Analiza dramatičnih događaja koji su zapanjili svijet : Washington nije spreman priznati da je na čelu Amerike bio luđak

Američki Kongres je dan nakon upada Trumpove rulje u zgradu Kapitola potvrdio pobjedu Joea Bidena na američkim predsjedničkim izborima. Sinoć ih je u tome prekinuo upad u zgradu Kongresa Trumpovih pristaša koji odbijaju prihvatiti da je Trump izgubio izbore.

Index je razgovarao s vanjskopolitičkim analitičarima koji su nam komentirali posljednja zbivanja u SAD-u.

Branimir Vidmarović, stručnjak za geopolitiku i međunarodne odnose, za Index je analizirajući događanja u Washingtonu istaknuo što sad možemo očekivati, a osvrnuo se i na reakcije iz svijeta.

“Probijanje i uništavanje u Kongresu je bilo neočekivano”

“Ovo je vrhunac Trumpove borbe za osporavanje izbora, konflikti i nezadovoljstvo njegovog biračkog tijela su bili očekivani, no probijanje i uništavanje Kongresa iznutra je bilo potpuno neočekivano. Sve izgleda kao napola pripremljena akcija jer su napadači, prosvjednici, znali što se odvija u onom trenutku u zgradi. I dobro su znali da će prekinuti bar na neko vrijeme tijek verifikacije elektorskih glasova, no ne možemo govoriti o velikoj strateškoj planiranoj akciji kao što je državni udar jer nije bilo ni ljudi, ni kapaciteta, ni promišljanja što dalje”, istaknuo je Vidmarović.

Trump je, navodi, očito izgradio vojsku sljedbenika koji su nadjačali njega samog.

“Ova akcija, ispada, frustracije i bijesa nije samo vezana uz pobjedu Joea Bidena već i uz kompletnu gospodarsku situaciju, ekonomsku stagnaciju uslijed pandemije i nezadovoljstvo mjerama za oporavak, odnosno emisija novca za stanovništvo. Da se ne radi o državnom udaru, pokazuje to što prosvjednici nisu imali zahtjeva, glasnogovornika, popis uvjeta koje bi vlada trebala ispuniti, nije bilo ultimatuma, ni pregovora. To je bio čisti kaos i anarhija, ventiliranje bijesa, iako naglašavam, jedino što je bilo logično je to što su znali u kojem trenu upasti i što se tad odvija u zgradi”, kazao je Vidmarović.

Nevjerojatno mu je da su uopće mislili da će time zaustavili verifikaciju elektorskih glasova.

“Opozivom Trumpa republikanci bi osudili i sve što je Trump radio u 4 godine”

“Zar su stvarno računali da će zauvijek odgoditi verifikaciju, no možda je netko od onih luđih, a tamo ima ludih teoretičara, netko fantazirao da će se uslijed ovog scenarija preokrenuti mišljenje Mikea Pencea i pokrenuti revoluciju iz Senata. No Mike Pence se odrekao Trumpa i rekao da nema te ovlasti i da nije moguće prekinuti verifikaciju glasova. Prema nekim neprovjerenim informacijama upravo je Pence pozvao nacionalnu gardu, vidimo da se fokus prebacio na njega. On je premješten na tajnu lokaciju, štiti se njega, upravo radi 25. amandmana, no opoziv predsjednika zbog toga što nije sposoban vršiti dužnost je sama po sebi procedura koja nije brza i zahtijeva sudjelovanje šireg kruga ljudi, zato nije brza. S druge strane ona je simbolički prejaka. Sad je dilema što učiniti”, smatra Vidmarović.

“Washington nije spreman priznati da je na čelu Amerike bio luđak”

Objašnjava kako se u slučaju da krene opoziv Trumpa time zapravo ništa ne rješava, osim što bi se tako vrlo snažno SAD i republikanci ogradili od Trumpa.

“No istovremeno na taj bi način osudili nasilje, ali i sve što je Trump radio u 4 godine i to je sad veliko pitanje za cijeli politički establišment Amerike, je li Washington spreman javno priznati da je na čelu Amerike bio luđak. Čini mi se da nije. Ulozi nisu više visoki, još je 15 dana do stupanja novog predsjednika i mislim da nije potrebno raditi takve stvari. U slučaju da se to učini onda će se Trumpova vojska birača još više radikalizirati i moglo bi biti još gorih stvari”, smatra Vidmarović.

“Sumnjiva mi je ta blaga policijska reakcija”

Pitali smo ga kako komentira reakciju policije.

“Jako mi je sumnjiva ta blaga policijska reakcija na početku pa i kasnije kad su upali u zgradu. Imam osjećaj da je netko negdje u redarstvenim strukturama odlučio pustiti ljude da se malo izdivljaju da se izbjegne još veća frustracija. Moguće da je bila naredba policiji da budu što tolerantniji prema ovima koji su upali u Kongres kako ih ne bi dodatno marginalizirali i radikalizirali već im dali 5 minuta slave. No to nikad nećemo saznati, ali moram priznati kako je sve skupa čudno jer je policija, kako se vidi u nekim kadrovima, doslovno puštala ljude da uđu na teritorij Kongresa. Da zaokružim, opcija 25. amandman postoji, nju forsiraju progresivniji demokrati i društvo koje bi htjelo vidjeti Trumpa na sudskoj klupi, no nitko od njih ne shvaća da su posljedice takvog čina veće od benefita koje to donosi”, istaknuo je Vidmarović.

Zanimalo nas je i kako komentira situaciju u Americi u odnosu na prijašnja zbivanja u ostatku svijeta i pokušaje upada prosvjednika u zgrade parlamenta, odnosno kako je svijet reagirao na zbivanja u Washingtonu.

O reakciji svijeta na SAD

“Ova nesvakidašnja situacija za Ameriku pokazuje da su mjerila, iako su okolnosti i kontekst drugačiji, dvostruka. Svaka zemlja je našla neku svoju poveznicu, indijski mediji su reagirali dosta sarkastično, Kina uspoređuje Ameriku s Hong Kongom. Ističu kako u trenu kad je u Hong Kongu bio ustanak, da su tad Amerikanci to nazivali praznikom demokracije, sada Kinezi navode neka Amerika sad to vidi kako im je doma. Rusi su pak suzdržano sarkastični, prizor ih podsjeća na Ukrajinu i preokret koji je tad od strane Zapada bio podržan kao demokratski, a sad kad je kod njih onda je veleizdaja i poziv na sud”, kazao nam je Vidmarović.

Dotaknu se i Turske koja je, navodi, sad poslala hladno ironično pismo u kojem poziva SAD da poštiva demokraciju.

“Turska vjeruje da demokracija mora prevladati. Amerikanci su sad šokirani jer svaka od tih zemalja ističe ta dvostruka mjerila koja vrijede za Ameriku. To je veliki reputacijski gubitak za Ameriku”, kazao nam je Vidmarović.

“Trump više neće pozivati na radikalne poteze”

Navodi kako je Trump ipak shvatio da ovo šteti i njegovoj političkoj budućnosti pa da je zato pozvao prosvjednike da budu mirni prema policiji.

“Ako je maštao da bi se opet kandidirao, onda je sad shvatio da se zaigrao i da je ovo kap koja je prelila čašu. Sigurno su ga u zadnjih 24 h njegovi republikanski kolege pokušali smiriti i nagovarali da preokrene retoriku. On nije priznao poraz, ali je pozvao da se prosvjednici smire, da poštuju policiju. Mislim da se više neće igrati s takvim stvarima. Policija je sad svugdje u stanju pripravnosti, u par gradova je bilo par pokušaja ulaska u zgrade lokalnih parlamenata”, istaknuo je Vidmarović.

Na kraju je istaknuo kako misli da Trump neće više pozivati ljude na radikalne poteze jer time može zakopati republikance još dublje, budući da su i sad u jako teškom položaju.

Republikanci će, smatra Vidmarović, sad pola mandata potrošiti da se ograde od ovakvih stvari.

Tvrtko Jakovina: Milijuni ljudi i dalje vjeruje u Trumpove laži

Za komentar smo pitali i povjesničara Tvrtka Jakovinu.

Pitali smo ga jesu li jučerašnji neredi u Washingtonu početak nečega još goreg u SAD-u.

“To je definitivno jedna mogućnost. Sada je izvjesno da će Kongres potvrditi rezultate predsjedničkih izbora, ali i dalje postoji više od 100 kongresnika koji slijede Trumpove laži. Ankete pokazuju da u SAD-u postoje milijuni ljudi koji su odlučili vjerovati u Trumpove laži”, kaže Jakovina te dodaje kako se nada da će ovo ipak biti zadnja faza Trumpovog utjecaja koji će trajati još dva tjedna, koliko će on još biti predsjednik. To bi svakako bila bolja opcija, ali nije garantirana.

Postavlja se i pitanje Trumpove kaznene odgovornosti.

“Svakako treba istražiti tu mogućnost te ne bi bilo čudno da Trump na kraju završi u zatvoru. Ne samo zbog poticanja na nerede već i zbog onog telefonskog razgovora s državnim tajnikom savezne države Georgije, u kojem ga je nagovarao da falsificira rezultate predsjedničkih izbora”, smatra Jakovina.

“Penceovo ograđivanje od Trumpa me podsjeća na Vokića i Lorkovića”

Ističe da bi to zapravo najviše odgovaralo Republikanskoj stranci, koja bi se tako oslobodila Trumpova utjecaja. S druge strane, postoji i mogućnost da slijedi unutarstranački rat unutar Republikanske stranke, koji bi je oslabio u sljedećih nekoliko godina i administraciji Joea Bidena i Demokratskoj stranci omogućio da lakše vlada. “Ipak, Republikanska stranka je vrlo prisutna i važna u SAD-u, pitanje je koliko se reforme mogu provesti bez podrške dijela te stranke i njihovih birača”, tvrdi Jakovina.

Jakovina podsjeća da je i potpredsjednik Mike Pence bio četiri godine slijepo vjeran Trumpu i sudjelovao u njegovim lažima, kao i drugi istaknuti republikanci, koji se sada pokušavaju distancirati od Trumpa.

“To me podsjeća na Vokića i Lorkovića u NDH, ustaše koji su 1944. pokušali postići da NDH promijeni stranu u Drugom svjetskom ratu, a kako bi zapravo spasili vlastitu kožu”, kaže Jakovina.

No ako Trumpa osude, hoće li on onda postati mučenik, pitamo ovog povjesničara.

Zašto Trump neće postati mučenik

“Na sreću, Trump sam ne može podnijeti status mučenika. On ne podnosi ako nije prvi, ako ne pobijedi. Ali je moguće da će ga takvim predstavljati njegovi podržavatelji”, kaže Jakovina.

Napominje da je sve ovo velika ljaga na međunarodnoj reputaciji SAD-a.

“To je rekao i bivši predsjednik Bush u svojoj izjavi za medije, usporedio je događanja u Washingtonu s banana republikom. Trump već duže vremena narušava reputaciju SAD-a, a reputacija je u multilateralnom svijetu u kakvom danas živimo vrlo važna”, ističe Jakovina.

“S fašizmom se ne može igrati bez posljedica”

Dodaje kako ne treba zaboraviti da je Trump dobio 75 milijuna glasova i da je rulja koja je jučer napala Kongres proizašla iz tog nemalog glasačkog tijela. “Izabrani predsjednik Joe Biden je jučer u govoru isticao koje su američke vrijednosti, no trebamo biti svjesni da mnogi Trumpovi glasači zapravo ne dijele te vrijednosti, oni imaju antiameričke vrijednosti. To ne smijemo zaboraviti”, naglašava Jakovina.

Za kraj smo ga pitali koju lekciju možemo izvući iz svega što se dogodilo u SAD-u.

“Ne možete se igrati s fašizmom i očekivati da neće biti posljedica. Prije ili kasnije će ih biti. To je lekcija i za HDZ”, zaključuje Jakovina.

Martina Pauček Šljivak, Gordan Duhaček (Index.hr)