Aner Žuljević : Predugo smo vremena izgubili zbog talačke krize u kojoj su nas SDA iHDZ držali zadnjih 10 godina

Jedan od najaktivnijih zastupnika u oba doma Federalnog parlamenta je SDP-ov Aner Žuljević. U intervjuu za Kliux govori o stanju u našoj privredi, odgovoru vlasti na pandemiju, ali i prošle nedjelje održanim izborima u njegovom Mostaru.

Kako ocjenjujete ovu godinu posebno kroz prizmu pandemije i odgovora vlasti u našoj zemlji na nju?



Pandemija je teško pogodila svaki segment društva i svaku oblast javnog djelovanja u BiH, izuzev članova entitetskih i državnih vlasti. Dok su se u svijetu obogatili naučnici koji su osmislili rješenja za koronavirus, u BiH su se obogatili političari koji su osmislili sistem kako dodatno opljačkati budžete na račun pandemije. U svijetu su se bogatili oni koji su prodavali najbolje respiratore, kod nas su se obogatili oni koji su kupili pokvarene. Vlada FBiH je posljednja u Evropi propisala mjere, a i one su nedostatne i gotovo besmislene. Još gore je postupanje državnih vlasti, pa smo tako jedina država na svijetu koja nema mehanizme za borbu protiv pandemije na nacionalnoj razini. Dakle, što se odgovora naše vlasti na pandemiju tiče, radi se o obilježjima amaterizma koji je određen visokim stepenom kriminala i korupcije. Naši građani nisu zaslužili da ovako teško žive i da ih se još ovoliko krade.

Vlada FBiH se nije proslavila s korona-zakonom, a vi ste puni kritika i na “korona 2” set mjera?



Vlada FBiH je osramotila sve nas zajedno u svijetu primjerom zloupotrebe najteže tragedije za ostvarenje najprizemnijih interesa i lično bogaćenje. Kakva Vlada i ekonomski savjetnici, takve i mjere. Jednostavno neozbiljno pristupamo ozbiljnim stvarima i zato je jasno da nam se ne dešava slučajno da vlast promaš odi duplo ekonomske procjene u padu kakve smo imali nedavno. Realizacija Novalićevog korona-zakona potvrdila da je isti sa aspekta stanja u ekonomiji, kriterijalno neobjektivan i preskroman, te da je doslovno zaboravio 80 posto zaposlenih i privrednih subjekata.

Nevjerovatno je da donesete zakon u kojem njegovu finansijsku vrijednost implementacije promašite za 400 miliona KM od ukupno planiranih 500 miliona. Odokativno planiranje iznosa za sektore, te kriteriji koji će se računati kroz prikupljanje prijava pokazuju koliko vlast nije u stanju uraditi analitičko-planske podloge niti sarađivati na izradi istih sa institucijama koje imamo u FBiH, a mogu značajno pomoći da ne izgledamo stalno ko guske u magli.

Ponovo smo svjedoci da su “Korona 2” mjere definisane uredbom nastavile preskroman pristup kojim se neće adekvatno odgovoriti na intenzitet krize, što znači dalje produbljivanje ekonomske krize. Nažalost, posljednjih dana svjedočimo ozbiljnim indicijama o novom kriminalu u sferi raspodjele sredstava u turizmu koji je u finansijskom smislu štete tri puta veći od respiratora, a o tome ću detaljnije govoriti na sjednici Doma naroda. Kriteriji u javnom pozivu jednostavni nisu dobri. Neki nisu dobili ništa, a većini kojoj su dali je otišlo viška, pa se danas slomiše kako da pravdaju. Ovo nije vrijeme za sebičnjake i lopuže, treba nam međusobno razumjevanje i apsolutna transparetnost da racionalnom upotrebom javnog novca probamo spasiti svako radno mjesto.

Šta je optimum koji vlasti jedne siromašne zemlja kakva je naša realno mogu u vrijeme krize?



Male države mogu učiniti mnogo ako su organizovane. Najbolji primjeri efikasne borbe sa pandemijom su upravo male države. Međutim, to su države sa savjesnim, stručnim ljudima na čelu vlada. U tim zemljama, ne može drvoprerađivač nabavljati vakcine, malinar respiratore, a poljska bolnica koštati više od kliničkog centra. Naša zemlja i jeste siromašna zbog tih vlasti koje su najveća ugroza za živote i sreću naših ljudi. Radnici će ponovo nositi najveći teret, poslodavci će kao i uvijek ostati prevareni u osjećaju neadekvatne pomoći iako je jasno kako vlast ima puno više novca na raspolaganju za puno kvalitetnije mjere.

Činjenica da je Vlada Hrvatske privredu i radnike pomogla sa 15 milijardi KM, a Vlada FBiH pomaže sa 200 miliona KM pokazuje koliko smo mi daleko od ozbiljnog odgovora na korona krizu. Ozbiljna i hrabra vlast, u vremenu krize štiti svoju ekonomiju, radnike i socijalno ugrožene izdašnim ekonomskim i socijalnim mjerama kroz ekspanzivnu fiskalnu politiku. Hrvatska ima četiri puta jaču ekonomiju, dva puta više stanovnika, a pomaže u finansijskom iznosu 150 puta više privredu i radnike nego vlast u FBiH. Procjena svih svjetskih eminentnih stručnjaka je da minimalna vrijednost ekonomskih mjera u cilju stabilizacije privredne aktivnosti i ostvarivanja socijalne ravnoteže treba biti na nivou 10 posto BDP, a mi nismo ni blizu tih iznosa.

Nakon godina čekanja došlo je i do izbora u Mostaru, kako ocjenjujete izbore te same rezultate?



Ocjena izbora je da je važno da su se desili, te da su stvorile pretpostavke da okončamo agoniju i anarhiju sa javnim finansijama kojim smo svjedočili u proteklih 10 godina. I ovaj izborni proces je obilježen neregularnostima, nedosljednošću rezultata, devijacijama. Mi smo zadovoljni rezultatom, ljevica je u najmanju ruku poduplala broj mandata, a SDP zajedno sa partnerima je dokazao kako smo jedina istinska mostarska priča jedinstva svih naroda i ostalih. Tim potvrđujemo svoj status istinske bosanskohercegovačke partije koja promoviše zajedništvo kao preduslov sretnijeg i bogatijeg društva, a ne podjele u društvu poput naših konkurenata koje nas vode u nove političke sukobe i blokade od kojih samo politika dobro živi. Jedno je sigurno da bismo imali još više mandata da su izbori bili pošteni, ali to je već standardni problem koji ćemo kao društvo prevazići kad shvatimo da tehnologija mora zamijeniti ljude u brojanju listića. Pragmatična međunarodna zajednica mora shvatiti da sa kradljivcima izborne volje nema pregovora, nego se nametanjem reformisanih zakona koji uključuju tehnologiju stvaraju preduslovi koji će zaštiti izbornu volju građana koja se već godinama sukcesivno krade.

Ko će biti gradonačelnik Mostara?



Preambiciozno pitanje za trenutak u kojem se još nisu prebrojali glasovi i zvanično utvrdili mandati. Čović i Izetbegović su rekli nakon izbora da treba graditi evropski Mostar, i mi se tu slažemo jer ovo što imamo danas nakon njihovih 25 godina je daleko od toga. Stoga očekujemo od svih stranaka u vijeću da podrže kandidata za gradonačelnika koji dolazi iz grupacije koja je omogućila taj proces, koja je presudom baš Evropskog suda za ljudska prava omogućila izbore. Na taj način stvaramo pretpostavke da u mandatu ispred nas, pošteno i transparentno zajedno s građanima kao partnerima otvorimo sve važne teme i probleme naše lokalne zajednice kako bi ih što efikasnije riješavali. Predugo smo vremena izgubili zbog talačke krize u kojoj su nas držali SDA/HDZ zadnjih 10 godina. Vrijeme je za politički i ekonomski preokret u kojem imamo obavezu da pokrenemo grad koji je po svojim resursima daleko ispred stanja u kojem se danas nalazimo.

R.D. (Klix.ba)