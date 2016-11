Andrej Nkolaidis : Slike Detroita pokazuju da je Trump moguć (Video)

Ovo će biti loše. Iznimno loše.Prije deset dana izgledalo je da je Trump kandidat bez šansi.Onda je FBI objavio da ponovo otvara istragu o mailovima i privatnom serveru Hillary Clinton.To je bila time bomb koja je raznijela – do tada se činilo: trijumfalnu – kampanju Clintonove.

Piše : Andrej Nikolaidis (Žurnal)

Tajming je sve. Da FBI prije nekoliko mjeseci nije zatvorio istragu, demokrate bi imale priliku da na izbore idu sa Sandersom, Bidenom, bilo kim samo ne Hillary. Čak i da je Hillary ostala njihov kandidat, činjenica da FBI protiv nje vodi istragu ne bi njenim izgledima da bude izabrana naudila ni približno koliko informacija da je istraga ponovo otvorena, na deset dana od izbora. Ponovno otvaranje istrage glasač će protumačiti kao: kriva je. I ne samo to: htjeli su zataškati, ali je toliko kriva da je to bilo nemoguće prikriti.

SMRTONOSNA DOZA RETARDACIJE

Ovog sam oktobra bio prilično dokon, pa sam uredno pratio kako su CNN i FOX praktikovali takozvano slobodno i profesionalno novinarstvo. Nisam primio nikakve pare od ambasada, niti od fondacija, pa da pratim naše medije i njihov rad upoređujem sa imaginarnim „standardima izvještavanja“ za koje se može reći jedino ono što je Gandhi odgovorio kada su ga pitali šta misli o zapadnoj demokratiji: „To je odlična ideja“.

Nakon mjesec dana izlaganja smrtonosnoj dozi retardacije na Foxu i CNN-u, reći ću vam ovo: znate one bajke – to kod njih ne može, tamo ipak postoje neka pravila, ovo ima samo kod nas…

E pa: ne, i tamo može, ne, nema pravila i ne, nije tačno da to ima samo kod nas.

To što rade CNN i Fox je sprdnja od novinarstva, direktna negacija ideološkog konstrukta o važnosti slobodne štampe.

To nije novinarstvo, nije čak ni navijanje – nego aktivno učešće u kampanji. U novinarskom smislu, ono što objavljuju CNN i Fox ima istu vrijednost kao postovi na zvaničnim sajtovima Clintonove i Trumpa.

Elem, Hillary stoji tako loše da jutros, drugi je novembar, CNN piše kako ona „ima samo sedam dana da glasače ponovo ubijedi da je Trump neprihvatljiv“.

Čitaj: još manje prihvatljiv od nje. Jer ovi američki predsjednički izbori su, to je odavno jasno, situacija u kojoj finale Lige šampiona igraju Pofalićki-Igman Ilidža ili Dečić-Crvena stijena.

Oba su tima božemesačuvaj, pobijediće manje očajan, a jedino što je bitno je odgovor na pitanje: koliko čudotvorne korupcije je bilo potrebno da oni stignu u finale?

Što nas dovodi do pitanja: nije li očito da je američki politički sistem u teškoj krizi ako dvije velike partije nisu u stanju proizvesti kandidate više popularne i manje neprihvatljive od Clintonove i Trumpa? Zašto ubjedljivo najprogresivnije, najhrabrije kandidatkinje, Jill Stein, nema u mainstream medijima? Kako je moguće da u svim anketama najbolji (u samoproklamovanim parametrima liberalne demokratije) kandidat stoji najlošije?

Michael Moore kaže da će, bude li izabran, Donald Trump biti posljednji američki predsjednik. Pojašnjava da pod tim misli da Amerika nakon njega neće biti zemlja kakvu danas znamo.

Tu je u pravu. Nakon Trumpa, Amerika će biti zemlja nalik Rusiji, Poljskoj i Mađarskoj. Viktor Orban je svojevremeno objasnio da on vjeruje u „neliberalnu demokratiju“. Trump je upravo to: posterboy američke neliberalne demokratije.

Ali Trump je simptom bolesti, ne njen uzrok. Nije Trump proizveo sistem, nego je sistem proizveo njega. Trump, valja razumjeti, nije borac protiv sistema, kakvim se predstavlja, pa to je više nego smiješno. Sistem će i sa Trumpom, svojim čedom, opstati – još kako. Donald je sistem koliko je to i Hillary. Najgore će, kao i uvijek, proći oni najugroženiji. Cijenu će, za početak, platiti imigranti i muslimani. Pobijedi li Trump, to će biti korak od sedam milja u fašizaciji američkog društva. Za ime božije, taj čovjek je kandidat kojega srčano podržava Vojislav Šešelj.

OVO ĆE BITI IZNIMNO LOŠE

Sva mizerija američke liberalne, kvazilijeve inteligencije sabrana je ne toliko u onome što je Moore u klipovima koje ste vidjeli rekao, koliko u onome što nije rekao.

Jeste, kaže on, sistem je iznevjerio ljude, ostavio ih bez posla, bez budućnosti. Jeste, ljudi su s pravom bijesni na sistem.

Jeste, najmanje 66 posto working class bijelaca u Americi glasaće za Trumpa. Jeste, ti ljudi Trumpa vide kao sredstvo osvete. Jeste, Trump je jedini kandidat koji je Fordu i velikim kompanijama iz Detroita zaprijetio da će im, usude li se zatvoriti još fabrika u Mičigenu, prenesu li još proizvodnih pogona u Meksiko, nabiti takve poreze da će im poslovanje postati nemoguće. Ali Moore ne kaže zašto to nije zaprijetila Hillary? Ali Moore ne kaže zašto to čime prijeti Trump nije učinio Obama? Nego je Detroit tokom njegovih mandata postao spržena zemlja, postapokaliptični grad. Pogledajte na internetu fotografije Detroita danas i postaće vam jasno zašto je Trump moguć.

I šta Moore predlaže da ljudi sada učine? Da ipak glasaju za Hillary, da daju sistemu još jednu šansu.

Pobijedi li Trump, on će biti istinska Obamina politička zaostavština. U osam godina njegovog predsjednikovanja Amerika je, od zemlje koja je po prvi put u svojoj istoriji izabrala „crnog predsjednika“, postala zemlja koja je izabrala fašističkog klovna.

Biće loše, iznimno loše.

A onda će postati još gore.