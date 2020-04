Analiza međunarodne grupe naučnika : Postoje tri varijante novog korona virusa

e

Međunarodna skupina naučnika, pod vodstvom Petera Forstera sa Univerziteta Cambridge, rekonstruirala je u časopisu Proceeding of the National Academy of Sciences (PNAS) ranu evoluciju virusa SARS-CoV-2 te zaključila da postoje tri glavne varijante novog korona virusa: A, B i C.

Kako se navodi, do tog zaključka naučnici su došli analizom genoma korona virusa uzetih iz uzoraka 160 pacijenata iz cijelog svijeta u razdoblju između 24. decembra 2019. i 4. marta ove godine.

Varijanta A genetski je najsličnija korona virusima nađenim kod šišmiša i pangolina ili ljuskavaca.

Ta se varijanta smatra “korijenom epidemije Covida-19”, ali nije bila prevladavajuća u Wuhanu, centru nove bolesti.

Varijanta C još nije mutirala

Veliki broj slučajeva korona virusa varijante A pronađen je kod pacijenata iz SAD-a i Australije.

U Wuhanu je kod pacijenata dominirala varijanta B, koja se razvila iz varijante A (mutacijom dva gena).

Varijanta B prevladava kod pacijenata u istočnoj Aziji.

Varijanta C je glavni evropski tip, koji je prisutan kod ranih bolesnika iz Francuske, Italije, Švedske i Engleske.

Ta varijanta koronavirusa “kćerka” je varijante B te je zapažena kod pacijenata u Hong Kongu, Južnoj Koreji i Singapuru, odakle se proširila do Evrope.

“Većina slučajeva iz Wuhana su B varijanta, iz koje se kasnije razvila varijanta C te proširila na početku kroz Singapur”, rekao je Forster za Daily Mail.

Forster smatra da varijanta C nije mutirala, ali naglašava da to ipak treba uzeti s oprezom, jer se takvo razmišljanje zasniva na malom uzorku.

Analiza britanskih naučnika u PNAS-u također sugerira da je jedan od najranijih proboja virusa SARS-CoV-2 u Italiju došao kroz prvu dokumentiranu njemačku infekciju 27. januara te da je još jedan rani italijanski put infekcije povezan s klasterom pacijenata u Singapuru.

U New Yorku ‘kružio’ u februaru

Dok je varijanta C dominirala u Evropi prvih sedmica širenja Covida-19, novije analize Forsterovog tima pokazuju da se Starim kontinentom sada sve brže širi varijanta B.

Forsterov tim analizirao je 1.000 uzoraka uzetih do kraja marta, ali ta studija još nije prošla recenziju.

No, preliminarni rezultati ukazuju na to da varijanta B sada dominira u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Belgiji i Nizozemskoj.

Istodobno, New York Times prenosi istraživanje genetičara Harma van Bakela sa Medicinskog fakulteta Icahn, koje pokazuje da je korona virus počeo kružiti New Yorkom sredinom februara, sedmicama prije nego što je potvrđen prvi slučaj, te da su ga putnici većinom donijeli iz Evrope.

(Kliker.info-AJB)