Andrej Plenković: Ovi grozni protesti u Sarajevu pokazuju da je Pelješki most nužnost za Hrvatsku

Andrej Plenković, premijer Hrvatske, govorio je na otvaranju Pelješkog mosta i tom prilikom se prisjetio i problema s BiH.

Tad je BiH pokušala blokirati izgradnju ovog mosta, a Plenković se osvrnup i na protesta u Sarajevu.

“Jučerašnji događaji u Sarajevu, da stvari varatim na pravu politiku, s ovim neprihvatljivim, groznim protestima u Sarajevu, pa čak i prijetećim prema visokom predstavniku, pokuzuju da je nama most nužan, nije luskuz. On je Hrvatskoj nužnost”, rekao je Plenković.

Prisjećajući se svih prepreka s kojima su se tada susretali na međunarodnim nivoima, a posebno u odnosu s BiH kazao je da su se suočili problemom i odlučili argumentirati svoje stajalište.

“U dva, tri tjedna napravili smo dokument pod nazivom ‘Road Connection to South Dalmatia’. Na 13 stranica napisali smo sve što je bitno. Danima smo sjedili do ponoći, do jedan, dva sata, koliko god je trebalo i šutjeli o tome”, prisjetio se Plenković koji je zatim napisao pismo Jean-Claude Junckeru te prvi puta otkrio kako mu je Juncker tada odgovorio riječima “OK, 357 miliona eura je tu”.

“Nikad ništa ne ide ‘kao po loju'”, naglasio je premijer. “Ovaj projekt je oličenje onoga što je Hrvatska danas u odnosu na ono što je nekada htjela biti”.

