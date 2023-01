Analitičari jedinstveni : Proslava 9. januara u Istočnom Sarajevu je provokacija i prst u oko međunarodnoj zajednici

Milorad Dodik nastavlja demonstraciju sile kroz ignorisanje presuda Ustavnog suda BiH. Naviknut na tromo pravosuđe koje se prema političarima često odnosi blagonaklono, nekad se čini i zaštitnički, Dodik ne samo da ne poštuje presude Ustavnog suda nego ih i negira, diskredituje Sud i poziva na secesiju.

Dok tužioci ne pokreću postupke i ne podižu optužnice zbog nesprovođenja presuda Ustavnog suda, Dodik nastavlja da proslavlja Dan Republike Srpske koji je prije nego što ga je Dodik nametnuo kao praznik od vitalnog nacionalnog značaja, bio tek datum iz skorije i neslavne prošlosti.

Lider SNSD, inače jedan od prvih političara u Bosni i Hercegovini koji je izrekao riječ genocid i koji je presuđene ratne zločince nazivao kukavicama i zločincima, a danas ih odlikuje, odlučio se da ove godine defile u okviru proslave Dana Republike Srpske iz Banjaluke preseli u Istočno Sarajevo.

Dok se ispočetka činilo da je ova odluka činila kao prst u oku gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću koji se oglasio nakon odluke da svečani defile bude u Istočnom Sarajevu rekavši da je “nedopustivo da za 9. januar nema nikakvog obilježavanja u Banjaluci”, čini se da Dodik ima (i) druge motive za izmještanje svečanog defilea.

Zijad Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane za BUKU kaže da se radi o kombinaciji Dodikovih strateških usmjerenja.

„I politike inaćenja, a dodatno je osokoljen uspjehom kojeg je postigao u dogovoru sa Osmorkom, koja mu je ispunila manje-više sve njegove želje i zahtjeve za sastav novog Savjeta ministara BiH. Njegov cilj je da postane „Patrijarh“ pansrpske politike, a to već ugrožava pojedine postojeće aktere na političkoj sceni. Takvo Dodikovo političko djelovanje vodi ka turbulenciji na srpskoj političkoj sceni sa namjerom da prouzrokuje tektonska pomjeranja/poremećaje. Ne smije se zaboraviti, da su Radovan Karadžić i društvo 9.januara 1992. godine za glavni grad Srpske republike Bosne i Hercegovine odredili Sarajevo. Upravo negiranje zločina u Sarajevu preko fantomske komisije RS-a i sada demonstracija sile u Sarajevu govori, da se ta politika nastavlja i da nije odustala od Sarajeva kao glavnog grada“, kaže Bećirović.

Politička analitičarka Tanja Topić smatra da je Dodikova odluka o izmještanju prossave Dana Republike Srpske provokacija.

„Proslava Dana Republike Srpske jeste provokacija i pokazivanje mišića kako prema međunarodnoj zajednici tako i ostalim političkim akterima prevashodno onima u Federaciji BiH. Akteri ove proslave znaju da neće biti nikakvih posljedica za organizovanje proslave, jer to nesmetano rade godinama, nakon donošenja Odluke Ustavnog suda o neustavnosti ovog praznika“, ocjenjuje Topić.

Dodaje da ovim potezom Dodik nastavlja raditi na ispunjenju lične agende.

„To pokazuje i dalje insisistiranje na sopstvenoj agendi, koja je isključiva i koja ne prihvata kompromis, a niti pokazuje sluha niti volje za druge i drugačije. Tu pada svaka teza o tobožnjoj konstruktivnosti I spremnosti na promjene“, kaže Topić.

Nakon najave o današnjoj proslavi Dodik je uspio postići još jedan cilj – uperiti prstom u Sarajevo i nazvati ga ekstremističkim. Povod za takav manevarski prostor dala su pojedina boračka udruženja (među kojima i ona koja odaju počast zločincima i odgovornima za ubijanje civila na Kazanima) iz Sarajeva koja su najavljivala, pa odustala, postavljanje barikada kako bi se spriječio dolazak oklopnih vozila koja će učestvovati u defileu. Tako je Dodik podigao tenzije i izazvao rekacije koje mu idu u prilog.

„Cinizam je što u ovo vrijeme božićnih praznika dobijamo poruke mira, tolerancije od poliitičara, a onda već sutradan se krene sa provokacijama, verbalnom unakrsnom vatrom, koja je emocionalno nabijena, koje ljudima dižu politički pritisak i gotovo da se nađemo na ivici sukoba. Mislim da su ljudi premoreni od tolike količine kako ljubavi, tako i mržnje, izmrcvareni jer im poliitka ne dopušta da izađu iz tog začaranog kruga konlfikata, tenzija, prijetnji. Ali svaki put nasjednu na provokacije, dopuste da ih ista izmanipuliše. Svjesno se provocira, da bi se pokazalo, kako je ta druga strana agresivna, militatna, a u stvari vi ste opredijeljeni za mir. I ne radite ništa loše“, govori Topić.

Dan pred proslavu neustavnog praznika – juče, Dodik je odlikovao i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Za Tanju Topić je to dodatna provokacija.

„Još veća provokacija je dodjeljivanje ordena Putinu. Time se šalje poruka da on može raditi šta hoće, da je poklonjeni kandidatski status BiH iskorišćen za ponižavanje Evropljana i da on ostaje vjeran Rusiji koja je nedvosmisleno ukazala na “opasnost” od kandidatskog statusa za BiH, kao i integracije u Evropsku uniju“, kaže sagovornica BUKE.

Koga provocira Dodik?

Teza da je proslava u Istočnom Sarajevu odgovor gradonačelniku Banjaluke je oborena, ali Dodik često jednim udarcem rješava više zadataka pa i onaj o minimaliziranju uloge gradonačelnika najvećeg grada u Republici Srpkoj.

„Pomjeranje proslave nadomak Sarajeva, čini mi se, da je veće unižavanje međunarodnih predstavnika (rekla bih zasluženo) i političkih subjekata u Federaciji. Jasno da je provokacija usmjerena i prema Ustavnom sudu, ali i svim institucijama države jer se glasno naglašava da se odluke Ustavnog suda države neće poštovati, a da pri tome ostale institucije znamo neće uraditi svoj posao. Unižavanje Draška Stanivukovića dođe usputno kao kolateralna šteta“, kaže Topić.

Bećirović vjeruje da gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u ovom trenutku ni po jednom osnovu ne može ugroziti Milorada Dodika.

„Politički koncept Milorada Dodika je eliminisati odnosno pomesti ili podrediti sve političke protivnike pa makar oni bili i kapilarni. Potrebno je prisjetiti se, da su prva bombardovanja Vojske RS bila oko Sarajeva. Kažu da se zločinac vraća na mjesto zločina. Čini se da Milorad Dodik priželjkuje reprizu opsade Sarajeva i to nema veze sa nekim show i Stanivukovićem. Sve što radi tzv. međunarodna zajednica u Sarajevu podsjeća na Françoisa Mitterranda i njegovu posjetu Sarajevu pred opsadu. Postavlja se pitanje za čije interese sve ovo radi Milorad Dodik, ponajmanje za srpske, po svemu sudeći ruske, jer cilj velike većine Srba je da žive u miru, stabilnosti i blagostanju“, kaže Bećirović.

Dok se prije samo nekoliko sedmica Dodik predstavljao kao političar spreman na saradnju i prosperitetno djelovanje, nije trebalo dugo vremena da uvjeri javnost da koalicione partnere mijenja, ali ne i svoje djelovanje.

Topić vjeruje da Milorad Dodik nikada neće promijeniti poliitčku retoriku, koja je zapaljiva, provokativna i konfliktna.

„Pri tome on ima dva cilja od kojih nikada neće odustati: jedan je samostalnost Republike Srpske i eventualno pripajanje Srbiji, i on to stalno naglašava i potencira. U zabludi su oni, koji umanjuju značaj ovog njegovog cilja i relativizuju ga, određujući ga kao populističko sredstvo namijenjeno prvenstveno dobijanju izbora. A, zapravo, je njegovo nastojanje da uđe na taj način u istoriju. On nikada neće odustati od podrške proruskoj politici, bez obzira na cijenu koju će platiti građani Republike Srpske. I to je pokazao sada dodjelom ordena Putinu. Meni je, zapravo, fascinantno ponašanje brojnih političara i javnih ličnosti iz Sarajeva, koji su snishodljivo, opčinjeni Dodikom potrčali da nas ubijede u to kako se on promijenio. Rekla bih da je riječ o poliitčkoj kratkovidosti istih”, zaključuje Topić.

Začuđuje i apatičnost međunarodnih aktera koji su blagonakloni prema Dodiku koji konstantno iznenađuje prijedlozima i potezima kojima BiH udaljava od evropskih vrijednosti. Iako produkt Zapada i američka nada, Dodik je odavno postao odmetnuti totalitaristički desničar.

