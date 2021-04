Anisa Ćirić – Bosanka koja je napravila samobalansirajućeg robota : Ako mi se stvori prilika da izgradim avion, ja ću ga izgraditi

Anisa Ćirić ima 25 godina i napravila je samobalansirajućeg robota. Ova ambiciozna djevojka završila je Fakultet informacijskih tehnologija u Mostaru, a trenutno živi i radi u Sarajevu.

Njen život čine nove tehnologije i stvari te se odlučila okušati u robotici, koju svrstava u jedno od najinteresantnijih iskustava. Ideju za pravljenje samobalansirajućeg robota predložio joj je njen profesor sa fakulteta Elmir Babović, nakon što je pokazala interes za robotiku.

Stvarala kod za svaku komponentu

“Na početku nisam znala šta to sve podrazumijeva te koje su mogućnosti. Znala sam samo da me to interesuje, a moj profesor je procijenio koji bi projekat bio najbolji za mene. Bio je upravu i to je jedna od stvari koje su me dovele ovdje gdje jesam”, kaže Anisa Ćirić.

Prema njenim riječima, sam proces kreiranja samobalansirajućeg robota nije bio jednostavan, kada se uzme u obzir da je kročila u taj svijet bez ikakvog znanja o tome.

“Prvi koraci su bili prikupljanje informacija o tome koje komponente su neophodne da se realizuje ova ideja, potom gdje pronaći te komponente i razumjeti zašto mi baš one trebaju. Da bih najbolje mogla razumjeti zašto mi neke komponente trebaju, potrebno je bilo dosta literature sa interneta, kao i usmjeravanja mog profesora. Kada sam stvorila prvu sliku o tome kako sve treba da izgleda i funkcioniše, sakupila sam potrebne komponente od nekih studenata, od profesora ili iz nekih prodavnica.”

Dodaje da je nakon toga sklopila sve dijelove te je počeo proces programiranja.

“Stvarala sam kod za svaku pojedinačnu komponentu i testirala kako to izgleda. Potom sam sve te dijelove koda spojila u jedan veliki dio, gdje te komponente zajedno funkcionišu i reaguju jedna na drugu na određeni način. Poslije toga je počeo proces stvaranja mobilne aplikacije i njenih funkcionalnosti, na način da ta aplikacija šalje komande robotu, preko bluetootha, o smjeru kretanja. Poslije dosta neuspjelih pokušaja, dodatnih dijelova koji su pregorili u procesu, vremena i truda, odlučila sam da cijeli proces usavršim tako što bih tom robotu dala unikatni izgled. Za ovaj izgled su zaslužni plastična čaša, zdjela i tanjir iz dječijeg seta za doručak, u obliku Darth Vadera“, govori ova perspektivna djevojka.

Olakšano upravljanje robotom

Navodi kako je balansiranje u mjestu jedna od glavnih karakteristika robota te da je postavljen na dva točka i da ga je nemoguće mehanički uspraviti da stoji.

“Moj posao je bio da implementiram način na koji će robot u svakom trenutku znati svoj položaj te na osnovu njega znati koliko brzo da pomjeri motoriće i u kojem smjeru da bi ostao uspravno. Za ovu karakteristiku zaslužni su žiroskop i motorići sa točkovima, koji ne bi mogli izvršavati svoje zadatke bez Arduino ploče, koja u sebi ima sav moj kod. Također, kada bi robota pokušali prisilno da oborimo, on bi se opet uspravio i pokušavao da pronađe svoj balans”, ističe Anisa Ćirić.

Kao sljedeću glavnu karakteristiku izdvaja kretanje robota na komande poslate sa Android pametnog telefona.

“Da bi robot mogao dohvatiti ove pakete, ugrađena je bluetooth komponenta, koja se povezuje sa bluetoothom pametnog telefona, te na taj način komuniciraju. Aplikacija je napravljena tako da čita položaj uređaja, pa naprimjer, ako bi nakrivili telefon prema desno, to bi značilo da želimo da se robot kreće udesno, i tako za svaki smjer. U trenutku kada pametni telefon miruje, tada robot balansira u mjestu. Samim time izbjegnute su tipke, što znatno olakšava upravljanje robota, a aplikacija prikazuje strelice koje iniciraju smjer kretanja kao i ugao pod kojim smo nakrivili telefon”, objašnjava sagovornica.

Žene mogu više obradivati svijet

Pričajući iz svoje perspektive, primjećuje kako je u Bosni i Hercegovini veoma teško pronaći organizacije koje se aktivno bave robotikom, jer bh. društvo zadnje usvaja bilo kakve novitete.

“Naša država pokazuje znatno nizak nivo modernizacije u ovoj nauci te se proizvodnja vrši na zastarjelim mašinama. U svemu tome, kao i za sve ostalo u ovoj zemlji, potrebno je duplo više truda i komercijalizma da se nešto i primijeti. Međutim, uzimajući u obzir da je robotika budućnost, uopšte ne sumnjam da će i Bosna i Hercegovina početi aktivno da podučava i uzgaja ovu nauku”, napominje talentovana djevojka.

Sebe smatra čovjekom u robotici, programiranju ili bilo čemu drugom.

“Ne pronalazim poteškoće činjenicom da sam žena, čak mislim da su ljudi mnogo više fascinirani vođeni tom činjenicom. Žene mogu puno više da obraduju svijet, što mi je svakako motiv. Obično žene prvo imaju predrasude same o sebi te se ne bi usudile baviti ovom naukom upravo zbog nekih imaginarnih pretpostavki da će ih i drugi osuđivati, a ovakav način razmišljanja se onda oslikava i na druge”, tvrdi Anisa Ćirić.

Svi smo stvoreni za sve

Dotakla se i svojih planova u budućnosti.

“Moj plan leži u tome da i dalje pratim šta me interesuje i da se odmah okušam u tome, a onda ko zna, možda mi to donese i bolje stvari nego što mogu da isplaniram za sebe. Što bi značilo, ako mi se stvori prilika da izgradim avion, ja ću ga izgraditi, bez obzira na sve”, jasna je ova entuzijastična djevojka.

Mladima poručuje da ne misle da nisu stvoreni za nešto samo jer im je rečeno da se bave nečim drugim ili jer misle da nisu dovoljno dobri ili pametni.

“Poznajem ljude koji su odlični programeri, a završili su veterinu. Svi smo stvoreni za sve i ako vas nešto interesuje počnite se baviti time. Svaki put je težak, ali neće biti uzaludan, a možda otkrijete i neke nove sfere sebe”, zaključuje Anisa Ćirić.

