Analiza IFIMES-a : Najbrutalniji napad na istinu o Holokaustu u režiji Dodika i Čovića

Dvije vladajuće političke partije u Bosni i Hercegovini, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZBiH), koje pretendiraju da zastupaju interese srpskog i hrvatskog naroda u BiH u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine su predložili zaključke i izglasali odluku o ukidanju bosanskohercegovačkog Zakona[2] o negiranju Holokausta i genocida. Navedena odluka ide na usaglašavanje na Kolegij Doma naroda i tamo vjerovatno neće biti usvojena.

Tada se prijedlog zaključaka ponovo vraća na glasanje u Dom naroda BiH. Da bi zaključci bili usvojeni, mora ih podržati natpolovična većina delegata, s tim da dvije trećine iz jednog entiteta ne smiju biti protiv. Iz Republike Srpske je osigurana većina, jer je za zaključke glasalo svih pet delegata. Međutim, kada je u pitanju Federacija BiH, situacija je drugačija. Ukoliko na narednoj sjednici bude prisutan i delegat Bariša Čolak, to znači da će HDZBiH imati četiri delegata koji će glasati za zaključke, što je više od 1/3 (ukupno deset) delegata iz Federacije BiH i time će Zakon o negiranju Holokausta i genocida definitivno biti usvojen. Zakon[3] izričito zabranjuje negiranje dvije međunarodne pravne stečevine, odnosno negiranje presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY-MKSJ) i zabranjuje negiranje Nürnberških[4] presuda protiv nacista.

Iako su u ponuđenim parlamentarnim zaključcima za ukidanje, delegati SNSD-a i HDZ-a, pokušali „obrazložiti“ razloge za ukidanje, niti u jednoj tački se nisu osvrnuli na ukidanje dijela zakona koji glasi: „Ko javno odobri, porekne, grubo umanji ili pokuša opravdati zločin genocida, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin utvrđen pravosnažnom presudom u skladu s Poveljom Međunarodnog vojnog suda pridruženom uz Londonski sporazum od 8. avgusta 1945. ili Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog krivičnog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, a usmjereno je protiv grupe osoba ili člana grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, i to na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv takve grupe osoba ili člana takve grupe, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina“. Radi se o smišljenoj, unaprijed planiranoj akciji evropskih desničarskih konzervativnih i profašističkih stranaka, koje se okupljaju oko tzv. manifesta “Unije evropskih patriota“ i djeluju preko Milorada Dodika, predsjednika SNSD i Dragana Čovića, predsjednika HDZBiH. Tražiti i glasati u Parlamentu jedne države za ukidanje zakona, koji se odnosi na negiranje presuda za počinjeni Holokaust je najbrutalniji napad na istinu o Holokaustu u 21. stoljeću.



Šta u budućnosti znači ova akcija navedenih političkih partija i u čije se ime pokreću brutalne akcije usmjerene na same temelje Holokausta i protiv presuda ICTY?



Ukoliko bi uspjeli u svojoj namjeri u Parlamentu BiH to bi bio poziv i dokaz za sve svjetske negatore Holokausta, da je i dalje poželjno i moguće negirati Holokaust i zakone, kojima se zabranjuje negiranje Holokausta. Ali već sada i mogućnost, da se zakoni o negiranju Holokausta mogu pravno srušiti i osporavati pred državnim institucijama odnosno svjetskim parlamentima kao najvišim zakonodavnim instancama izazvalo je osudu i akcije međunarodne zajednice.



Negiranje zakona, koji štiti najviše međunarodne vrijednosti, kao što su Nürnberške presude i sve druge presude protiv nacista, ali i presude ICTY je trenutni odraz političkog stanja u EU gdje se pod patronatom Viktora Orbana (Fidesz) i uz pomoć Rusije okupljaju sve političke opcije skrajnje desne političke orijentacije počevši od profašističkih grupacija iz Austrije, Italije, Španije, Poljske, Francuske, Nizozemske do slovenačkog premijera Janeza Janše (SDS/EPP) i pojedinih lidera država Zapadnog Balkana. Radi se o poraženim ideologijama iz Drugog svjetskog rata, ali i poraženim fašističkim politikama Slobodana Miloševića (SPS) i Franje Tuđmana (HDZ), koji su presudama haaškog suda označeni kao nosioci zločinačkih projekata.



Na sceni su poražene evropske fašističke i profašističke velikodržavne politike, koje se trenutno ujedinjuju i preko SNSD, kao nosioca politike Radovana Karadžića (SDS) i Slobodana Miloševića te HDZ-a kao izvornog nositelja Tuđmanovog velikodržavnog projekta i žele potkopati temelje međunarodnog prava odnosno stečevine međunarodnih sudova, koji su presudili fašističke politike, koje su počinile Holokaust u Evropi i genocid u Bosni i Hercegovini.



Da li će Bosna i Hercegovina biti država iz koje će se moći slobodno i nekažnjeno negirati Holokaust, pored negiranja genocida i drugih zločina utvrđenih presudama ICTY?



U analizi IFIMES-a iz februara 2019.godine „Uvod u nova negiranja Holokausta i pravni i historijski revizionizam[5]“ smo upozorili da je formiranje kontraverznih međunarodnih komisija Vlade entiteta Republika Srpska (BiH) za utvrđivanje historijskih činjenica za Srebrenicu i Sarajevo predstavljaju najavu novog talasa negiranja Holokausta i pravni i historijski revizionizam. Upozorili smo, da je pet svjetskih istraživanja dokazalo neviđenu eskalaciju antisemitizma i negiranje Holokausta i izraelska vlada je tada pozvala svjetske vlade da hitno pristupe iskorjenjivanju antisemitizma iz svojih društava i da zauzmu čvrsta i jasna stajališta prema javno izraženoj mržnji usmjerenoj prema Jevrejima.

Tada smo ustvrdili da učešće jevrejskih profesora Gideona Greifa i Raphaela Israelija u navedenim komisijama za nepriznavanje međunarodnih pravosnažnih presuda i pokušajima negiranja počinjenog genocida u Srebrenici otvara prostor negatorima Holokausta i zagovornicima antisemitizma u Evropi i svijetu da na isti i/ili sličan način pokušaju ili nastave osporavanje Holokausta odnosno osnuju kontraverzne međunarodne komisije po istom modelu. To se već nakon dvije godine obistinilo upravo u Parlamentu BiH u kojem Milorad Dodik i (SNSD) i Dragan Čović (HDZBiH) putem svojih delegata u Parlamentu BiH (Dušanka Majkić, Sredoje Nović, Lazar Prodanović, Nikola Špirić, Mladen Bosić, Dragan Čović, Marina Pendeš, Lidija Brdara) traže ukidanje Zakona o negiranju genocida, ali i Holokausta.

Također, potvrda naših analiza, da dolazi do eskalacije negiranja Holokausta je i sporazum iz oktobra 2020.godine o pokretanju Dijaloga između SAD i Njemačke o Holokaustu, kada su Vlade dvije zemlje najavile početak dijaloga SAD i Njemačke o Holokaustu čiji je cilj da se preokrene trend antisemitizma, koji je u porastu tokom pandemije korona virusa, u svjetlu naglog porasta političkog populizma širom Evrope i u Sjedinjenim Državama. U istom mjesecu kada je postignut sporazum, Facebook je zabranio negiranje Holokausta uz opasku da je odluka „podržana dobro dokumentiranim porastom antisemitizma na globalnom nivou i alarmantnim nivoom neznanja o Holokaustu, posebno među mladima“. Isto tako treba istaći, da je presudom Evropskog suda za ljudska prava (ECHR) u Strasbourgu u slučaju Udo Pastörs[6], bivšeg pokrajinskog zastupnika njemačke neonacističke stranke NPD, negiranje Holokausta ne spada pod kategoriju slobode izražavanja, koja je zajamčena Evropskom poveljom o ljudskim pravima.



Dok cijeli svijet preduzima mjere na suzbijanju negiranja Holokausta, glasanje Dodikovih i Čovićevih delegata u Parlamentu BiH je dokaz, da se nasljednice i sljedbenice poraženih fašističkih, velikodržavnih i nacionalističkih politika ne ustručavaju i na najbrutalnije akcije kako bi udarili na temelje istine o Holokaustu.



Analitičari upozoravaju, da je upravo angažiranje izraelskih profesora Greifa i Israelija u kontroverznim međunarodnim komisijama za Srebrenicu i Sarajevo, koje je formirao Milorad Dodik i podržao Dragan Čović imao za cilj podjelu u okviru jevrejskog društva kako bi se na lakši i jednostavniji način pristupilo svjetskom problematiziranju Holokausta, jer su izraelski profesori učestvovali u negiranju presuda ICTY što je bila izvrsna šansa i prilika da negatori Holokausta krenu negirati presude Nürnberškog suda kao odgovor na jevrejsko (Greif i Israeli) negiranje pravne stečevine ICTY. Iako su projektanti očekivali negiranje Holokausta od strane žrtava genocida iz BiH zbog učestvovanje izraelskih profesora Greifa i Israelija u fantomskim Dodikovim komisijama, analitičari su upozoravali, da će se desiti upravo ono što je i bio cilj profašističkih snaga u EU, u Parlamentu države BiH, države koja ima teško iskustvo genocida, izglasati ukidanje Zakona o negiranju Holokausta i genocida i to zahvaljujući sljedbenicima politike Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Franje Tuđmana, Jadranka Prlića i drugih. Ostat će zabilježen nastup Menachema Rosensafta, izvršnog potpredsjednika Svjetskog jevrejskog kongresa (WJC), koji je u potpunosti odbacio zaključke konačnog izvještaja Dodikove međunarodne komisije za Srebrenicu i Sarajevo predvođene izraelskim profesorom Gideonom Greifom, nazivajući sadržaj izvještaja „sramotnim“. Njemački savezni predsjednik Frank-Walter Steinmeier[7] ispravno je postupio kada je odlučio, da nakon niza prosvjeda, preispita svoju odluku o dodjeli njemačkog priznanja izraelskom profesoru Gideonu Greifu.



Postojeća situacija traži hitnu reakciju i saglasili bi se sa Deborah Lipstadt, profesoricom moderne jevrejske historije i studija Holokausta, koja je rekla: „I što je najvažnije, istina i činjenice su pod napadom. Pred nama je velik posao, velik zadatak i velik izazov. Vrijeme za borbu je kratko, moramo da djelujemo sada, hitno, kasnije će biti prekasno[8].“



Hrvatska preko Poljske uz podršku Francuske izmišlja opasnosti i prijetnje iz BiH



Šta je pozadina podrške Dragana Čovića i hrvatskih parlamentaraca (HDZBiH) u Parlamentu BiH o ukidanju Zakona o negiranju Holokausta i genocida?



Iako su dva velikodržavna koncepta osnova povezivanja politika Dodika i Čovića u Bosni i Hercegovini, analitičari upozoravaju, da je osnova za povezivanje Dodika i Čovića njegovanje fašističkih ideja, glorifikacija i reafirmacija fašističkih pokreta, tvorevina i osoba iz perioda Drugog svjetskog rata, Nezavisne države Hrvatske (NDH), ali i Draže Mihailovića i Milana Nedića, koji je skoro u potpunosti istrijebio Jevreje u Srbiji. Pored logora Jasenovac i NDH-ovskih logora smrti za desetine hiljade Jevreja, od 16.700 Jevreja u Srbiji i Banatu, 15.000 je ubijeno. Već u avgustu 1942.godine njemački general Alexander von Löhr Srbiju je proglasio „Judenfrei“ (nacistički izraz za područje očišćeno od Jevreja). Kada se zna šta je presudio sud u Den Haagu uključujući i genocid u Srebrenici i Udruženi zločinački poduhvat (UZP) na čelu kojih su bili Milošević i Tuđman sasvim je jasno otkuda se pojavljuju Dodik i Čović kao egzekutori politika negiranja Holokausta i genocida.

Iznenađuje uloga poljske sigurnosno-obavještajne agencije (ABW) prilikom posjete Dodika, Čovića i drugih negatora Holokausta logoru u Auschwitzu[9]. ABW je postala tijesan saradnik hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije (SOA) gdje se po svemu sudeći izmišljaju tzv. islamske opasnosti odnosno prijetnje i distribuiraju po EU i pokušavaju radikalizirati stanje u obavještajnim zajednicama EU i šire. Obavještajni koledž[10] EU, koji je pod utjecajem i nadzorom Francuske koristi se, da se plasiraju neistine i poluistine o Bosni i Hercegovini. Hrvatska SOA je učestvovala u sklapanju posla kupovine 12 rabljenih višenamjenskih borbenih aviona Dassault Rafale od Francuske. Hrvatska se pokušava pozicionirati kao igrač Francuske, bez SAD i Velike Britanije, ali i bez Njemačke.

Hrvatska se pozicionira i kao partner Rusije. Ovakav odnos Hrvatske nije samo dio zvanične politike Hrvatske, nego je uvjetovan i statusom direktora SOA Daniela Markića, koji je francuski državljanin, rođen u Parizu 1972.godine, a po povratku u Hrvatsku devedesetih godina prošlog stoljeća uživao je zaštitu struktura bivšeg hrvatskog ministra odbrane Gojka Šuška (HDZ) i dugogodišnjeg Tuđmanovog savjetnika Ivića Pašalića (HDZ) i uz poznavanje stranih jezika bio njihov prevodilac. Upravo „Herceg-Bosanske“ veze su ključ zašto hrvatska SOA dezinformira EU i NATO obavještajnu zajednicu o stanju u Bosni i Hercegovini, jer se na ovaj način želi omogućiti stvaranje paradržave tzv. Hrvatske Republike Herceg-Bosne u državi Bosni i Hercegovini. Dragan Čović i Božo Ljubić (HDZBiH) imaju bliske veze sa direktorom hrvatske SOA Markićem. Nedavno glasanje u Parlamentu BiH protiv zakona o negiranju Holokausta i genocida u Parlamentu BiH je dio obavještajnih akcija.



Politički dogovori u i oko BiH u znaku negiranja Holokausta i pravnih stečevina međunarodnih sudova u Nürnbergu i Den Haagu.



Trenutni politički dogovori/pregovori u Bosni i Hercegovini su pokušaji tzv. međunarodne zajednice, da udovolji zahtjevima negatora Holokausta i genocida, nasljednicima poraženih politika iz Drugog svjetskog rata i krajem devedesetih godina prošlog stoljeća. Zvuči zaprepašćujuće, da se IMF obratio institucijama Bosne i Hercegovine i Centralnoj banci BiH sa pitanjima ko će vraćati uzete kredite ukoliko dođe do disolucije države BiH. To ne iznenađuje, jer je generalna direktorica IMF-a Bugarka Kristalina Georgieva, bila osumnjičena za manipuliranje podacima kao šef IMF-a, a to ukazuje na šire dimenzije režimske politike bivšeg bugarskog premijera Bojka Borisova (GERB).

Ovakvim pristupom tzv. međunarodne zajednice se pospješuje kriza u BiH i umjesto da štite unutrašnji i vanjski suverenitet BiH, oni ustupcima negatorima Holokausta i genocida pokušavaju „smiriti“ situaciju u BiH. Neprihvatljivo je, da se jedna od rijetkih svijetlih tačaka bosanskohercegovačke stvarnosti odnosno Vlada Federacije BiH na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem, a upravo u Federaciji BiH se odvija ¾ ekonomskih tokova u državi, ne zaštiti i podrži upravo od onih koji se brinu za vraćanje uzetih kredita od IMF, koji su većim dijelom uzeti od strane insolventnog entiteta Republika Srpska. Jedan od ključeva razbijanja BiH su i napadi na ekonomsko/monetarni sistem BiH gdje negatori Holokausta i genocida primjenjuju istu metodologiju prema Fadilu Novaliću kao što su primjenjivali prema Anti Markoviću, predsjedniku Saveznog izvršnog vijeća (Vlade) SFRJ ili u samim počecima izazivajući krizu Agrokomerc u urušavanju ekonomskog sistema jedne države. BiH je blokirana, a u rukama negatora Holokausta i genocida je izvršna, zakonodavna i sudska vlast. U takvim okolnostima Vlada Federacije BiH uspijeva održati BiH „u životu”.



Potrebno zaštiti Vladu Federacije BiH



Analitičari smatraju, da je potrebno da predstavnici tzv. međunarodne zajednice hitno poduzmu mjere za zaštitu Vlade Federacije BiH, a Međunarodni institut IFIMES je u ranijim analizama i prezentacijama iznio niz dokaza o raznim kriminalno-političkim- tužilačkim-obavještajnim insinuacijama i akcijama, kojima se želi srušiti Vlada Federacije BiH i najuspješniji federalni premijer od potpisivanja Washingtonskog sporazuma. Zbog toga ne iznenađuje činjenica, da Dragan Čović i HDZBiH još uvijek ne žele i blokiraju formiranje nove Vlade Federacije BiH, iako su izbori održani 2018.godine. Zbog toga je potrebno pristupiti implementiranju izbornih rezultata Općih izbora iz 2018.godine i konačno izvršiti uspostavu nove Vlade Federacije BiH.



Koliko je važno spriječiti i osujetiti buduće akcije u Parlamentu BiH, da se ne ozvaniči ukidanje Zakona o negiranju Holokausta i genocida, ništa manje nije važno kazniti i sankcionirati Milorada Dodika i Dragana Čovića zbog razbijanja Bosne i Hercegovine i negiranja Holokausta i genocida, toliko je važno zaštiti i Vladu Federacije BiH. Međunarodni pregovarači iz SAD i EU (Matthew Palmer, Gabriel Escobar i Angelina Eichhorst) se moraju očitovati i zauzeti jasan stav, da se ne može ukidati Zakon o negiranju Holokausta i genocida i rušiti ekonomski sistem države Bosne i Hercegovine i to isključivo preko Vlade Federacije BiH i blokiranjem uspostave nove Vlade FBiH na osnovu izbornih rezultata iz 2018.godine.

(Kliker.info-IFIMES)