vjerodostojnost. Od trenutka gostovanja na N1 izložena sam nedopustivom pritisku. To neću tolerirati. I uvijek ću građanima dati na uvid sve informacije koje imam. A evo imam i to kako je KM Trade recimo od 2018. dobio niz poslova za MuP KS.

Želim na kraju poručiti svima koji galame kad novinari u ovoj drzavu čitaju glasno kakve odluke donose i šta rade zvaničnici i institucije da im neće proći. Ne plašim se i ja sam, ponavljam, samo pročitala Odluku koja je javno dostupan dokument.

U vrijeme kad BiH jedva živi, kad nam je ekonomija slomljena neko želi kupiti vozilo s vodenim topom koje se koristi za upotrebu sile prema demonstrantima. Osobno to smatram potpuno neadekvatnim”, napisala je Arijana Saračević-Helać.

(Radio Sarajevo)