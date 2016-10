Andrej Nikolaidis o izborima u Crnoj Gori: Ovo je historijsko ne Rusiji!

Pobjeda Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića u Crnoj Gori, bez obzira na nastojanja pojedinih analitičara da je minimiziraju ili čak ospore, kao i izvjesno formiranje nove DPS-ove vlade, važna su poruka ne samo za zvanično Cetinje već i region, a prije svega Bosnu i Hercegovinu. Iz više razloga.

Ruska orbita

Izborni rezultat u Crnoj Gori predstavlja prilično jasnu pobjedu prozapadne orijentacije, i to uprkos golemim resursima upregnutim izvana kako bi se ta susjedna zemlja, umjesto prema Zapadu, kamo želi većina Crnogoraca, po svaku cijenu (ponovo) gurnula u srbijansku, odnosno orbitu Rusije, čiji pipci se uveliko šire regionom.

Ne čudi zato što su proruski mediji na IKM-u u Beogradu posljednjih sedmica otvoreno vodili, i dalje vode, kampanju za četničkog vojvodu Andriju Mandića ili pak informacija koja je plasirana, pa naprasno povučena, da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Rusiji dogovarao “uniju Srbije i Crne Gore” u slučaju pobjede proruske opcije!

Na koncu, da snage koje imaju otvorene aspiracije prema Podgorici nisu nimalo naivne, govori i u posljednji tren osujećena operacija “Malog Legije” i njegovih komandosa koji su, prema zvaničnim izvorima, imali namjeru da izazovu haos u toj zemlji, ali su pohapšeni.

Ugledni crnogorski književnik, rođeni Sarajlija, Andrej Nikolaidis kaže u izjavi za “Avaz” da su protekli izbori bili referendum za EU i NATO.

– Ovo je istorijsko ne Rusiji. Ono što je fascinantno jeste da je Đukanovićeva opcija koja je vodila vrlo prozapadnu politiku i suprotstavila se direktno Rusiji koja je na ovim izborima imala svog favorita, jer je “Jedinstvena Rusija” i zvanično podržala Demokratski front (DF), a podržali su ga i na svaki drugi način (što dozvoljeno, a što nedozvoljeno), ta opcija je, dakle, suvereno pobijedila. Nakon 1948. godine ovdje nije vođena takva antiruska kampanja – komentira Nikolaidis.

Da je Crna Gora odustala od ulaska u NATO, smatra Nikolaidis, to bi značilo ne i za ulazak u EU.

– To bi bio dramatičan zaokret i Crna Gora bi bila na korak da prestaje biti dio zapadne civilizacije i da se vraća u vizantijski mrak – dodao je.

Andrija i Ratko

Draško Đuranović, glavni i odgovorni urednik podgoričke “Pobjede”, ističe da rezultati izbora u Crnoj Gori predstavljaju veliku pobjedu prozapadne opcije u Crnoj Gori. Vjeruje da su poslije ovog osujećeni i planovi prodora šireg ruskog interesa na region.

– Slijedeći programska opredjeljenja partija, u novom sazivu parlamenta Crne Gore imate 48 poslanika koji su za NATO. To je većina od 60 posto. Ovo je ključna poruka izbora. Mnogo važnija od toga da li će Đukanović dobiti mandat, a hoće. Pobjeda je važna i za regiju. Ne zbog toga što je Crna Gora važna kao mala sredina, već zbog toga što su se ovdje prelamala dva interesa. Jedan prozapadni, a drugi vrlo jasno izražen u ambicijama Moskve da zadrži ovdje interesnu zonu – kaže Đuranović za “Avaz”.

Nadalje, prema mišljenju Nikolaidisa, rezultati izbora imaju i veliki utjecaj na ostatak regiona:

– Da li bi Dodikova situacija bila bolja da je u Crnoj Gori na vlasti proruska opcija. On bi se u tom slučaju naslanjao na državu koja je proruska kolonija! To je ujedno i razlog zašto je van svake sumnje da će manjinske partije ući u koaliciju s Đukanovićem. Jer, šanse da Bošnjaci uđu u vladu Andrije Mandića neznatno su veće nego da uđu u vladu Ratka Mladića – smatra on.

Dešavanja u Podgorici moraju biti ozbiljno upozorenje i najvišim zvaničnicima u našoj zemlji. Priča o destabilizaciji prilika u ovom dijelu Evrope očito nije nimalo naivna, a još manje slučajna. Zato ono što se zove euroatlantski put BiH mora prestati biti dio uobičajene političke retorike koja ništa ne znači i postati prioritetan kurs, očito jedini spasonosan za našu državu.

Kraj velikosrpskog projekta

– Mi ćemo uskoro ući u NATO i to je za velikosrpski nacionalizam u Crnoj Gori “Game over”. Zato je bilo ovoliko napeto. To je smrtna presuda za velikosrpski projekt. Kraj tog projekta nije bila nezavisnost Crne Gore, jer to može biti poništeno, kraj velikosrpskog projekta je ulazak u NATO. Nakon toga trajno nestaje mogućnost da se Crna Gora vrati u zonu utjecaja Srbije i Rusije – zaključio je Nikolaidis.

Faruk Vele (Avaz)