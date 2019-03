Anto Nobilo : “Oružani sukob vodio se na tlu BiH i Hrvatska je tu bila agresor” (Video)

Anto Nobilo, advokat iz Hrvatske, izjavio je da su strane obavještajne službe premrežile Bosnu i Hercegovinu i da se nalaze u BiH. Zašto je to tako – objasnio je za N1 uoči promocije svoje knjige “Obrana hrvatskog kontraobavještajca Josipa Perkovića na njemačkom sudu”.

“To je bilo prije, to je tako i sada. Očigledno je da je situacija u BiH na neki način kaotična. Da je budućnost prava, s kojima će BiH ići u pitanju. Obavještajne službe štite svoje države i tu su prisutne. BiH je specifična, bila su određena posezanja i iz Srbije i iz Hrvatske, pokušaji miješanja u unutrašnja pitanja BiH. Logično je da su sve važne službe iz okruženja i Evrope prisutne u BiH”, kazao je Nobilo za N1.

Da li trebamo biti zabrinuti zbog toga?

“Ne. Morate shvatiti, BiH se mora početi brinuti sama o sebi. Morate shvatiti da između velikih sila i malih država nema partnerstva, prijateljstva. Mogu biti samo interesi. Građani BiH, svih nacionalnosti, moraju shvatiti da je BiH jedina isključiva domovina koju imaju. Ne mogu političke stranke zastupati hrvatske interese u BiH, a neke druge srpske, nego treba braniti bosanske interese. Ako će BiH pucati po nacionalnim šavovima – miješanje iz vana će biti sve veće i veće”, poručio je Nobilo u Danu uživo na N1.

On je kazao da su Hrvati iz BiH glasači na izborima u Hrvatskoj, i da vladajući HDZ Hrvatske treba te glasače.

“To glasačko tijelo podilazi dominantnom mišljenju koje vlada među bh. Hrvatima. Tu imamo iznimku. To je Željko Komšić. Prvi je iz redova hrvatskog naroda jasno i glasno kazao da zastupa interes Bosne i Hercegovine, a ne Hrvatske. Od Mate Bobana do danas, svi su manje-više zastupali interese Hrvatske u BiH. Dok će biti tako – nema sreće za BiH. To jasno treba reći”, izjavio je Nobilo za N1.

“Zbog naših izbornih pravila, gdje glasači iz BiH glasaju, imaju interesa da vežu glasačko tijelo za sebe”, poručio je advokat Nobilo.

On je bio i advokat odbrane u Hagu u slučaju Tihomir Blaškić, u kojem su, kako je kazao, postavljeni novi standardi zapovjedne odgovornosti.

“Ja sam rekao da tu neću braniti Herceg-Bosnu, zablude oko toga i očigledne zločine, nego generala Blaškića. Rekao sam da se u Ahmićima desilo što se desilo, ali imate krivog momka u zatvoru. On je oslobođen i za sve ostale bitne zločine u Srednjoj Bosni. To je bio veliki proces gdje se govorilo o zapovjednoj odgovornosti i umješanosti Hrvatske. Postavili smo nove standarde zapovjedne odgovornosti”, kazao je Nobilo.

“Projekt Herceg-Bosne bio je projekt Hrvatske putem bh. Hrvata. Oružani sukob u BiH je dokazan, vodio se na tlu BiH i Hrvatska je tu bila agresor”, kazao je.

On je kazao i svoja predviđanja za drugostepenu presudu Radovanu Karadžiću, odnosno komentarisao je koliko će, ako se potvrdi prvostepena presuda, to imati političke i pravne posljedice.

“Naoružan dosadašnjim iskustvom, nažalost nikakve. Presuda Prliću i ostalima je važna i velika. Trebala je modelirati odnos BiH i Hrvatske, trebala je izazvati katarzu u Hrvatskoj, da se bh. Hrvati odreknu zločinačkog dijela Herceg-Bosne. Ništa se nije desilo. Ništa se neće desiti ni na srpskoj strani ako bude oslobađajuća presuda”, poručio je Nobilo.

On je dodao i to da Haški tribunal ne piše historiju, ali daje doprinos.

“Povjesničari će to obraditi i utvrditi. On na neki način sistematizira materijal i daje podlogu. To da. Politička situacija je takva da te presude nemaju efekt na javnost. Nemaju ono što bi trebale imati prema zakonu, da utiču na građanstvo”, izjavio je Nobilo za N1.

Kratko je komentarisao i slučaj David Dragičević kazavši da shvata Davora Dragičevića, ali i to da on ne može procesuirati sve činjenice.

“Mladić je ubijen. Država mora utvrditi kako je stradao. Da li je neko kriv, ako je kriv moraju ga procesuirati i osuditi. Mi nemamo dovršenu istragu. U dva mjeseca smo podigli nivo na visoku razinu i gotovo samo sve riješili, a o tome može svjedočiti Tužilaštvo i MUP s kojim smo sarađivali”, izjavio je Anto Nobilo za N1.