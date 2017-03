Anto Nobilo : Dokaz da se HVO borio za Hrvatsku i njene interese su mirovine koje im Hrvatske daje

Planovi su ovisili od okolnosti ali da je Herceg Bosna obnašala određenu vlast na teritoriju za koji su smatrali da im pripada, te da su imali svoju vojsku i državni aparat, da je sve to bilo finansirano do Republike Hrvatske ali i upravljano sa njene strane to je nesporno. Sada naknadno stižu priznanja iz Hrvatske prema vojnicima HVO-a. Ja smatram da je to pošteno jer su se ti vojnici HVO-a borili za hrvatske državne interese, istakao je u razgovoru za Vijesti.ba, advokat Anto Nobilo.

VIJESTI.BA: Počeo je žalbeni postupak u slučaju “Jadranko Prlić i ostali”. Haška šestorka postavila je kao glavni cilj obaranje teze o udruženom zločinakom poduhvatu. Šta se može očekivati krajem ove godine kada drugostepene presuda bude izrečena?

NOBILO: Treba prepustitit Sudu da oni donesu odluku, međutim vezano za to mogu reći da je to jedna situacija koja ima i određene politilčke reperkusije i na Republiku Hrvatsku i to ne samo udruženi zločinački poduhvat nego i međunarodni oružani sukob jer je kvalificirano da su ta kaznena djela počinjena u okviru međunarodnog oružanog sukoba gdje su HVO i HZ BH bili produžena ruka hrvatske politike i hrvatske države. I jedna i druga kvalifikacija su vrlo neugodne, pogotovo prva jer to bi značilo da je hrvatski državni vrh, dakle Franjo Tuđman, bio umiješan u izvršenje kaznenih djela. U jednom povijesnom i političkom smislu to je za Hrvatsku izuzetno važno i to je ono što bi moglo izazvati jači potres, dok individualna sudbina okrivljenika, niko to u Hrvatskoj precizno nije pratio i to jednostavno ne mogu komentirati a i nije primjereno neka Sud zauzme svoj stav.

VIJESTI.BA: Vi ste nedavno naveli da je ponašanje Dragana Čovića u slučaju revizije presude BiH protiv Srbije bilo shvatljivo upravo iz razloga što bi eventualnim donošenjem presude za udruženi zločinaki poduhvat, postojala mogućnost da BiH tuži Hrvatsku.

NOBILO: Da, to je ustvari ako bi precizirali, žrtve, građani Bosne i Hercegovine koji su ovim kaznenim djelima oštećeni imali bi mogućnost podizanja tužbe, ali ne samo ako postoji udruženi zločinački poduhvat. Ako se on ne utvrdi ali ostane da su se ti događaji dešavali u okviru oružanog međunarodnog sukoba a to znači da je HVO bio eksponent hrvatske države, opet bi građani BiH imali pravo naknade štete od hrvatske države.

Što se tiče Bosne i Hercegovine kao države, kad god vam neko nanese štetu, generalno imate pravo da tražiti odštetu. Mi znamo da se su de odštete plaćale nakon velikih ratova ali u pravilu kada bi došlo do okupacije jedne države. U sadašnjim okolnostima i političkim odnosima između Hrvatske i BiH, to je malo komplicirano. Dakle BiH bi mogla tužiti ali samo u Hrvatskoj pred hrvatskim sudom. Kakav bi bio izgled za uspjeh malo mi je teško reći, ja sumnjam. Sa druge strane treba uzeti ukupne odnose jer rat u BiH je imao različite faze. U nekim fazama Hrvatska vojska i ABiH su bili apsolutni saveznici, u nekim fazama nijedan metak nije prošao do ABiH da nije prošao, kopneni, morski ili zračni prostor Hrvatske. Ranjenici ABiH su ovdje liječeni, izbjeglice su zbrinute.

VIJESTI.BA: Postoji u toku rata poprilično ambivalentan odnos.

NOBILO: Nije crno- bijeli. Bile su različite faze u toku rata, ali da Bošnjaci i oni koji su oštećeni tim kaznenim djelima ako dođe do pravomoćne presude po meni bi svi oni imali pravo da naplate štetu od Hrvatske kao što hrvatski civili mogu da naplate štetu od Hrvatske a u pravli su o hrvatski Srbi i njihove obitelji, po istom principu bi i Bošnjaci mogli podizati tužbe.

VIJESTI.BA: Prlić je danas u svome izlaganju rekao nešto zanimljivo. Naime kazao je da je Herceg Bosna imala svoj privremeni karakter te da se i sama tada zvanično smatrala privremenom. Vi stojite na stanovištu da je to bila paradržava. U kakvoj je onda korelaciji su ovo: “paradržava” i “privremeni karakter”?

NOBILO: I Republika Srpska je nastala tako, samo ne privremeno nego je i ostala. HZ HB u svom prvom začetku je stvorena kao mreža hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koja je trebasla pomoći odbranu teritorija gdje žive Hrvati. U tome momentu njenog nastajanja nije imala karakter države. Međutim kada je donijeta odluka da će se u općinama u kojima misle da u u relativnoj ili apsolutnoj većini preuzeti vlast i uvesti vlast Herceg Bosne, tada je ta mreža hrvatskog naroda dobila svoj teritorij. Na tome teritoriju su obnašali vlast i to je element države, odnosno paradržave jer nije bila međunarodno priznata. Tuđman je uvijek govorio; “zadržat ćemo ono što hrvatski vojnik sa svojom čizmom zauzme”. Dakle pokušavao se stvoriti jedan teritorij, kompaktan, pod vladavinom Hrvata u BiH uz pomoć Hrvatske i u daljim okolnostima to se moglo otcijepiti, bila je i ta ideja,kako bi se obnovila Banovina Hrvatska, a ako to ne ide, onda barem da se unutar BiH, Hrvati jače pozicioniraju. Ti planovi ovisili su od okolnosti ali da je Herceg Bosna obnašala određenu vlast na teritoriju za koji su smatrali da im pripada, te da su imali svoju vojsku i državni aparat, da je sve to bilo finansirano do Republike Hrvatske ali i upravljano sa njene strane to je nesporno.

Sada naknadno stižu priznanja iz Hrvatske prema vojnicima HVO-a. Ja smatram da je to pošteno jer su se ti vojnici HVO-a borili za hrvatske državne interese.

VIJESTI.BA: Nije li kontradiktorno davati mirovine vojnicima HVO-a a negirati učešće u ratu?

NOBILO: Jeste, i po meni je to najveći dokaz da su se ti ljudi borili za Hrvatsku. I sada im se daju mirovine. Ako pogledate oficire, časnike HVO-a, svi su oni došli iz Hrvatske vojske, svi su zadržali plaće, tako da vidi da je HVO bio integralni dio Hrvatske vojske. Sam Mate Boban je puno puta rekao da on nema nikakve svoje politike nego provodi politiku Dr. Tuđmana. Ako ćemo pošteno, stvari su potpuno jasne.

VIJESTI.BA: Kako gledate na najave hapšenja generala ABIH koje dolatze iz Hrvatske? Danas je uhapšen jedna od generala JNA. Da li je to najava mogućeg hapašnje bh, generala?

NOBILO: General koji je danas uhapšen bio je pripadnik JNA i djelovao je prema Šibeniku, dakle to je čisti hrvatski rat sa JNA i nema veze sa BiH, a što se tiče bh.generala teško mi je to reći jer imate isto tako kontra najave hapšenja hrvatskih generala iz BiH ili hrvatskih generala iz Hrvatske od strane BiH. Dakle, može se primjetiti da se na neki način zloupotrebljavaju ti kazneni postupci u političke svrhe a po meni bi te postupke trebalo koliko je god moguće odmaknuti od trenutne politike inače nećemo dobiti poštna suđenja.

Nihad Hebibovć (Vijesti)