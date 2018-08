Angažovanje lobističke kuće “Twin Rocks Global” : Koliko košta promocija Dodika i Cvijanović širom SAD-a

Angažovanje lobističke kuće “Twin Rocks Global” koju je nedavno za potrebe promocije u Sjedinjenim Američkim Državama angažovao SNSD kako bi promovisali Milorada Dodika i Željku Cvijanović dobilo je novu dimenziju zahvaljujući izvještaju američkog magazina Mother Jones.

U podužem članku posvećenom lobističkim aktivnostima kako kažu “srpske separatističke partije koju podržava Rusija, a čiji je lider sankcionisan od strane Ministarstva pravde” otkriven je i ključni detalj, a to je koliko će koštati usluge koje će pružati ova kompanija. Inače, “Twin Rocks Global” su prošlog mjeseca osnovali bivši savjetnici u Trumpovoj kampanji Jason Osborne i Mike Rubino.

“Osborne je rekao Mother Jonesu da je Dodikova partija, Savez nezavisnih socijaldemokrata, pristala na verbalni dogovor da plate $10,000 mjesečno za tri mjeseca Twin Rocks Global, kompaniji sa limitiranom odgovoršnoću koju su on i Rubino formirali proteklog mjeseca. Firmina registracija za Stranog agenta navodi kako će pružiti “strateško vođstvo i savjet u vezi sa vladinim poslovima i odnosima s javnošću unutar Sjedinjenih Država“, piše Daniel Friedman u članku pod naslovom “Bivši pomoćnici Trumpove kampanje lobiraju za bosansku pro-rusku separatističku partiju”.

Osborne je američkim novinarima otkrio kako je tokom nedavne posjete Washingtonu premijerke RS-a za nju organizovao sastanke sa sa senatorom Rogerom Wickerom (R-Miss.), koji je predsjedavajući Američke Helsinške komisije, federalne agencije koja promoviše ljudska prava i demokratiju u Evropi. Također je dogovorio sastanak između Cvijanović i zastupnika Dane Rohrabachera (R-Calif.), koji predsjedava Podkomitetom za vanjske poslove Zastupničkog doma Kongresa za Evropu, Euroaziju i nadolazeće prijetnje i koji često podržava etničke grupe u traženju uspostave nezavisnih država. Rohrabacher je poznat po svojim prijateljskim pogledima na Rusiju, često ga nazivaju “Putinovim omiljenim kongresmenom” i FBI ga je upozorio kako bi ga ruski špijuni mogli smatrati potencijalnim izvorom obavještanih podataka.

Trenutni lobisti SNSD-a su odbacili bilo kakvu vezu sa sastankom koji je u Washingtonu Željka Cvijanović imala sa nekadašnjim glavnim savjetnikom Donalda Trumpa, Stevom Bannonom, koji je iz Bijele kuće otpušten prošle godine. Osborone, koji kaže da nije bio uključen u zakazivanje sastanka sa Bannonom, kaže kako je Cvijanović umanjila veze njene partije sa Rusijom i da je istakla želje za jačim vezama sa Sjedinjenim Državama. Ona želi uspostaviti “novu liniju komunikacije koja tamo nije postojala ranije”, on kaže, “ona želi sjesti i ispričati svoju verziju priče”.

“Bannon, koji je otpušten iz Bijele kuće prošle godine, izjavio je za Daily Beast prošlog mjeserca da planira da uspostavi fondaciju baziranu u Briselu koja bi pomagala desničarskim populistima u Evropi. Njegov sastanak sa Cvijanovićkom je dokaz koliko će on pokušati da se svrsta na stranu ruske vanjske politike. Bannon nije odgovorio na naše upite, kao ni glasnogovornici Rohrabachera i Wickera“, navodi Mother Jones.

Mother Jones također tvrdi da im je Osborne rekao da se nije razgovaralo o ugovoru o lobiranju kada su se on i Rubino vratili u region “u posjetu” i završili na sastanaku sa Cvijanovićkom za vrijeme boravka u Banjoj Luci, glavnom gradu RS. Nekoliko sedmica kasnije, rekao je Osborne, Savez nezavisnih socijaldemokrata javio se kako bi ih angažovali za lobističke usluge.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD, je nedavno na pitanje novinara N1 kazao kako smo neobavješteni i da su Osborne i Rubino i dalje veoma bliski Trumpovoj administraciji, a ne kako se to govori “bivši pomoćnici u kampanji”.

“Bivši Trumpovi lobisti…Niste dobro informisani to se radi o sadašnjim Trumpovim lobistima. Trump nema svoje lobiste on ima svoj izborni štab, ima ljude koji profesionalno rade svoje poslove. I ono što bi ja mogao da vidim i ono što mogu da vide ljudi koji politički čitaju ili nešto znaju o tome mogu samo da potvrde da su to visokopozicionirani i bliski saradnici američkog predsjednika Trumpa”, kazao je Dodik.

Američki novinari zaključuju da Bosnu i Hercegovinu očekuju izbori u oktobru, a postoje izvještaji o naporima Rusije da podstakne etničke tenzije u zemlji u nastojanju da potkopa politiku SAD i Evropske unije u regionu. Osborne je Mother Jonsu rekao da se nije prijavio za savjetovanje bosanskih Srba za vrijeme izbora, ali to nije isključio. “Svaki put kada se bavite klijentom”, rekao je, “nadate se da će se nastaviti.”

