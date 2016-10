Analitičar i profesor Daniel Serwer pojašnjava : NATO dobio, Rusija izgubila na izborima u Crnoj Gori !

Analitičar i profesor na Univerzitetu John Hopkins Daniel Serwer za Glas Amerike kaže da poslije izbora u Crnoj Gori postoji snažna podrška za pristupanje zemlje NATO-u i Evropskoj uniji. “Rusija je izgubila”, kategoričan je Serwer.

„Izgleda mi kao da je NATO pobijedio. Pobjedu je odnio Đukanović, mada ne toliko veliku koliku je možda želio, ali je pobijedio. Imaće šansu da formira vladu i biće mu potrebna koalicija, za što ima mnogo opcija.“

Serwer smatra da bi vlada sa manjinskim strankama bila stabilna.

„Ne vidim razlog zašto to ne bi bio slučaj. Čini mi se da je većina manjina u Crnoj Gori ne samo prihvatila Đukanovića, već je i srećna sa idejom da Crna Gora bude članica NATO-a, što vide kao garanciju određenog nivoa dostojnog tretmana jer je NATO klub demokratija koje na ispravan način tretiraju svoje manjine.“

Danijel Serwer međutim napominje da u Crnoj Gori i dalje postoji protivljenje evroatlantskim integracijama.

„Protivljenje su u velikoj mjeri podstakli Rusi, koji pokušavaju da spriječe pristupanje Crne Gore NATO-u i istovremeno da upozore Srbiju protiv učlanjenja. Međutim, izgubili su. Riječ je o jasnom i nedvosmislenom gubitku, ali očekujem da će Putin nastaviti da pokušava da izazove probleme u Crnoj Gori.“

Crnoj Gori, kako ističe američki analitičar, nedostaje opozicija koja nije opsjednuta pitanjem NATO-a i koja nije protiv Evropske unije.

„Crnoj Gori je potrebna održiva opozicija, koja prihvata nezavisnost i suverenitet zemlje i koja ne vodi kampanju protiv NATO-a i EU, već Đukanovića ili korupcije, ili se zalaže za bolju ekonomsku politiku. To je važan dio koji nedostaje u Crnoj Gori – demokratski orjentisana opozicija koja može da dođe na vlast i upravlja zemljom ako pobijedi na izborima.“

Serwer vjeruje da će zvanični Vašington uglavnom biti zadovoljan onim što se dogodilo na izborima u Crnoj Gori.

„Nadam se da će da nastavi sa ratifikacijom Protokola o pristupanju Crne Gore NATO-u. Znam da Crna Gora želi da to bude urađeno na zasjedanju Kongresa poslije izbora u SAD, a prije okupljanja novog saziva. Sumnjam da će to biti moguće, ali ako jeste volio bi da se to dogodi.“

Danijel Serwer ocjenjuje da hapšenje 20 osumnjičenih za planiranje napada u Crnoj Gori nije poremetilo izborni proces, uz napomenu da o njihovoj krivici treba da odlučuju crnogorski sudovi.

(Kliker.info-VoA)