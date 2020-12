Apel Šotrića ‘Bh.bloku’:Ja izdati neću!

Ugledni Mostarac Sergej Sergio Šotrić kandidat je “Koalicije za Mostar 2020” na predstojećim izborima u ovom gradu.

Šotrić se putem svog Facebook profila obratio svim probosanskohercegovačkim kandidatima Mostara, pozvavši ih na jedinstvo.

Njegovo obraćanje prenosimo u cijelosti:

Poštovani i dragi Mostarke i Mostarci,

poštovani kandidati probosanskohercegovačkih stranaka, koalicija, političkih subjekata,

poštovani nosioci političke odgovornosti probosanskohercegovačkih stranaka,

Srebrenica nije Mostar!

Jer da je Srebrenica 1995. bila Mostar, Srebrenicu bismo, isto kao i Mostar, od agresije, vojnog poraza i genocida, koji je nakon toga uslijedio, uspjeli odbraniti, slično odbrani Mostara, kojeg su uspjeli odbraniti sami Mostarci, ne snagom tadašnjeg vrlo slabog vojnog naoružanja, nego prije svega snagom tadašnjeg čvrstog jedinstva bosanskohercegovačkih kćeri i sinova.

Na žalost same Srebrenice, ni danas Srebrenica nije Mostar!

Svi smo ovih dana svjedoci sramnih i skandaloznih dešavanja vezanih za izbore u Srebrenici, o čemu je u toku kriminološka istraga nadležnih institucija, o čemu će zadnju riječ – u zakonskoj proceduri – imati pravna država.

Intencija ovog mog današnjeg otvorenog pisma, nije stavljanje čestitih (ni krivih – ni dužnih) članova SDP-a na optuženičku klupu, niti su motivi ovog mog javnog istupa paušalna kritika SDP-a, iako je kultura konstruktivne kritike ove i svih ostalih stranaka, svih političkih subjekata u BiH, u javnom diskursu dozvoljena, prijeko potrebna i često vrlo korisna za jačanje imuniteta slobodarsko-demokratskog društvenog poretka.

Ovo moje otvoreno pismo nema ni u kojem slučaju za namjeru nanošenje štete GO SDP Mostar, u kontekstu političke odgovornosti najvišeg rukovodstva ove stranke, zbog izbornih dešavanja u Srebrenici, jer podsjetimo se:

Mostar nije niti Srebrenica, kao što Mostar nije ni Sarajevo!

Ja, ovim otvorenim pismom, kao (nezavisan i nestranački) kandidat najvećeg rivala protivničke momčadi cjelokupnog probosanskohercegovačkog tima – HDZ / HNS – na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru, želim pokušati nešto sasvim drugo, nešto što prevazilazi bilo kakve lične, stranačke, dnevnopolitičke, ideološke i bilo koje druge granice i razlike među probosanskohercegovačkim izbornim akterima.

Ja želim iskoristiti zadnje dane, zadnje sate i zadnje minute – ja želim do zadnjeg trenutka pružati ruku sestrinskim i bratskim kandidatima npr. „BH bloka“, kojima, kao ni kandidatima moje „Koalicije za Mostar 2020“, sigurno nimalo ne manjka patriotizma i ljubavi prema multietničkom, antifašističkom, evropskom Mostaru, kakvog ga svi mi zajedno u budućnosti želimo graditi. Ono čega našoj „reprezentaciji“ međutim manjka, nekoliko dana prije historijskih izbora u gradu Mostaru, je ono, što sve nas sigurno može odbraniti od „zabijanja pobjedničkog gola iz slobodnog udarca“ od strane konkurentske momčadi HDZ/HNS, na čijoj trenerskoj klupi sjede i stručnjaci iz susjedno-komšijskih zemalja, a to je postavljanje jednog jedinstvenog bosanskohercegovačkog „živog zida“, od kojeg bi se odbila ova opasna lopta „slobodnih strijelaca“, što bi spasilo našu mostarsku mrežu nekoliko trenutaka prije nego što „izborni sudija“ odsvira kraj ove mostarske izborne utakmice.

Probosanskohercegovačke stranke u gradu Mostaru, okupile su se ovaj put u jedinstvenu „Koaliciju za Mostar 2020“, kako bi zajedno nastupile na predstojećim izborima za Gradsko vijeće Grada Mostara.

Iz odgovornosti prema historijskom trenutku, neophodno je reći da su u ovu zajedničku koaliciju bile pozvane (bez izuzetka) sve probosanskohercegovačke stranke. Međutim jedan (manji) dio njih se na žalost nije odazvao ovom urgentnom pozivu na jedinstvo, donoseći odluke da formiraju sopstveni politički subjekt (koaliciju) i/ili da pak na predstojećim izborima nastupaju samostalno (što je naravno njihovo legitimno pravo).

Velika većina probosanskohercegovačkih aktera (uključujući i mene) se zalagala za gotovo isti pobjednički princip iz 1996. godine, ali iz nekih usko stranačkih, ličnih i/ili nekih drugih (u ovom trenutku nedovoljno poznatih) interesa se, po mome mišljenju, u sudbonosnom momentu za Grad Mostar i državu Bosnu i Hercegovinu, uoči nadolazećih lokalnih izbora, potpuno nerazumno napustio ovaj oprobano uspješan princip udruženosti i jedinstva probosanskohercegovačkih snaga.

Jedinstveni nastup probosanskohercegovačkih stranaka na predstojećim izborima u Mostaru, sličan jedinstvenom nastupu iz te davne poslijeratne godine, nesumnjivo bi probosanskohercegovačkih snagama i ovaj put obezbijedio zavidnu pobjedničku većinu u Gradskom vijeću te time osigurao i prednosti oko izbora gradonačelnika Mostara.

Ipak, ne sumnjajući ni jednog trenutka u svoju snagu i odlične pobjedničke šanse, čak pet probosanskohercegovačkih stranaka: Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBB), Demokratska fronta (DF), Stranka za Bosnu i Hercegovinu (SBiH) i Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS), udružuju se u “Koaliciju za Mostar 2020”, kumulirajući time najsnažniji potencijal za predstojeću izbornu utakmicu, sa najvećim rivalom cjelokupnog pro bosanskohercegovačkog tima – strankom Hrvatske Demokratske Zajednice (HDZ) i njenih mnogobrojnih partnera, pod trenerskom palicom Dragana Čovića i Hrvatskog Narodnog Sabora (HNS), uz svesrdnu stručnu i materijalnu podršku stranih „igrača“ iz susjedne države.

U ovome, sto danas otvoreno predlažem i zahtijevam, želim biti vrlo konkretan, što se možda (iz taktičkih razloga) na prvi pogled neće svidjeti čak ni nekim članovima moje „Koalicije za Mostar 2020“, izbjegavajući bilo kakva politička taktiziranja, za koja (po mome mišljenju, nije ni vrijeme ni mjesto), pozivajući, a na kraju krajeva i moleći sve nas, da bez obzira na našu stranačku pripadnost (ili nepripadnost), bez obzira na naša imena i prezimena, u ovom historijskom trenutku, zajedno i jedinstveno stanemo u naš bosanskohercegovački „živi zid“, da zajedno i jedinstveno odbranimo ovaj vrlo opasan „slobodni udarac“ od strane najvećeg rivala cjelokupnog probosanskohercegovačkog tima – stranke Hrvatske Demokratske Zajednice (HDZ) i njenih mnogobrojnih partnera, pod trenerskom palicom Dragana Čovića i Hrvatskog Narodnog Sabora (HNS), uz svesrdnu stručnu podršku Milorada Dodika i „igrača“ iz susjedno-komšijskih država.

Da ne bude nesporazuma, ja najvećoj i najsnažnijoj probosanskohercegovačkoj koaliciji – „Koaliciji za Mostar 2020“ – realno prognosticiram ubjedljivo najveći broj glasova na predstojećim lokalnim izborima u Mostaru, u direktnom poređenju sa npr. „BH blokom“, Platformom za progres“, „Neovisnom listom pravo na grad“, „Ostajte ovdje zajedno za nas Mostar“ itd., što mi jasno pokazuje i trenutni barometar atmosfere građana sa domaćeg mostarskog terena.

Ipak, uzmimo i najmanju moguću teoretsku mogućnost, da se npr. nakon prebrojavanja glasačkih listića ispostavi, da npr. „BH blok Mostar“, u budućem Gradskom vijeću grada Mostara, bude imao veći glasački kapacitet od „Koalicije za Mostar 2020“, u tom slučaju apelujem već danas (svjesno unaprijed – prije održavanja izbora), apelujem danas na članove moje koalicije, da se jasno i javno izjasne, da će u takvom jednom scenariju budući vijećnici „Koalicije za Mostar 2020“ podržati kandidata „BH bloka“ za gradonačelnika Mostara.

U slučaju, da ja, Sergej Sergio Sotric, budem dobio dovoljan broj glasova (na osnovu izbornog rezultata „Koalicije za Mostar 2020“), te budem izabran u Gradsko vijeće grada Mostara, izjavljujem javno (što sam do 20.12.2020 spreman i potpisati ispod npr. jedne vrste zajedničkog sporazuma o postizbornoj saradnji), zdravog razuma i čiste savjesti, da ću – pri ovakvom jednom (teoretski mogućem) razvoju situacije – podržati kandidata probosanskohercegovačke opcije, u ovom slučaju npr. „BH Bloka“, za gradonačelnika Mostara.

Ja izdati neću!

U mojim mostarskim grudima, bije bosanskohercegovačko srce, otkucajima lične odgovornosti.

Istovremeno, polazeći od puno realističnijeg scenarija, da će moja „Koalicija za Mostar 2020“, u budućem Gradskom vijeću grada Mostara, imati puno veći glasački kapacitet od npr. „BH bloka“, polazeći od realističnog scenarija, da ćemo mi 20.12.2020 imati puno veću podršku građana Mostara, apelujem već danas (svjesno unaprijed – prije održavanja izbora), apelujem danas na kandidate „BH bloka“, da se jasno i javno izjasne, da će u takvom jednom scenariju, budući vijećnici „BH bloka“ podržati kandidata „Koalicije za Mostar 2020“ za gradonačelnika Mostara, dr. Zlatka Guzina!

Kao adresanti mog gornjeg apela / zahtjeva za preliminarno javno izjašnjavanje / javno pozicioniranje prema glasačima i građanima Mostara, upućeno „BH Bloku“, neka se slobodno osjećaju i kandidati: Platforme za progres“, „Neovisne liste pravo na grad“, „Ostajte ovdje zajedno za nas Mostar“ i svi oni, u čijim mostarskim grudima bije bosanskohercegovačko srce, otkucajima lične odgovornosti.

Neophodnost historijskog trenutka od sviju nas zahtijeva, da glasačima i građanima Mostara unaprijed damo garanciju, da nakon izbora i mogućeg ulaska u Gradsko vijeće, nećemo ni u kojem slučaju glasati za mogući prijedlog od strane „HDZ/HNS momčadi“ za gradonačelnika Mostara (niti aktivnim glasanjem, niti suzdržavanjem prilikom glasačke procedure).

Neophodnost historijskog trenutka od sviju nas zahtijeva, da glasačima i građanima Mostara unaprijed damo garanciju, da nakon izbora i mogućeg ulaska u Gradsko vijeće, nećemo ni u kojem slučaju trgovati njihovim povjerenjem.

Podsjetimo se još jednom:

Mostar nije Srebrenica!

Niti 1995., niti 2020!

Probosanskohercegovačke, promostarske snage, u toku cijelog trajanja agresije na BiH, u toku trajanja (2018. pravosnažno presuđenog) UZP-a, nisu dopustile, da nam se u Mostaru dogodi Srebrenica.

Po uzoru na njih, danas apelujem i pozivam sve nas, da ne dopustimo da nam se u Mostaru dogodi izborna Srebrenica iz 2020. (trgovina povjerenjem glasača).

Poštovani i dragi, Mostarke i Mostarci,

poštovani kandidati probosanskohercegovačkih stranaka, koalicija, političkih subjekata,

poštovani nosioci političke odgovornosti probosanskohercegovačkih stranaka,

Pozivam sve nas na jedinstvo, pozivam kao (nezavisni, nestranački) kandidat najjače probosanskohercegovačke koalicije – „Koalicije za Mostar 2020“ – da se naši različiti timovi, u ostvarivanju pobjedničkog cilja (nakon 16 godina izbor gradonačelnika, koji nije iz reda HNS-a), unaprijed – svako prema svojim biračima – javno izjasnimo, da ćemo nakon izbora biti na strani bosanskohercegovačko- mostarske reprezentacije vijećnika, da ni pod kojim uslovima nakon izbora nećemo potpisivati transfer sa konkurentskom reprezentacijom pod vodstvom HDZ/HNS.

Simpatizeri agresora na našu državu Bosnu i Hercegovinu, negatori (do današnjeg dana) genocida u Srebrenici, simpatizeri (do današnjeg dana) pravomoćno presuđenog UZP-a, negatori (do današnjeg dana) pravosnažno osuđenih ratnih zločina, ne mogu u 21. vijeku/stoljeću ni u kojem slučaju biti garant prosperitetnog razvoja jednog evropskog grada i kvalitete života ogromne većine građana Mostara.

Ja želim iskoristiti zadnje dane, zadnje sate i zadnje minute – ja želim do zadnjeg trenutka pružati ruku svim sestrinskim i bratskim kandidatima, kojima u mostarskim grudima bije bosanskohercegovačko srce otkucajima lične odgovornosti, sa apelom i pozivom na jedinstvo barem u ovoj jednoj jedinoj stvari, sa kojom ne bismo ni u kojem slučaju smjeli trgovati, uz uvažavanje svih naših različitosti u temama, koje su za Mostar sigurno takođe vrlo važne, ali koje, u ovom historijskom trenutku, nisu od presudne važnosti.

Ja, Sergej Sergio Sotrić, koji je 1965. godine rođenjem u Mostaru, po prvi put ugledao magičnu svjetlost našeg grada, kandidat na poziciji broj 4. Gradske liste „Koalicije za Mostar 2020“ na predstojećim lokalnim izborima, bez ikakvog ličnog interesa, apelujem već danas (svjesno unaprijed – prije održavanja izbora), da uzajamno i jedinstveno podržimo naše probosanskohercegovačke kandidate, apelujem danas na kandidate „BH bloka“ i na sve ostale kandidate probosanskohercegovačkih stranaka i političkih subjekata, da se prema biračima Mostara, unaprijed jasno i javno izjasne (kao što sam i ja to u ovom otvorenom pismu prema njima učinio), da će u slučaju vrlo realističnog scenarija, da npr. koalicija kojoj ja pripadam – „Koalicija za Mostar 2020“ – u budućem Gradskom vijeću grada Mostara bude imala puno veći glasački kapacitet od npr. „BH bloka“, da će u tom slučaju budući vijećnici „BH bloka“, kao i ostali budući vijećnici probosanskohercegovačkog karaktera, podržati kandidata „Koalicije za Mostar 2020“ za gradonačelnika Mostara., dr. Zlatka Guzina!

Srdačan pozdrav i puno uspjeha i zadovoljstva, povodom dugo očekivanog praznika demokratije 20.12.2020, kako glasačima, tako i kandidatima.

Sergej Sergio Sotrić

(Vijesti)