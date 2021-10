Antologijska borba u Las Vegasu: Fury nokautom u 11. rundi odbranio titulu svjetskog prvaka (Video)

Tyson Fury je u trećoj međusobnoj borbi došao do druge pobjede protiv Deontaya Wildera te tako odbranio titulu svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Nakon što je njihov prvi meč u decembru 2018. završio bez pobjednika, u februaru prošle godine Fury je bio dominantan i pobijedio tehničkim nokautom u sedmoj rundi, a Britanac je sinoć u Las Vegasu slavio nokautom u 11. rundi.

“Kralj cigana” je bolje otvorio meč za WBC-ov pojas od “Bronzanog bombardera” i uspio već u trećoj rundi dovesti Wildera do nokdauna, ali smo onda u četvrtoj rundi zamalo svjedočili najvećem preokretu u ovoj trilogiji.

Dva puta je Wilder rušio Furyja u četvrtoj rundi i činilo se da je uzdrman, a onda je od pete do 11 runde Fury samo tukao po Wilderu dok ga nije nokautirao.

Furyja sada vjerovatno čeka borba protiv pobjednika iz okršaja Dylliana Whitea i Otta Wallina, a moguće je i da ćemo gledati njegov obračun s Oleksandrom Usykom.

Inače bilo je puno zle krvi bilo uoči meča između dvojice sjajnih teškaša zbog čega je Fury je pokušao zakopati ratne sjekire nakon borbe. Međutim, razočarani Wilder nije bio raspoložen za zagrljaj i razgovor te je Fury naišao na svojevrsnu odbijenicu od strane američkog boksera.

“Prišao sam mu i rekao: ‘Dobra borba čovječe”, a on mi je rekao “Ne želim ti pokazati nikakvo poštovanje ili sportsko ponašanje’. Odgovorio sam: ‘Nema problema’. Bio sam iznenađen i ogorčen. On je loš gubitnik i idiot”, rekao je Fury nakon pobjede.

Tyson Fury pokušao se nositi u maniru pravog sportiste, no treba shvatiti i Wildera kojemu jako teško pada novi poraz prekidom.

“Ja sam sportista, prišao sam mu da pokažem ljubav i poštovanje, ali on nije htio uzvratiti. Zato se molim za njega”, dodao je Fury u izjavi za BT Sport.

Televizijske snimke potvrđuju Furyjeve navode te je Kralj Cigana uistinu prišao svome protivniku nakon meča. Međutim, Wilder ga je ignorirao te se zaputio u bolnicu na pregled. Tyson Fury u nastavku razgovora za BT Sport osvrnuo se na sami meč protiv velikog rivala.

“Srušio me par puta, patio sam, Wilder je jak udarač. Bila je to sjajna borba. Neću smišljati nikakve isprike. Wilder je vrhunski borac i dobro me namučio za ove novce. Ali uvijek sam govorio da sam najbolji na svijetu, a on prvi iza mene. Nikada nemojte sumnjati u mene. Kada su ulozi na stolu, ja uvijek mogu isporučiti…”, zaključio je Fury.

