Anketa tvrdi da je Amerikancima dosta rata u Ukrajini: ‘Vojna pomoć je recept za katastrofu, treba pregovarati‘

Nova anketa pokazuje da su mnogi Amerikanci sve umorniji od podrške koju Bidenova administracija nastavlja pružati Ukrajini u ratu s Rusijom. Anketa koju je nad 1215 američkih građana proveo Quincy Institute for Responsible Statecraft and Data for Progress (think tank koji zavgovara suzdržanost kada je u pitanju američka vanjska politika) pokazuje da 57 posto američkih birača hoće diplomatske pregovore koji bi okončali rat, čak i ako to zahtijeva da Ukrajinci pristanu na kompromise. Tek 32 posto ispitanika snažno je ili donekle protiv toga, piše Business Insider.

Gotovo polovica ispitanika (47 posto) podržava nastavak pružanja američke vojne pomoći Ukrajini, ali samo ako se u tu akciju uključe snažna diplomatska nastojanja koja bi dovela do okončanja rata. Tek 41 posto podržava nastavak američke vojne pomoći Ukrajini bez obzira na diplomatske pokušaje.

Čak 49 posto vjerojatnih birača smatra da je Bidenova administracija učinila premalo kako bi pomogla okončanju rata u Ukrajini.

“Amerikanci prepoznaju ono što mnogima u Washingtonu, izgleda, promiče; a to je da će ovaj rat prije završiti za pregovaračkim stolom nego na bojnom polju. A tu je i skepticizam prema pristupu Washingtona ovom ratu, koji je uvijek bio otvoren za oštra prepucavanja i vojnu pomoć, ali rijetko za diplomatsku strategiju”, kaže Trita Parsi, izvršna potpredsjednica Instituta Quincy.

“Bidenova administracija kaže da će slati vojnu pomoć ‘sve dok je to potrebno‘, no to nije nikakva strategija, to je recept za godine katastrofalnog i razornog rata – sukoba koji nas vjerojatno neće približiti cilju da se osigura prosperitetna i neovisna Ukrajina. Američki čelnici uskoro će morati objasniti ovom narodu kako planiraju upotrijebiti svoju značajnu diplomatsku moć da rat privedu kraju.”

Anketa je pokazala da se gotovo polovica vjerojatnih američkih glasača (48 posto) donekle ili snažno protivi tome da SAD pruži pomoć Ukrajini u slučaju dugoročnih ekonomskih poteškoća, a tek četiri od 10 Amerikanaca donekle ili snažno podupiru ekonomsko pružanje pomoći Ukrajini na nivou na kojem to čini sada.

Čak 58 posto Amerikanaca donekle se ili snažno protive tome da SAD nastavi s pružanjem pomoći Ukrajini ako dodatno poraste cijena plina i energenata.

Većina ispitanih (57 posto) smatra da će rat Rusije i Ukrajine završiti mirovnim sporazumom, a njih 61 posto vjeruje da je postojeći rat na nekoj razini utjecao na njih financijski.

Podsjećamo, američki predsjednik Joe Biden upozorio je da bi američke sankcije Rusiji mogle naštetiti gospodarstvu, ali je isto tako ustvrdio da je potpora i obrana Ukrajine vrijedna te cijene. Biden, konačno, rat opisuje kao bitku demokracije i autokracije.

“Svakog dana Ukrajinci ovaj rat plaćaju svojim životima i bore se zajedno – a zvjerstva u koja su uključeni Rusi su nevjerojatna. Cijena borbe nije jeftina, ali popuštanje agresiji je još skuplje”, izjavio je Biden u maju.

Inače, SAD je od početka rata krajem februara Ukrajini osigurao više od 15 milijardi dolara pomoći. Ukrajinske oružane snage primile su brojne pakete oružja od Bidenove administracije, pakete koji su uključivali protutenkovske projektile, sustave protuzračne obrane, raketnu artiljeriju dugog dometa, itd.

I dok je ovakva podrška Zapadu neizmjerno pomogla ukrajinskim ratnim naporima, brojni podaci pokazuju da među građanima Zapada raste zabrinutost oko toga što bi daljnja potpora, lišena diplomacije, mogla značiti i za njihove vlastite zemlje.

“Kreatori politike previše su optimistični u pogledu rizika koje predstavlja nastavak ovog rata, čak i ako minimiziramo opasnost koju predstavljaju nuklearne prijetnje Vladimira Putina“, kaže Marcus Stanley s Instituta Quincy.

(Jutarnji list)