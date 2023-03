Apel reisa Kavazovića : Moramo pokazati da smo na sve načine spremni braniti institucije Bosne i Hercegovine ! (Video)

Govoreći o pomoći Turskoj i Siriji, reisu-l-ulema Kavazović je podsjetio da je IZ na sergiji u BiH, zemljama regiona i dijaspori skupila sedam miliona KM koje će nakon razgovora s turskim ambasadorom u ponedjeljak biti uplaćene tamo gdje je najpotrebnije.

Govoreći o napadima na IZ, njene uposlenike, reis Kavazović je naglasio da je broj napada smanjen značajno u odnosu na neki raniji period.

Istaknuo je da je ranije bilo više fizičkih napada, pa i pucanja na ljude, a da su ti napadi danas uglavnom verbalne prirode.

Ti napadi, dodao je, nisu samo u RS-u, nego i u Federaciji BiH.

Reis Kavazović je u tom kontekstu istaknuo da protivnici slobode govora nisu nestali niti će nestati, te da će uvijek biti prisutni.

– Oni bi da tri miliona ljudi u Bosni koji nose glave na svojim ramenima, da misle njihovom glavom. To je nešto sa čim se treba nositi, to su izazovi koji su pred nama. Mi kao IZ smo toga potpuno svjesni. Ali neka niko ne misli da će IZ šutjeti pred bilo kakvim pritiscima i pred bilo kakvim planovima koji bi mogli ugroziti prije svega mir i suverenitet ove zemlje i sigurnost ovog naroda – naglasio je reis Kavazović.

Kada je u pitanju nepostojanje sporazuma IZ sa državom Bosnom i Herceogovinom, reisu-l-ulema Kavazović kaže da je to postalo političko pitanje iako to nije trebalo nikad biti.

– Mi smo naglasili da nikada nećemo potpisati taj sporazum ako je predmetom trgovine. Čak iako ga oni potpišu mi nismo spremni to uraditi sa saznanjem da je predmet kompenzacija. Nama je država i interes države preči od tog sporazuma – kazao je reis Kavazović.

Kavazović se u intervjuu osvrnuo i na period agresije, kada je bio pripadnik Armije RBiH, a kasnije je bio uhapšen i zatočen u logoru HVO-a.

Rekao je da su “svi očekivali našu brzu propast, ali smo opstali i uspjeli da se odbranimo”.

– Taj proces stasavanja od bespomoćnosti do naroda koji ne možete poraziti je kod mene bio upečatljiv. Ta odlučnost naroda da se bori, da pruži otpor. Koliko će žrtava biti to je nešto drugo, ali otpor i odlučnost su me fascinirali – kazao je, između ostalog reis Kavazović.

Dodao je da smo tada svi bili spremni da se žrtvujemo za našu domovinu.

– Današnja borba je u institucijama Bosne i Hercegovine. Ne smijemo dozvoliti da se one ruiniraju. Moramo pokazati da smo na sve načine spremni braniti institucije Bosne i Hercegovine, a ako one padnu, a imali smo to ‘92., moramo biti spremni braniti ovu zemlju i oružjem – kazao je, između ostalog, reis Kavazović.

