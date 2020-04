Apel iz Mostara : Situacija se otima kontroli, tražimo podršku cijele FBiH

U Mostaru je organizovano obraćanja predstavnika Štaba civilne zaštite Hergecovačko-neretvanskog kantona.

Na konferenciji su se obratili dr. Nermin Avdić, direktor Zavoda za javno zdravstvo HNK, Eugen Ćubela, načelnik Civilne zaštite HNK-a te Pero Pavlović, glasnogovornik Vlade HNK.

Ukupno su u našoj platformi zabilježena 174 pozitivna slučaja u HNK-u. Od ovog broja u Mostaru je 55, Konjic 28. Konjic stoji na ovoj brojci i to je izvanredno. Jablanica ima obiteljske slučajeve i one koji se nisu pridržavali mjera. Što se tiče Čitluka, poslije niza testiranja koje smo obavili u Čitluku sa više klastera, firmii, samostanu, Majčinu Selo, među svećenicima, obiteljskim vezama, imamo 66 pozitivnih. Visoka je to brojka i najveća u cijeloj županiji, rekao je na početku dr. Nermin Avdić.

Avdić je kazao je kako je mišljenja da će u Čitluku zaustaviti rast oboljelih te da se ovo povećanje oboljelih dogodilo jer nisu mogli reagirati na vrijeme, odnosno, jer su reagirali sa zakašnjenjem od šest dana.

Naglašeno je kako moramo više povesti računa na ulazu virusa u bolnicu. Hospitalizirano je 29 pacijenata, od koji je šest na raspiratoru, dok 12 ima potporu kisika, ali njihovo stanje je stabilno.

Eugen Ćubela, načelnik Civilne zaštite HNK-a rekao je kako su se na korak o zabrani kretanja u HNK-u odlučili jer su došli do saznanja da se sve otima kontroli.

Da bismo to na vrijeme suzbili, odlučili smo se na ovaj korak. On je u skladu sa zakonom. Ovo što smo donijeli je utemeljeno u Zakonu o zaštiti ljudi od zaraznih bolesti. Zahtjev je uputilo Kantonalni Zavod za zdravstveno osiguranje i na njihov prijedlog smo glasali o tome. Sve je po zakonu. Jednoglasno je odluka donesena, rekao je Ćubela.

Kretanje izvan mjesta prebivališta bit će dopušteno uz dozvole općinskih, gradskih i kantonalnih štabova. Štab civilne zaštite popise s propusnicama trebaju dostaviti policiji, a poslodavci općinskim štabovima. Navedeno je kako ranije propusnice vrijede i za ovo naređenje.

Pavlović je otkrio kako je u posljednjih 24 sata izdato 47 novih rješenja o samoizolaciji, a ukupno do sada 2.180 ukupno rješenja o samoizolaciji, te da u posljednjih 24 sata zabilježeno samo jedno kršenje mjere samoizolacije, dok je sa druge strane evidentirano pet prekršitelja policijskog sata.

Upućen je apel Federalnom štabu civilne zaštite u kojem ih molimo da prepoznaju šta nam se dešava.

Vapaj je upućen – učinite to za prostor cijele Federacije.

Tako ćemo spriječiti ili zaustaviti širenje virusa, a onda će dani pred nama biti puno lakši, poručio je glasnogovornik Vlade HNK.

