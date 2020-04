Anthony Fauci : SAD su ranijim poduzimanjem mjera “mogle spasiti živote”

Sjedinjene Američke Države su “mogle spasiti živote” da su ranije uvele mjere kako bi zaustavili Covid-19, rekao je visoki zdravstveni dužnosnik.

– Da smo od početka sve zatvorili možda je moglo biti malo drugačije, rekao je dr. Anthony Fauci za CNN, dodajući, ipak, da je donošenje te odluke komplicirano.



SAD imaju preko 530.000 slučajeva zaraze i 21.418 smrtnih slučajeva, pretežno u New Yorku.



Dr. Fauci je također sugerirao da bi se dijelovi SAD-a mogli početi vraćati u normalan život već u svibnju.



Trumpova administracija je 16. ožujka izdala smjernice za socijalno distanciranje, koje su se produžile do travnja.



Upitan o izvještaju New York Timesa da su on i drugi dužnosnici sugerirali agresivne mjere krajem veljače, dr.Fauci je rekao da zdravstveni službenici mogu dati preporuke samo s “čisto zdravstvenog stajališta”.



– Često se preporuka prihvaća. Ponekad to nije slučaj, ali ono što jest, trenutno smo tamo gdje smo, ustvrdio je.



Dr.Fauci, koji predvodi američki odgovor na koronavirus, dodao je da nitko neće poreći da bi, logično, ranije uvođenje mjera moglo spasiti živote.



On je također naglasio da na trenutnu situaciju u SAD-u utječe više čimbenika, kao što su veličina i heterogenost nacije, a ne samo kasniji početak poduzimanja mjera.

