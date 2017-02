Analitičari optimistični : NATO nikome neće dozvoliti da se igra mirom u regionu!

Poruke generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga iz Sarajeva od izuzetne su važnosti za budućnost Bosne i Hercegovine i nastavak euroatlantskih integracijskih procesa, smatraju analitičari iz BiH i regiona nakon posjete visokog zvaničnika našoj zemlji.

Epoha sigurnosti

– Stoltenberg je predstavnik jedne od najvažnijih institucija današnjice, preko koje građani BiH mogu napokon dočekati rješavanje višedecenijskog pitanja sigurnosti. Sasvim je izvjesno da se nikome neće dopustiti, pa ni Dodiku i sličnim ličnostima, da se poigravaju mirom u regionu ili da preko njih budu ugroženi interesi NATO-a. Dolazak Stoltenberga u BiH snažna je podrška euroatlantskom putu naše države i poruka da je partnerstvo Bosne i NATO-a ono što je zalog mirne budućnosti i stabilizacije cijelog regiona u jednoj dolazećoj epohi opće sigurnosti – kaže za “Avaz” Senadin Lavić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Lavić: Snažna podrška

Vojnopolitički analitičar iz Zagreba Igor Tabak ističe da su sve euroatlantske institucije u proteklom periodu gledale daleko na Istok i Euroistok, što je Banja Luka aktivno koristila, ali i Beograd.

– Intenziviranjem pregovora sa EU, reformama koje tamošnji građani polagano vide, odnosno prestrojavanjem Beograda doći će do trenutka da se i Banja Luka zapita što to radi. To je spor proces – kaže Tabak za naš list.

Tabak: Veći problemi

Vjeruje da neće biti raspoređivanja snaga NATO-a na Balkanu, jer NATO ima većih problema na Baltiku i Crnom moru. Napetosti u ovom dijelu svijeta, napominje, prije svega su političke, i to nije nešto zbog čega će Vijeće sigurnosti UN-a i NATO zasjedati.

– Naša regija, koja je okružena NATO-om, jeste problem, ali nije gorući – tvrdi on.

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović primjećuje da se Stoltenberg, diplomatski, više osvrnuo na pozitivne pomake BiH u posljednje vrijeme.

Hadžović: Otvorena vrata

– Još je jednom apostrofirao značaj NATO-a u BiH, koji je ovdje mnogo uložio u stabilnost. Ono što je za BiH važno jeste da ostaje na snazi politika otvorenih vrata prema BiH, čim ispunimo uvjete. Također, važan je nastavak procesa reformi, u smislu jačanja obavještajnog segmenta i borbe protiv korupcije – tvrdi Hadžović.

Zakonske rupe

Profesor sigurnosti Nedžad Ahatović napominje da je generalni sekretar NATO-a prilikom svoje posjete opetovao da je uvjet za aktivaciju MAP-a uknjižba cjelokupne nepokretne vojne imovine BiH.

Ahatović: Obaveze svih

– Dakle, akcent je stavljen na entitet RS, koji još traži zakonske rupe kako bi se ta obaveza izbjegla. Vrlo je indikativno to što je predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić kazao da postoji konsenzus u Predsjedništvu o aktivaciji MAP-a. Jasno je, međutim, da je opredjeljenje BiH ka članstvu u NATO-u zakonska obaveza, jer je regulisana Zakonom o odbrani, tako da nikakav konsenzus, pristanak ili referendum nije potreban da entitet RS i njegovi predstavnici u vlasti u BiH prihvate obaveze na putu ka punopravnom članstvu BiH u NATO-u – smatra Ahatović.

Kraj nacionalističkih politika

– Ne smijemo dozvoliti da pojedinci ometaju procese bosanskog partnerstva s ovim savezom i svi se trebamo založiti da što prije steknemo priliku djelovanja po evropskim principima i standardima, te da fašističke prijetnje nacionalističkih politika napokon budu potisnute u prošlost i sankcionirane. U tom smislu, Stoltenbergov dolazak budi nove nade građana u produbljivanje partnerstva koje će donijeti trajnu sigurnost u Bosnu i region – smatra Lavić.

