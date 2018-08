Apel profesora Kukića : Na izborima okrenuti leđa trijumviratu Dodik, Čović i Džaferović

– Zaživi li takvo okupljanje kao praksa, BiH je još jedan korak do onoga što niti ne želim izgovoriti. Objektivno, tri zasebna državna entiteta koji u svijetu zastupaju, ne jedan nego tri zasebna interesa, kazao je Kukić.

On navodi da je jako bitan detalj da u prethodne četiri godine Predsjedništvo BiH uopće ne funkcionira kao kolektivni šef države.

– Naprotiv, svaki od njegovih članova nastupa kao šef države bez ikakvih ograničenja. Mimo stava Predsjedništva, još konkretnije, Ivanić je svako malo u Beogradu, Izetbegović u Ankari ili Istanbulu, Čović sad u Zagrebu, sad u Beogradu. Što i o čemu na tim destinacijama svaki od njih razgovara sam Bog zna. Jer, iza tih razgovora ne stoji onaj tko bi morao, Predsjedništvo BiH, kaže Kukić i dodaje:

– E sad, ako je takvo stanje stvari, onda je Čovićevo okupljanje ambasadora hrvatske nacionalnosti samo dio ukupne priče o funkcioniranju državnoga trijumvirata. U uvjetima normalnog funkcioniranja zemlje, naime, se postavlja pitanje, zašto bi jedan član Predsjedništva na sijelo pozivao samo ambasadore jedne nacionalnosti, budući on nije šef samo njima nego čitavom diplomatsko-konzularnom koru BiH. Ako, pak, to čini, on izravno šalje poruku da ga drugi ne zanimaju, da ga ne zanimaju ni njegove izvorne ustavne nadležnosti i da se njegovi nalozi tiču samo diplomata jedne, u konkretnom slučaju hrvatske nacionalnosti.

Kaže da je ovo prvi put do sada da se jedan član Predsjedništva ponaša na takav način.

– I to se, kao i masa drugih stvari, pod hitno mora zaustaviti. Jer, zaživi li takvo okupljanje kao praksa, BiH je još jedan korak do onoga što niti ne želim izgovoriti. A najiskrenije, imadnemo li u Predsjedništvu trijumvirat Dodik-Čović-Džaferović, takvu se praksu ne može izbjeći. Stimulirati će je prva dvojica, a prihvatiti je po zakonu spojenih posuda i treći. I što imamo? Objektivno, tri zasebna državna entiteta koji u svijetu zastupaju, ne jedan nego tri zasebna interesa. Izostati će samo onaj koji bi morao biti i jedini – interes BiH. I to se neće događati samo na destinacijama iz Vašeg pitanja, nego će biti pravilo funkcioniranja diplomatsko-konzularne mreže. Pitanje je samo dokle, kaže Kukić.

Dodaje da postoji samo jedan put da bi se takvo stanje izbjeglo, a to je – okretanje leđa ljudima koji BiH čereče u sve besprizornijoj formi.

– Okretanje leđa Dodiku, Čoviću, Džaferoviću i zaokruživanje onih koji su spremni djelovati kao istinski dijelovi kolektivnog šefa zemlje. A nije da takvih nema među kandidatima. Tu je Komšić, kojemu se, uz sve prigovore koji mu se daju uputiti, osvjedočeni bh. integralista i spreman na njezinu obranu od nasrtaja kojima će, siguran sam, u slijedeće četiri godine biti izložena. Tu je, potom, Bećirević čija se bh. predanost, usprkos populističkim izletima kojima je sklon, ni jednog momenta ne može dovoditi u pitanje. Tu je, na koncu, Ivanić koji, barem temeljem iskustva u ovom mandatu, neće Predsjedništvo pretvarati u poligon za rasturanje zemlje. Na građanima je izbor – ne samo za koga glasovati nego i kakvu budućnost za sebe i svoju djecu birati, kaže Kukić.

