Analiza podgoričke “Pobjede” : Bidenov obračun sa „Srpskim svetom“

Najznačajniji učinci posjete predsjednika SAD Evropi su najavljeno kažnjavanje svake vrste izvrtanja istine i širenje raznih lažnih tvrdnji o propasti NATO i SAD te da će njihovo mjesto zauzeti Rusija, a za region je posebno bitna zabrana prekrajanja granica, ali i strogo sankcionisanje svakog etnonacionalizma i fašizma. Analitičari za Pobjedu komentarišu da je najvažnije da će se kažnjavati usporavanje i osporavanje procesa izgradnje mira, a to je u našem slučaju raspirivanje nacinalističkih tenzija i razgradnja postojećih entiteta i država.

– Ova Bajdenova posjeta je prilika za formalno javno saopštavanje da je postignut dogovor o jačanju partnerstva NATO-a, EU i Amerike, to je novina ne samo u pitanjima bezbjednosti i odbrane nego i u pitanjima za odbranu vrijednosti, odnosno, demokratije. To podrazumijeva da će se sarađivati na političkom, ekonomskom i svakom planu suzbijanja rasizma, neofašizma i etnonacionalizma koji su zahvatili i Ameriku i Evropu, a u ovom slučaju to je najvažnije za Balkan, ali i Crnu Goru i Srbiju – kaže Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, za Pobjedu – na naše pitanje što povratak SAD na Balkan znači za Crnu Goru, nacionalizam i ,,Srpski svet“.

Govoreći o tome kako je propao plan zvani Donald Tramp i da je samo odvojio Ameriku od evropskih saveznika, novinar Jakša Šćekić ocjenjuje za Pobjedu: da su posjeta Bajdena Evropi i razgovori u NATO i G7 dokazi da se Amerika ponovo vezuje sa svojim tradicionalnim saveznicima.

On navodi i da je susret Bajden – Putin pokazao da Amerika razgovara sa Rusijom u ime Evrope.

– Ova promjena i dolazak Bajdena na ovaj način mnogima se neće dopasti u Srbiji jer su smatrali da će Tramp zbog svog izolacionizma smanjiti ulogu Amerike u Evropi, a samim tim i u rješavanju kosovskog problema. Međutim, ne, Amerika se ponovo vraća na velika vrata i ono što je potpredsjednica Haris rekla svaki događaj i u svijetu od sada interesuje i Ameriku – kaže Šćekić.

Kažnjavanje

Jedan od učinaka Bajdenove posjete biće i kažnjavanje svih onih koji krše i verbalno izvrću sve ono što je potpisano od dokumenata, a sada šire neistine šta se u tim dokumentima zaista nalazi.

– Prethodno saopštena uredba o kažnjavanju političara i istaknutih ljudi Zapadnog Balkana predviđa širok spektar djela koji će biti kažnjivi – kaže Janjić.

On ističe da se tu neće naći samo korupcija, trgovina, finansiranje terorizma za šta su neki ljudi već bili kažnjavani.

-Nije samo riječ o djelu narušavanja pojedinih principa i interesa SAD kao što je već kažnjen Dodik i mnogi – to je sada prošireno i svim rezolucijama koje se tiču ovog prostora, a uključena je i Rezolucija 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. To je jako važno, jer ovdje je stvorena predstava da samo Rusi i Kinezi brane Rezoluciju 1244. To nije tačno jer Rusi i Kinezi svojim vetom sprečavaju promjenu Rezolucije 1244 nekom novom rezolucijom, ali Rusija je itekako blokira što se tiče primjene – objašnjava Janjić i navodi konkretan primjer koji će biti sankcionisan.

– Ko god bude dalje tvrdio da na Kosovo okupirano, a to je suprotno Kumanovskom sporazumu i Rezoluciji 1244 – jer su međunarodne vojne snage na Kosovu sa saglasnošću Beograda i odlukom međunarodnih organa – taj podliježe sankcijama. To se često čuje i u Crnoj Gori- prosrpsko krilo tvrdi da se radi o okupaciji. Najvažnije je da će se kažnjavati usporavanje i osporavanje procesa izgradnje mira, a to je u našem slučaju nacionalizam i razgradnja postojećih entiteta i država – zaključuje Janjić.

NATO zaštita

Posebno interesantan detalj sa samita NATO je i Bajdenova poruka da je član 5 povelje Alijanse ,,sveta obaveza“, na šta je predsjednik Crne Gore tvitovao da je to veliki povratak prijatelja i partnera saveznicima.

Šćekić zaključuje da Crna Gora sada treba samo da pritisne gas što se tiče članstva u EU, jer je u odličnoj situaciji: ima otvorena sva poglavlja, samo treba da se primijeni nova tehnologija klastera i da polako završava klastere.

– Očigledno je iz hiljadu i jednog razloga da će sada uz partnerstvo sa SAD Srbiju staviti na sporedan kolosijek. I to je velika šansa Crne Gore da bude prva članica sa ovih prostora koja će ući u EU – ocjenjuje Šćekić.

Sumirajući baš taj dio Bajdenove poruke, Janjić navodi da je on bio zanemaren od strane izvršne vlasti u Crnoj Gori iako se tiče svake članice – to je obaveza intervenisanja u slučaju da je neka od članica ugrožena spoljnim opasnostima.

– Prije oko dvije nedjelje NATO je javno saopštio da je Crna Gora stabilna bez obzira na ove političke promjene, da unutrašnja bezbjednost nije ugrožena – ali je činjenica da takvo saopštenje slijedi poslije procjena i vrlo ozbiljnih usaglašavanja. Dakle, sasvim je normalno da je Crna Gora jedna od tema eventualno čak i da se i razmatra neka neposrednija pomoć – navodi Janjić.

Nacionalizam zamjenjuje teze

Na pitanje da li će nacionalizam u Srbiji koji se neometano preliva na Crnu Goru malo splasnuti, Šćekić odgovara odrično.

-Gledao sam neke predstavnike DF-a koji se izvinjavaju srpskoj naciji zbog Deklaracije o Srebrenici. Kada je riječ o Srebrenici i svim deklaracijama i odlukama međunarodnog suda, srpski nacionalisti to namjerno predstavljaju kao da je to osuda cjelokupne srpske nacije – i to rade iz političkih razloga. Osuda za genocid za Srebrenicu je individualna krivica, ali oni to zaokreću u kolektivnu krivicu i ljudi u Srbiji misle da je osuđena cjelokupna srpska nacija a ne samo Mladić i Karadžić-kaže Šćekić.

NATO ostaje jak što jača i region

– Otpale su sve spekulacije kako će se raspasti NATO, kako će SAD biti oduzeta vazdušna baza pa data Rusiji koje su promovisane i u medijima i kod političara u Crnoj Gori i u Srbiji. Od toga nema ništa i to je jasno saopšteno na sastanku trilaterale lideri Srbije, BiH i Turske. Poslata je poruka da će Turska raditi na jačanju evroatlantske budućnosti BiH. Dakle, kad sve saberemo direktno i indirektno se tiče Crne Gore – što je NATO stabilniji, stabilnija je i Crna Gora – kaže Janjić.

