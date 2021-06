Arijana Memić u Centralnom dnevniku : Neko iz vrha države je umiješan i zataškava slučaj Dženan Memić! (Video)

Arijana Memić, sestra rahmetli Dženana Memića, tokom gostovanja na Face TV, a u Centralnom dnevniku je odgovarala na brojna pitanja urednika i voditelja Senada Hadžifejzovića.

-Alisina odbrana se bazirala na njenom trenutnom zdravstvenom stanju, sutkinja zabranila da se detalji iznose u javnost. Alisa je trudna, sada njena odbrana ide na to! Danas je u sudnici rečeno da će, ako dođe do određivanja pritvora Alise, organizovati proteste na koje će doći hiljadu ljudi! Mislila sam da će me Alisa pogledati u oči, ali je oborila glavu! Vidjeli smo i njene suze, nakon pet godina! Pet godina nije pokazala saosjećanje, kajanje, empatiju, tugu što nema Dženana!

Na kantonalnom sudu nas je ismijavala! Kada je sudija govorio da imamo živog svjedoka, ona je dizala dva prsta i govorila: “Ta sam”. Kad tad će odgovarati zato što je Dženana odvela u smrt! Alisa je debelo umiješana u njegovo ubistvo, za to postoje dokazi! Pet godina tvrdim da je Alisa saučesnik! Dženan mi je rekao da je u vezi s njom, ali nakon toga je rekao da je dobio neku poruku preko Alise, koja je glasila: “Ovo će ti biti najkraća veza, likvidirat ćemo ti momka”.

Tada sam Dženanu rekla da se ne petlja u to, da ne treba on rješavati tuđe probleme i da se skloni od nje. Kantonalno tužilaštvo to zna! Dženanu su prijetili otvoreno, a Alisa zna od koga je ta poruka došla! Alisa je imala priliku prije pet godina da nas riješi muke i da riješi svoju situaciju. Sjećam se dana kada su nam javili da je Dženan umro.

Muriz je nazvao Zijada i rekao mu: Dovedi Alisu neka mi kaže ime, ja ću je zaštititi. Svi znamo kako je išlo to sa amnezijom. Ona je pronađena svjesna na licu mjesta, nisu je našli bez svijesti. Ne postoji potres mozga! Ugledni doktori su rekli da nema amnezije, da može biti samo fragmentirana amnezija, ali da bi joj se sjećanje vratilo. Vršen je pritisak na doktore da promijene nalaze! Bila im je potrebna amnezija kako Alisa ne bi pričala o ubistvu Dženan! Besmisleno je nakon pet godina vjetačiti Alisinu amneziju, za koju je već utvrđeno da je nije bilo! Dalida Burzić, Vahid Ćosić, svi su govorili Murizu da je Dženan ubijen!

Neko iz vrha ove države je umiješan i zataškava ovaj slučaj! Ne znam ko, ima Bakir, ima raznih Bakira, ima Asim, ima raznih Asima, ima vječitih studenata, ima raznih studenata! Na licu mjesta je bilo više lica! Važno je vidjeti ko je sve vrijeme opstruirao istragu! Mi nikada nismo optužili nikakvu instituciju, mi govorimo da su to nečasni pojedinci! Snimci sa džamije su važni, jer se ne slažu s vremenom koje je navedeno prije. SIPA je radila eksperiment, snimali su s videonadzora, ugasili struju i vidjeli da snimci nisu obrisani nakon toga. Sada se vještači hard-disk iz hotela Crystal. Ne želim da budem pesimista, ne želim vjerovati da se neće riješiti ovaj slučaj!

Moja porodica je istrpila sve pritiske i nećemo dozvoliti da se ovo ne riješi. Ništa nam nije bitno, samo da se riješi ubistvo Dženana, zbog druge djece, njega ne možemo vratiti! Danas su nam rekli da će biti podignuta optužnica protiv sedam uhapšenih za mjesec dana! Imamo devet zaštićenih svjedoka, 60 je već ispitano, a bit će ih još! Zaštitu traže i policajci, ne samo obični ljudi! Bilo je svjedoka na licu mjesta, ima svjedoka iz MUP-a, Tužilaštva.

Zamislite šta je sve bilo za pet godina, koliko su dokaza sakrili. Obdukcija je pokazala da je riječ o ubistvu! Dalida Burzić je rekla da je Dženan ubijen, da rade na pronalaženju počinioca, a nakon toga, hapse Rome za saobraćajnu nesreću. Ne možemo prežaliti što od prvog dana, dok se Dženan borio za život, nismo išli u Tužilaštvo! Vjerovali smo institucijama, nije nam na kraj pameti bilo da će se ovo desiti, bilo je važno samo da on preživi!

Nema šanse da pustimo, nikada nećemo odustati!

Ne želim vjerovati da će pustiti Alisu na slobodu, ima toliko dokaza da je umiješana. Ako je puste, organizovat ćemo proteste! Sud treba da se vodi samo dokazima! Vrijeđaju me ročišta! Njima je odjednom stalo da se sve riješi, imaju bolesne članove porodice, oni suosjećaju s nama. Meni ne trebaju ni Alisine suze, ni njihovo saosjećanje. Vi ste bili spremni stati na drugu stanu, skrivati ubistvo, nanijeli ste nam toliki bol!

Alisa se vjerovatno sada boji da će nju sutra odvojiti od njenog djeteta. Ali i ona je odvojila jednu majku od svog djeteta! Nikada neću suosjećati sa Alisom, ni bilo kim od njih! Mnogi su mi spočitavali ulazak u politiku, Dženan je bio jedini motiv za to! Ne bih rekla da je Alisa spremna ispričati sve što zna, obzirom na njeno ponašanje ovih pet godina. Njen otac je u pritvoru, on je umiješan u to!

Vjerovatno štiti tatu i sebe, znam koji su njeni interesi! Policajci koji su obezbjeđivali diplomatski objekat su kazali da je Zijad Mutap došao na lice mjesta, a nije prišao ni Dženanu ni Alisi. Jedan otac nije pitao svoje dijete šta je bilo, vjerovatno jer se već čula sa ocem tu noć. Od porodice Mutap smo doživjeli samo ismijavanje, uvrede meni i Murizu. Ljudi ne znaju za to, svega je bilo pored ove borbe. Mi se nosimo sa svačim, ali znamo zbog koga to radimo i ko je vrijedan toga- istakla je u Centralnom dnevniku Arijana Memić.

(Face TV)