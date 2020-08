Andrej Nikolaidis: Pobijedili su Vučić i crkva, Abazović je samo njihovo sredstvo, slijedi crni scenario

Crnogorski književnik i politički analitičar Andrej Nikolaidis nije optimističan za budućnost svoje zemlje nakon jučerašnjih izbora i pobjede opozicije. U razgovoru za Klix.ba on kaže kako slijedi crni scenario za Crnu Goru te da je Dritan Abazović samo sredstvo u rukama Aleksandra Vučića.

“Ultra desni front je dobio deset posto više nego im je davala ijedna anketa. Izlaznost u Crnoj Gori je uvijek ogromna i nije ona presudila. Presudio je upliv Srbije. Pokazao se ogroman utjecaj Srpske pravoslavne crkve, kao i činjenica koja je svakom jasna da Đukanović poslije 30 godina treba da ide”, kaže Nikolaidis.



Okoštala vlast napravila je neke početničke greške i izgubili su što naravno nije nikakav problem jer su oni trebali da idu odavno, dodaje on, ali situacija koju sad imamo je grozna.

“Imamo pobjedu Vučića i vatromete u Banja Luci i Beogradu. Tamo gdje su vatrometi treba potražiti prave pobjednike izbora”, kaže on.



On nastavlja kako Dritan Abazović pravi tz. crno-zelenu koaliciju što je fenomen na nivou Evrope.



“Njegova URA je članica Evropskih zelenih, njegova retorička namjera je da demokratizuje Crnu Goru i zbog toga neće nikako sa Đukanovićem jer je to uslov demokratizacije. I on sada da bi napravio demokratsku i evropsku Crnu Goru će koalirati sa crnima, klerofašistima, sa Demokratskim frontom. To je inovacija na nivou čitave Evrope”, kaže Nikolaidis.



Abazović je samo sredstvo za Vučićevo preuzimanje Crne Gore, smatra Nikolaidis, ekspertska vlada koja bi, po Abazovićevom scenariju bila formirana, brzo će biti razbijena.



“Dalje krunjenje biračkog tijela DPS-a najmanje će uzeti Abazovićeva URA, najviše Demokratski front i Demokrate. Vrlo skoro će Demokratski foront i Demokrate uzeti vlast bez URA-e te će Vučić i Anfilohije ostvariti kontrolu nad Crnom Gorom i moći ćemo se pozdraviti s evropskom perspektivom, demokratijom, NATO-om i opće nezavisnom Crnom Gorom. To će se desiti, sve ostalo su priče i pričice”, zaključio je za Klix.ba Andrej Nikolaidis.

(Klix)