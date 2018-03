Ante Tomić : Gastarbajteri su se nekoć vraćali doma. Danas više ne…

Pokojni Željko Maganjić, fotoreporter Slobodne Dalmacije, teško ćete ga znati, odavno on nije među nama, gostujući jednom u nekoj emisiji o astrologiji prostodušno je priznao da on u te ovnove, vage, blizance, strijelce u podznaku i štatijaznam, ništa on u to, brate, ne vjeruje.

Piše : Ante Tomić (Jutarnji list)